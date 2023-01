I natt slapp HBO Max første episode av storsatsingen «The Last of Us», som baserer seg på et av tidenes mest kritikerroste spillserie på Playstation. Nylig sikret også konkurrenten Amazon Prime retten til å lage serie av storspillet «God of War».

Det kommer flere spillbaserte TV-serier og filmer på løpende bånd fremover, blant annet en ny og stjernespekket Super Mario-film.

At vi nå ser mer spillkultur sive inn i Hollywood kan vi takke suksessen til Netflix-seriene «Arcane: League of Legends» og «The Witcher», mener NRKs spillkritiker Rune Fjeld Olsen.

– Disse seriene har virkelig satt i gang en bølge og ført til at flere regissører og produsenter ser til populære spillunivers.

SVEIP VIDERE: Super Mario Bros-filmen floppet i 1993. Nøyaktig 30 år senere står en ny film for tur, med Chris Pratt som stemmen til Mario. Foto: Nintendo Storspillet «Horizon Zero Dawn» skal få egen Netflix-serie, om alt går etter planen. Foto: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT Amazon Prime planlegger TV-serie på den populære post-apokalyptiske-serien «Fallout». Foto: Bethesda Softworks / Microsoft

– Disse seriene må lykkes

I takt med at spillfeltet har blitt en stadig større og viktigere del av populærkulturen, har adapsjonene til film og TV økt i styrke de siste årene.

– Skal det bli en større bølge er mye avhengig av at «God of War», «Mass Effect» og «The Last of Us» lykkes. Hvis disse seriene klarer det vil slusene til andre spillunivers for alvor åpnes opp, mener Fjeld Olsen.

Han får støtte fra Filmpolitiets seriekritiker Marte Hedenstad, som ga TV-adapsjonen av «The Last of Us» en sterk femmer.

– Hvis de store titlene får suksess vil det trolig fortsette å flomme, sier hun.

Dette er noe av det som er planlagt: Serier: God of War – Amazon Prime

Fallout – Amazon Prime.

Mass Effect – Amazon Prime

Assassins Creed – Netflix

Sonic: Knuckles-spin off – Paramount+

Horizon Zero Dawn – Netflix

Arcane: League of Legends sesong 2 – Netflix Filmer: Super Mario Bros.

Minecraft

Death Stranding

Gran Turismo

Bioshock

Sonic 3

I over fem tiår har vi hatt dataspill i stua og i løpet av alle disse årene har vi sett flere «spillfilmer». Noen vil huske fiaskoen «Super Mario Bros.» (1993) med Bob Hoskins og Dennis Hopper, «Tomb Raider» (2001) med Angelina Jolie, eller Dwayne Johnsen i skytespill-klassikeren «Doom» i 2005?

Bare det siste året har vi sett «Uncharted» og «Sonic 2» gjøre det bra på kino, mens Microsofts spill-flaggskip «Halo» fikk en haltende TV-serie.

For hvert forsøk som kan anses som en suksess, er det laget langt flere flopper. Det er denne vonde trenden strømmetjenestene og filmselskapene må snu.

– Hvis man ser tilbake til den første Mario-filmen på 90-tallet og frem til i dag, tror jeg mye er blitt dårlig fordi filmskapere ikke har tatt spillene på alvor. De fremstår mer som forsøk på å tjene penger ved å utnytte populariteten, sier Marte Hedenstad.

I dag er det et større og mer genuint ønske om å lage gode historier, mener NRKs seriekritiker.

– Den største utfordringen nå er å løsrive seg nok fra originalverket til at det passer TV og film, uten å miste fansen på veien.

Trenger vi egentlig dette?

Et spørsmål som har dukket opp i kjølvannet av alle nyhetene om spill til TV-adapsjoner, er om vi egentlig trenger kopier av de samme historiene.

– Det vil kanskje føles unødvendig for de som har spilt spillene, men det er mange som ikke spiller dataspill som nå kan få oppleve gode fortellinger. Hvis de lykkes vil det sikkert samle spillfansen også, sier Hedenstad.

Hun legger til at hun tror det ligger større muligheter enn å bare gjenskape populære historier.

– Animasjonsserien «Arcane» er et knallgodt eksempel på noe som utvider universet mer enn det spillene klarer selv. En ting er å oversette et historiedrevet spill som allerede ligger tett på filmmediet, noe helt annet å dramatisere spill som ikke har et like sterkt fokus på historie.

Fremover kommer TV- og film-underholdningen til å gi oss noen interessante svar, mener NRKs kritikere.

– Dataspill har nærmet seg filmmediet mer og mer. «God of War» og «The Last of Us» er eksempler på historier som jeg mener ville fungert uansett hvor de ble fortalt. Med TV-seriene får vi et svar på om dette faktisk stemmer, mener Rune Fjeld Olsen.

Norske seere kan gjøre opp sin mening i forbindelse med den første episoden av «The Last of Us».

– TV-serien kommer til å gjøre det bra. Jeg har sett de fem første episodene, og selv om jeg foreløpig ikke er blitt like sterkt preget av serien som av originalspillet, er det er fortsatt et utrolig godt fortalt drama som kler TV-ruta, sier Marte Hedenstad.

