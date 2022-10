NRK fikk prate en halvtime med spillegendene Ron Gilbert og Dave Grossman. Her kan du lese mer fra det intervjuet:

NRK: – Spillet er ute. Hvordan har responsen vært så langt?

Ron Gilbert: – Den har vært bedre enn forventet. Det har vært spesielt givende å se alle spillerne som forstod tematikken i historien vår. Noen ganger bygger du noe hvor folk ikke forstår temaet, poenget og formålet med historien, og det kan være litt frustrerende.

Dave Grossman: – Mange har delt på Twitter om følelsene sine og hvordan spillet har fått dem til å føle ting. Det er en uventet og gledelig respons.

Ron Gilbert: – Ja, vi har fått tilbakemeldinger fra folk som sier spillet har fått dem til å gråte. Jeg får litt dårlig samvittighet når jeg hører det har fått dem til å gråte, men det er hyggelig å se hvordan historien har påvirket dem på et dypere nivå.

NRK: – Det var gledestårer?

Ron Gilbert: – Jeg håper det var gledestårer, og ikke at de 'brukte mer enn 20 dollar på et dataspill'-tårer (ha ha).

NRK: – Hva overrasket dere mest under dette prosjektet?

Ron Gilbert: – Det som overrasket meg mest var at vi klarte å holde spillet hemmelig i to år.

Dave Grossman: – De var noen nesten-lekkasjer over tiden. Jeg måtte holde døren bak meg låst. Sønnen min var fem år da vi startet, og jeg fortalte ham aldri hva jeg jobbet med. På en eller annen måte fant han det aldri ut heller.

NRK: – Hvor avgjørende var det å få flere fra det gamle mannskapet med på dette prosjektet?

Ron Gilbert: – Det var helt avgjørende å få Dave om bord. Spillet ville aldri ha blitt til uten ham. Samtidig ønsket vi en blanding av mennesker, og ikke en opplevelse av at nå samler vi det gamle bandet igjen og lager det samme spillet som vi ville gjort i gamle dager. Vi ønsket å lage et spill som var nytt og ikke bare en ren nostalgia.

NRK: – Dave, du var med og laget «Tales of Monkey Island» tilbake i 2009. Hadde den erfaringen en innflytelse på hvordan du ønsket å tilnærme deg dette spillet?

Dave Grossman: – Tales var et helt annet dyr. Det var et forsøk på å lage «Monkey Island» som et TV-show, med episodiske utgivelser som kom ofte. Det gikk veldig fort. Jeg tror vi brukte mindre enn halvparten av tiden enn det vi har brukt på «Return to Monkey Island», i tillegg var vi færre folk.

– Det viktigste læringspunktet for meg personlig var at jeg ikke skal gjøre dette uten Ron, det føltes rart hele tiden. Jeg hentet ham inn som konsulent, men det var ikke nok.

NRK: – De første spillene hentet inspirasjon fra boken «On Stranger Tides» og «Pirates of the Caribbean»-attraksjonen på Disneyland. Hvor hentet dere inspirasjon fra til dette spillet?

Ron Gilbert: – Jeg vet ikke vi hadde noen spesifikk inspirasjon for selve spillet, men jeg så TV-serien «Black Sails» da vi startet dette prosjektet. Hele den dynamikken som foregår i det TV-showet, med karakterene, stemmegivningen og det å få mannskapet til å bli enige om ting, påvirket sterkt den delen i spillet hvor du må overbevise mannskapet på LeChucks skip til å stemme for å dra til Monkey Island.

–Jeg synes den delen av TV-serien var veldig, veldig interessant.

NRK: – Brukte dere mye tid på å finne inspirasjon i de gamle MI-spillene?

Dave Grossman: – Ja, det gjorde jeg absolutt. Jeg hadde allerede begynt å spillet Monkey Island-spillene med sønnen min og tok det opp et nivå da Ron ringte og sa «hei, la oss gjøre et nytt Monkey Island».

Dave Grossman: – Du vet, det er en merkelig følelse å undersøke dine egne ting og hva andre har laget videre på det du selv har skapt. Det å se hvordan ting har endret seg i andres hender. Det var mye i de andre spillene som vi likte og ønsket å ta med videre. Så man kan si at «Monkey Island» har begynt å inspirere seg selv på ulike måter.

NRK: – Hva har vært den største forskjellen for dere som spilldesignere på et Monkey Island i dag sammenlignet med for 30 år siden?

Ron Gilbert: – Jeg tror for meg er det at det er så stor kamp om folks oppmerksomhet. Det er så mye media nå fra fine TV-serier til dataspill, som alle kjemper om oppmerksomhet. Tilbake i 1990 var det ikke mye som dro i oss mennesker. Det var ikke så mange spill som ble utgitt og TV var ganske kjedelig.

– Nå er mange av gamerne eldre med barn og familie, ting som krever tid og oppmerksomhet. Så da vi bestemte oss for å lage dette spillet var det å respektere folks tid en av de tingene jeg virkelig ønsket å få til.

