«Er du homo eller?! HAHAHA!!», «kjøpt deg sånne homsesko», «Han (NN) er en jævla sodomitt», «hva slags sex har dere da?», «Åssen var det med deg igjen, likte du gutter eller jenter?», «Du er sammen med NN? Jaja, det er jo ditt valg om det er det du liker (hånlig latter)».

Uttalelsene er selvopplevd. På jobben.

Ordene har falt med både skjulte og åpne homofile til stede – både ansatte, frivillige og ungdom. Det er ydmykende. Jeg turte ikke si noe.

Jeg angrer på at jeg ikke eksploderte.

Ordbruken er direkte helseskadelig og det er veldokumentert. Jeg ble syk av det. Og hvis noen fortsatt lurer på hvorfor homofile er overrepresentert i selvmordsstatistikken. Vel, der har du ett eksempel.

Ignorerer varsler

Det sies at hvis man ikke selv har opplevd rasisme på kroppen, er det vanskelig å forstå. Dette er nok også overførbart til homohets.

Slike holdninger gjør det uendelig vanskelig for mange å åpne skapdøra.

Dessverre blir det tatt svært lett på i mange virksomheter. En venn av meg sendte for eksempel arbeidsplassen to skriftlige varsler i 2020, etter flere negative uttalelser om homofili. Ingen reagerte. Det kom ikke engang et svar.

Med andre ord har vi fortsatt en lang vei å gå.

Det ble umulig å fronte arbeidsplassen sin utad med denne typen holdninger i ledelsen.

Vennen min valgte å si opp jobben høsten 2020.

Lovbrudd

Når Brennpunkt på NRK avdekker diskriminering av homofile i konservative trossamfunn, blir vi sjokkert. Politikere er raskt ute og vil kutte støtten eller forfølge saken.

Jeg kan ikke se noen prinsipiell forskjell mellom dette og uttalelsene jeg siterer.

Begge deler skaper utrygghet og strider med storsamfunnets allmenne forventninger. Det er dessuten straffbart, brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, arbeidsmiljøloven og FNs menneskerettigheter.

Smertefullt

Jeg fikk vondt i hele kroppen da en sjef utbrøt til leder av en annen virksomhet: «Er du HOMO, eller?! HAHAHA!».

Med trykk på HOMO. Og kraftig latter. Det var altså ikke et kompliment. Slike holdninger gjør det uendelig vanskelig for mange å åpne skapdøra.

Det er ydmykende.

For å være helt ærlig syns jeg ikke heller det var så himla festlig å få tilsendt en voldelig filmsnutt fra en kollega som fremstiller en mann som får en annen manns arm brutalt opp i endetarmen.

En kvinnelig kollega fikk den samme meldinga. Avsender lo godt.

Skjult på jobb

Rundt en tredel holder sin seksuelle orientering skjult på jobben. Hver femte kvinne og hver fjerde mann hadde opplevd diskriminering og/eller trakassering på jobb, ofte med helsemessige konsekvenser.

En norsk rapport fra 2005 viser at det blant tredjedelen som skjulte sin legning i 1999 var en høyere andel personer med psykiske problemer og identitetsvansker.

Dessverre blir det tatt svært lett på i mange virksomheter.

Det kan ramme både helse og karriere. Karrierer utvikler seg i et samspill mellom det faglige og sosiale. Å skjule seksuell orientering innebærer at man også må skjule store deler av sitt eget liv, forteller historiene.

Påvirker yrkesvalg

En majoritet av de unge mener at deres identitet eller legning har påvirket yrkesvalget deres.

De utdanner seg ikke bare til yrker de tror de passer inn i, det er også viktig for dem om de tror de skal bli akseptert på jobben. Det gjelder for eksempel yrker der man jobber med barn, fordi de er engstelige for å bli anklaget for å være pedofile.

De negative holdningene gir mindre mangfold i arbeidslivet.

For jævlig

Jeg skriver om dette fordi det kan redde liv, eller bevisstgjøre andre arbeidsgivere.

At noen våger å fortelle er avgjørende for å komme videre og ta et oppgjør med holdninger, diskriminering og hat.

Jeg angrer på at jeg ikke eksploderte.

Det er for jævlig at man i lunsjen på jobben ikke tør å fortelle om helgens opplevelser, fordi den ble tilbrakt sammen med kjæresten, som er homofil.

Og det siste man gjør er å dele av privatlivet overfor sjefen, som har stadfestet at homofile er en pariakaste.

Bruk makta- steng pengekrana

Bruk forbrukermakta. Velg bort og ta avstand offentlig fra denne typen holdninger i organisasjonsliv og arbeidsliv.

Del, kommenter, si ifra og sett skapet på plass.

Kjære politikere og embetsverk: Steng pengekrana og skru til lovverket overfor organisasjoner og virksomheter som ikke tar dette på alvor.

Det er det eneste språket de forstår.

Og viktigere enn noe annet: Tydelige reaksjoner betyr uendelig mye. Det skaper trygghet for dem som er i skapet eller som sliter med skam.

Jeg fikk vondt i hele kroppen da en sjef utbrøt «Er du HOMO, eller?! HAHAHA!»

Det kan være din sønn, datter, søster, nevø eller venn, som bærer på en hemmelighet, og som dør inni seg hver gang de hører hvor motbydelige de er.

Min sønn skal lære at det å elske noen er fantastisk og dønn i orden uansett om det er en gutt eller jente. Ord kan både redde og ødelegge liv.

Å elske er en menneskerett.

Happy pride!