I eit intervju med podkasten «Størst av alt? Samtaler om tro og legning», seier KrF-leiar Olaug Bollestad at ho blir lei seg når ho tenker på korleis homofile har blitt behandla av partiet.

– Eg kan ikkje anna enn å seie unnskyld. Eg synest berre det er trist, seier Bollestad.

Ifølge VG seier partileiaren unnskyld for at folk ikkje har opplevd at det har vore plass til dei i KrF, og viser til behandlinga av ungdomspartiet KrFU sin homofile leiar som trekte seg på 1990-talet.

Stridsspørsmål

Rettane til homofile har vore eit stridsspørsmål i partiet i fleire omgangar, blant anna i 2018 då det vakte sterke reaksjonar at familiepolitisk talsperson Geir Jørgen Bekkevold vigde eit lesbisk par som prest. Mange melde seg ut av partiet i protest, og meinte dette var i strid med partiprogrammet.

– Eg trur av og til at Vårherre ristar på hovudet av bakkemannskapet sitt på jorda. Vi gjer Gud mindre raus enn den han er – ofte blir trua ja og nei, seier Bollestad i podkasten.

Ho ønsker eit parti der alle er velkomne.

Elisabeth Meling er leiar i Skeivt kristent nettverk Foto: Privat

Var på tide

Elisabeth Meling, som er styreleiar i organisasjonen Skeivt kristent nettverk, meiner det var på høg tid å kome med ei unnskyldning.

Ho meiner både Bollestad og andre leiarar burde ha tatt eit tydelegare standpunkt då Bekkevold vigde eit lesbisk par.

– Og ei unnskyldning må følge ei handling. Visst valde personar i KrF framleis held oppe mykje av dei same haldningane som dei har gjort før, så blir det ei hol unnskyldning, seier Meling.

Ho hevdar at det framleis finst folk i partiet som stiller seg negativt til skeive.

Generelt har det blitt lettare å vere kristen skeiv, men framleis opplever mange å bli stigmatisert i kristne samanhengar.

– Ein opplever eit sterkt kulturell press om å passe inn som heterofil.

Og visst ein ikkje er heterofil, så opplever ein seg som den rosa elefanten i rommet, seier Meling.