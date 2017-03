Som liten jente i hjembyen Tromsø på 80-tallet, følte Angelica at det var noe annerledes med henne, noe hun ikke helt kunne forstå hva var.

Når de andre barna på skolen mobbet henne og kalte henne «gutt», ble hun lei seg. Hun var jo jente. Var hun ikke?

– Jeg ville bare passe inn. Jeg tenkte jeg måtte bli mer feminin, sier den 38 år gamle mannen foran oss.

Adrian vokste opp som jente og følte tidlig på presset om å bli mer lik de andre jentene. Foto: privat

Han er kortklipt, flatbrystet, bredbeint og rak i ryggen. Den brystfagre kvinnen han for omverden vokste opp til å bli, er borte.

– Den ytre delen av meg passet aldri med den indre. Jeg har alltid vært gutt, selv om jeg på utsiden var en jente. Sjelen min har alltid vært gutt.

Denne helga holder den profesjonelle mezzosopranen sin aller første opptreden som mann i forestillingen «Ariadne auf Naxos» med Nordnorsk opera og symofoniorkester.

– Det er veldig deilig at det står «han» i programmet.

De europeiske operahusene som for en stund tilbake booket en kvinnelig operasangerinne, har fått beskjed om at det kommer en mann istedet.

Selv om Adrian ble oppfattet som en kvinne av omverden, følte han seg ikke som det. Her fra 2015. Foto: privat

– Det har vært en lang prosess. Jeg famlet lenge. Jeg hadde ikke noe navn å knytte følelsene mine til.

Var redd for fordommer

Sommeren 2015: Med myke bølger i håret og i en hvit, glamorøs Versace-kjole, står en beveget Caitlyn Jenner på scenen. Hun har akkurat mottatt «Arthur Ashe Courage Award» for motet hun viste da hun gikk fra å være den atletiske olympiamesteren Bruce Jenner, til å bli kvinne. «Dette har vært vanskeligere for meg enn jeg noengang kunne forestilt meg. Slik er det også for mange andre transpersoner».

– Jeg har aldri møtt en transperson selv. I hvert fall ikke som jeg vet om. Derfor var det veldig inspirerende da Caitlyn kom ut. Den talen ble et vendepunkt for meg.

Opptreden den tidligere atleten gjorde på scenen den kvelden, inspirerte det som den gang var Angelica, til å bli den personen hun følte hun egentlig var.

– I oppveksten visste jeg ikke hva en transperson var. Derfor er det så viktig å ha representanter for et miljø å se opp til.

Det har vært en lang prosess, men nå føler Adrian at utseendet passer bedre med hvordan han føler seg på innsiden. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

– Enklere å være en homofil transperson

1.juli i fjor åpnet loven for at personer over 16 år har rett til å endre juridisk kjønn, uten at det stilles krav om en bestemt diagnose eller gjennomgått medisinsk behandling. Siden den gang har rundt 500 personer i Norge, valgt å gjøre dette.

Angelica valgte å bytte navn til Adrian og opererte bort brystene. Han fikk nytt pass og erklærte seg som mann. Å ta testosteron turte han derimot ikke å ta, av hensyn til stemmen. Også legningen forble, naturlig nok, den samme.

– Jeg liker menn, som jeg alltid har gjort. Kjønnsidentitet og legning har ingenting med hverandre å gjøre. Derfor ble jeg også plutselig homofil, mens jeg tidligere ble sett som hetrofil.

Mye har skjedd siden 2015, da Adrian spilte Flora i "La Traviata". Foto: privat

– Hvordan var det?

– Noen vil kanskje tro at det var enklere for meg å være kvinne og hetrofil, fordi det er mindre oppsiktsvekkende, men slik er det ikke. Det er enklere for meg å være autentisk.

Det var likevel ingen enkel avgjørelse å ta og han fryktet reaksjoner fra omverden.

– Ville jeg kunne beholde jobben min? Ville jeg bli møtt med fordommer?

Føler seg komplett

Mars 2017: Sceneteppet i Stormen konserthus i Bodø går opp. På scenen står Adrian i hvit skjorte, blå vest og kremhvite bukser med bukeseler. For første gang kan publikum se han som mann, ikke som en formfull, langhåret kvinne. Men den klare, lyse stemmen som kommer ut av den dirrende munnen er fortsatt den samme.

– Å, det føltes jævlig deilig! Fantastisk! Jeg synes det gikk veldig bra, utbryter han da NRK møter han i foajeen etter konserten.

Så langt har tilbakemeldingene vært overveldende positive, også fra arbeidsgivere i andre europeiske land.

– Og endelig er du et helt menneske på scenen?

– Ja, nå er det komplett, smiler han.