– Elskling, har du vekslepenger?

Det er lørdagskveld i byen Krakow i Polen. Homofile Daniel og kjæresten skal kjøpe tyggis i en kiosk. Kjæresten trenger småpenger og roper til Daniel. Elskling? Det lille kjælenavnet skal koste dem dyrt. To menn overhører det.

– Jævla homoer, roper de.

Så går de til angrep. De neste minuttene jager de Daniel gjennom gatene. De innhenter ham, blokkerer armen hans og går løs på ham. De brekker nesen og slår ham i brystet, i hodet og over hele kroppen.

I 2015 ble Daniel utsatt for blind vold. Du trenger javascript for å se video. I 2015 ble Daniel utsatt for blind vold.

– Jeg løp, og jeg skrek, men ingen hørte meg. Til slutt kom jeg meg unna og ringte nødtelefonen, men ingen kom da heller, forteller Daniel.

Blodig og forslått tar han seg til politistasjonen. Men han finner ingen på jobb der. I en video som blir spredt på sosiale medier, filmer Daniel seg selv virrende rundt. Senere oppdager han et par betjenter i overetasjen. De ber ham om å gå hjem.

Farlig å holde hender

Angrepet endret livene til Daniel og kjæresten Hubert.

– Jeg turde ikke gå ut av leiligheten. Når jeg måtte på jobb, var jeg redd. Det eneste stedet jeg følte meg trygg, var i leiligheten min når jeg hadde låst døren, forteller Daniel.

Denne mannen er alt jeg har, sier Hubert om sin kjæreste Daniel.

Daniel og Hubert tør ikke holde hender på gata. Det er for risikabelt.

– Det har vært flere angrep de siste årene enn før. Regjeringen gjør ingenting for å straffe overgriperne. Det er som om den stilltiende lar det skje, sier Daniel opprørt.

– Beskytte landet mot «homofile og vegetarianere»

Nylig kalte Polens forsvarsminister pridefestivalen for en sodomimarsj. Og landets tidligere utenriksminister mente landet måtte beskyttes mot homofile og vegetarianere. De tilhører det ultrakonservative partiet Lov og rettferdighet. Politikerne er med på å spre hat, mener en rekke homofile interesseorganisasjoner NRK har snakket med.

Julia Maciocha fronter hun homokampen med regnbuefarger. Men inni seg bærer hun på et mørke. Pride 2018 Warszawa.

– Vår regjering sier alltid til oss: «Dere skeive er ikke normale!» Men vet dere hva som ikke er normalt? At unge ønsker å ta livet sitt på grunn av dere!

Lesbiske Julia Maciocha (24) er aktivist og leder av Pride-paraden i Warszawa. Hun er en karismatisk og livsglad jente. Men kampen for å få være seg selv, har kostet.

Julia Maciocha mener politikere sprer hat. Foto: Mariusz Rutkowski / Mariusz Rutkowski

Dere har de unges blod på deres hender! Julia Maciocha

– Jeg slet med depresjon i sju år. Jeg ville bare dø, sier Julia. Tårene presser seg frem.

I Polen sliter nær 70 prosent av homofile og transpersoner med selvmordstanker, ifølge en undersøkelse gjort av organisasjonen Campaign Against Homophobia. 14 år gamle Kacper er en av dem som i fjor tok sitt eget liv.

Venner og bekjente mintes 14 år gamle Kascper.

– Hvordan kan vi godta at unge føler de ikke fortjener å leve? Hvem er vi? Hvordan kan vi kalle det medmenneskelighet? spør Julia retorisk.

Når hatet vokser

Noe er i gjære i Europa. Over hele kontinentet slår organisasjoner alarm. I Frankrike angripes homofile i snitt tre ganger per dag. I Storbritannia har vold mot homofile økt kraftig de to siste årene. Høyreekstreme og høyrepopulistiske krefter har pekt ut de homofile som fiende.

I mange land oppfattes homokampen som en trussel mot tradisjonelle verdier. I denne videoen forklarer vi hvordan:

Høyrepopulister har fått mer makt over hele Europa. Du trenger javascript for å se video. Høyrepopulister har fått mer makt over hele Europa.

Også i Norge skaper høyreekstreme frykt blant unge homofile. Den siste tiden har gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen hatt et oppsving. Mange av gruppens medlemmer er dømt for lovbrudd, flere for vold. De vil stoppe det de kaller masseinnvandringen til Norden, og kaste ut de som ikke er av «den nordiske rase».

Den nordiske motstandsbevegelse holdt torgmøte i Fredrikstad i 2018.

I Østfold har gruppen hengt opp klistremerker og delt ut flyveblader med mottoet «Knus homolobbyen», som er deres kallenavn på dem som kjemper for homofiles rettigheter.

– Det har skapt mye redsel og usikkerhet blant unge, noen har ringt meg midt på natta. Når du ser hvor langt de går i resten av Europa, blir man redd for at det kan skje her.

Kristoffer Lorang Mathisen snakker engasjert. Han er leder av Skeiv ungdom i Østfold. Bak brillene skimtes falske øyevipper i regnbuefarger.

Kristoffer Lorang Mathisen lar ikke stoppe av høyreekstreme.

Selv har Kristoffer både mottatt drapstrusler på åpen gate og blitt hengt ut på de høyreekstremes egen nettside.

– De prøver å fremstille deg som dum. Dum og hjernevaska, forteller Kristoffer.

Nylig inntok svartkledte høyreekstreme Fredrikstad sentrum. For aller første gang holdt Den nordiske motstandsbevegelsen torgmøte i byen. NRK tok turen for å finne ut hva mottoet "knus homolobbyen" betyr?

- Vi prater ikke med journalister. Dere er svin, var svaret vi fikk.

Vi dro for å spørre Den nordiske motstandsbevegelsen hva de mener med kampanjen deres «knus homolobbyen». Slik gikk det. Du trenger javascript for å se video. Vi dro for å spørre Den nordiske motstandsbevegelsen hva de mener med kampanjen deres «knus homolobbyen». Slik gikk det.

Høy pris

Tilbake i Polen sitter Daniel og Hubert. I motsetning til mange andre fikk de erstatning for overfallet. Likevel betalte de en høy pris. Før angrepet var Hubert artist og popsanger. Da mediene omtalte volden, ble det kjent at Hubert var homofil. Det betydde slutten på hans karriere.

– Jeg mistet alle oppdragene fordi jeg er homofil. Er du ikke «normal» i Polen, vil ingen ha noe med deg å gjøre.

For tiden jobber Hubert på hotell.

– Nå er Daniel mitt alt, min familie, min fremtid, sier Hubert og ser kjærlig på kjæresten.