NRK: – Hva tror dere fremtiden har i vente for denne sjangeren? Si 30 år fra nå, ser dere fortsatt en fremtid for eventyrspill?

Ron Gilbert: – Jeg kan se for meg at 30 år fra nå blir jeg og David huket tak i for å lage nok et «Monkey Island»-spill.

NRK: – Ikke før?

Dave Grossman: – Vi vil være under 90 år, kom igjen, vi kan gjøre det!

Ron Gilbert: – Jeg tror det er en veldig lys fremtid for historiebaserte og fortellende spill. Folk elsker historier og narrative ting. Når det gjelder de tradisjonelle pek-og-klikk-eventyrene har jeg alltid ment at eventyrspill-sjangeren må utvikle seg. En av utfordringene med å opprettholde populariteten til sjangeren var at den stoppet å utvikle seg.

–Noen av de tingene vi forsøker med «Return to Monkey Island» er å endre spillets grensesnitt og legge inn noen livskvalitetsendringer, ting som hjelper sjangeren å utvikle seg litt.

Ron Gilbert: – Så har man helt klart flere eksempler på vellykkede historiedrevne spill i dag. Et spill «Firewatch» var veldig vellykket, og selv om det ikke er et pek-og-klikk-eventyrspill er det likevel et slags eventyrspill på mange måter. Så jeg tror det er en veldig lys fremtid for fortellende spill fordi folk elsker å bli fortalt historier.

NRK: – Hvordan er det å lage et spill som har så mange fans?

Ron Gilbert: – Jeg synes fansen er fantastiske, men noen ganger kan de bli veldig eiersyke. Folk ble veldig opprørte over slutten av «Monkey Island 2» da det kom ut, og Lucasfilm fikk brev fra folk. Folk skrev brev, satte frimerker på dem, la dem i postkassen, og ville fortelle meg hvor mye de hatet slutten på spillet.

– I dag ville de brukt Twitter og hamret løs på Dave og meg direkte med sine ting i stedet for å skrive brev. Så jeg tror ikke noe har virkelig endret seg i hvordan folk reagerer på ting, men deres umiddelbare reaksjon når oss umiddelbart.

NRK: – Etter det andre spillet stod du på sidelinjen og så spillserien fortsette uten deg, følte du deg som den fanen som ønsket å kritisere? Kjente du selv på noen av de følelsene du ser hos fansen i dag?

Ron Gilbert: – Ha ha, nei, det gjorde jeg ikke. Det var ting i de andre spillene som jeg personlig ikke ville ha gjort, men jeg respekterer menneskene som laget disse spillene. Jeg respekterer det de gjorde, deres kreativitet og valgene de tok. Så nei, jeg ville nok ikke ha hoppet på Twitter i 1998 og kritisert «Curse av Monkey Island» og alt det andre.

Dave Grossman: – Faktisk var det litt omvendt. Det var veldig gøy å oppleve «The Curse of Monkey Island» som publikummer. Det var første gang jeg opplevde å få se hva andre gjorde fra den andre siden av disken, noe som var veldig gøy.

NRK: – Tilbake til kritikken i sommer. Har tonen og dialogen med fansen endret seg etter utgivelsen nå som folk har fått spilt spillet? Ser du noen endringer i tilbakemeldingene?

Ron Gilbert: – Ja, jeg har sett en ganske dramatisk endring. Samtidig tror jeg ikke vi har overbevist noen som hatet kunststilen til å elske kunststilen nå, med unntak av noen få.

Dave Grossman: – Vi fikk faktisk en beklagelse eller to.

Ron Gilbert: Det er sant. Det gjorde vi. (ha ha)

NRK: – Ville dere gjort noe annerledes om dere kunne gått tilbake?

Ron Gilbert: – Ikke i det hele tatt. Vi har alltid elsket kunststilen og trodd på Rex Crowle hos oss som ledet det arbeidet. Så det var null tvil i laget vårt om at det var dette vi ville gjøre. Kunne vi gått tilbake i tid ville jeg ikke ha endret på noe.

NRK: – Nå som spillet er ute. Hva er det neste for serien?

Ron Gilbert: – Jeg vet ikke siden det ikke er vi som eier rettighetene. Det er Disney som til syvende og sist må ta et valg om hvor ting går fra her. Hvorvidt jeg og Dave vil være involvert i en fremtidig spill er et åpent spørsmål, men jeg nekter å tro at Disney ikke ønsker å lage flere «Monkey Island»-spill.

NRK: – Ønsker dere å gjøre mer «Monkey Island»?

Ron Gilbert: – Jeg tror etter at jeg har hatt en fin og lang ferie så skal jeg tenke mer på det.

Dave Grossman: – Jeg tror vi må gjøre det samme som vi gjorde i begynnelsen av dette prosjektet, da møtte hverandre og snakket sammen for å finne ut om vi hadde noe å si med dette spillet. Da vi skjønte at vi gjorde det, ble vi enige om å lage det.

Ron Gilbert: – Målet da vi startet dette var å lage et nytt spill, så skulle lage noe mer etter dette ønsker vi å lage noe som er nytt – og ikke bare 'nok et «Monkey Island»-spill'.