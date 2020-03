– Det er fantastisk. Jeg har familie med masse krigshistorie, så det å få lov til å være med å fortelle historier fra min egen kultur fra Nord-Norge er kjempestort, sier Kristine Cornelie Margrete Hartgen til NRK.

Kristine Cornelie Margrete Hartgen spilte så sent som i 2019 en av hovedrollene i Peer Gynt på Hålogaland Teater. Foto: Azad Razaei / NRK

Hartgen er tilknyttet Hålogaland Teater og har tidligere spilt i blant annet spillefilmen «Den 12. mann». Med seg får hun den mannlige hovedrollen Carl Martin Eggesbø, kjent fra blant annet «SKAM».

– Det er ganske store omstendigheter å sette seg inn i, det å være vitne til at en krig bryter ut. Det er krevende, forklarer Eggesbø.

Største slaget på norsk jord

Carl Martin Eggesbø spiller den mannlige hovedrollen i filmen. Foto: Azad Razaei / NRK

Sammen spiller de ekteparet Gunnar og Ingrid Tofte, hovedpersonene i filmen som handler om det største slaget på norsk jord noensinne.

Flere titalls tusen nordmenn og allierte kjempet på land og til sjøs. 80 fly ble skutt ned og 65 skip senket. I to måneder var Narvik sentrum for verdensnyhetene.

– Det blir et krigsdrama om noe av det mest dramatiske som kanskje har skjedd i norsk historie, sier regissør Erik Skjoldbjærg.

Dette konseptbildet for filmen viser hvordan Nordisk Film ser for seg slaget om Narvik. Foto: Nordisk film

– For meg er dette viktig fordi jeg kommer fra Nord-Norge og mine besteforeldre har fortalt meg at det var i Narvik krigen virkelig var, slik de opplevde det. Nasjonalt er det viktig å lage en film om slagene i Narvik fordi det kanskje har vært underfortalt, sier Skjoldbjærg og legger til:

Erik Skjoldbjærg regisserer filmen, som har et budsjett på 63,2 millioner kroner. Foto: Azad Razaei / NRK

– Det har vært mye snakket om gutta på skauen og de som drev motstandskamp nede på Østlandet. Men det skjedde langt mer dramatiske ting i Narvik før det.

Må bruke hele landet

Men det har vist seg krevende å finne steder å filme. Narvik, slik byen så ut i 1940, finnes ikke lenger. Dermed må filmskaperen ta hele landet i bruk når de skal gjenskape Narvik.

Så mens verdenseliten i langrenn egentlig skulle sprintet rundt på Bragernes torg i Drammen, filmes noen av de første scenene av «Kampen om Narvik» noen steinkast unna.

Se de første bildene fra «Kampen om Narvik».

– Narvik by, slik den var den gangen, ble bombet sønder og sammen. Så vi må finne deler vi kan fremstille som Narvik, og sette det sammen til en film. Her i Drammen fant vi et miljø som så uberørt ut.

Etter påske reiser filmteamet til Narvik, hvor de største scenene skal spilles inn.

Ønsket egentlig å lage serie

Veien fram til første innspillingsdag har vært lang og humpete.

Den første planen var å lage en internasjonal TV-serie, som skulle inkludere perspektiver fra flere av de allierte soldatene.

Det var soldater fra Frankrike, Norge, Polen, Storbritannia og Tyskland som utkjempet det strabasiøse slaget om Narvik.

Serien var budsjettert til 183 mill. kroner, men ble skrinlagt da britene trakk seg ut av prosjektet.

I fjor ble det klart at produsentene i stedet satser på en to timer lang kinofilm med et budsjett på rundt 65 millioner kroner.

Må lære seg dialekt

I filmen følger vi en ung soldat som deltar i kampene i og rundt Narvik.

Tidlig om morgenen den 9. april 1940 angrep tyske marinefartøy de norske panserskipene «Eidsvold» og «Norge» ved Narvik havn. I løpet av minutter ble de norske skipene senket. 109 mann fra «Norge» omkom, mens 186 av mannskapet til «Eidsvold» mistet livet. Foto: Nordisk film

Produsent Aage Aaberge har tidligere fortalt at de har valgt å fokusere på de to store sjøslagene 10. og 13. april.

– Hun er en fighter, en overlever som havner i et spill som er større enn det hun selv skjønner. Og i forsøket på å redde sin mann og sitt barn blir ting vanskelig for henne, forklarer Hartgen om sin rollefigur.

– Han er egentlig en helt vanlig fyr som blir trukket inn i krigen som soldat. Dette er en annen del av historien enn det som skjedde sør i landet. Så det å fortelle denne historien betyr veldig mye, sier Eggesbø, som innrømmer at mye av tiden nå går med på å perfeksjonere dialekten han skal bruke i filmen.

«Kampen om Narvik» skal ha verdenspremiere i Narvik 12. desember, og vises på kino fra 2. juledag.