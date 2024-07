– Jeg ble positivt overrasket. Folk har spurt om dette i mange år, men det har aldri skjedd.

Karoline Nyhammer (25) har spilt klassiske Nintendo-titler som Mario og Zelda siden hun var åtte år og konkurrert på høyt nivå i spillet slåssespillet «Super Smash Bros» fra samme selskap.

Karoline Nyhammer så på direkte da Nintendo annonserte det nye Zelda-spillet «The Legend of Zelda: Echoes of the Past», hvor Zelda for første gang er hovedkarakter. Hun forteller at dette er noe man har ventet på lenge. Foto: Privat

Tidligere i år ga det japanske spillselskapet ut «Princess Peach: Showtime!». I dette spillet er det prinsesse Peach som er hovedkarakteren i Mario-serien for første gang på 15 år.

Og i juni ble det annonsert at for første gang i spillserien «The Legend of Zelda» sin 38 år gamle historie er det prinsesse Zelda er helten i spillet, istedenfor Link, som til vanlig er hovedkarakter.

2024 har derfor blitt døpt «The year of the princesses» av Nintendo-fans.

– Jeg tror definitivt at vi ser mer variasjon i kjønn i spill som blir gitt ut i dag, sier forsker på dataspill og populærkultur, Joakim Johansen Østby, til NRK.

– Nintendo går vekk fra gamle tradisjoner

At kvinner skal ha hovedrollen i dataspill har ikke alltid vært en selvfølge.

Ifølge en analyse på de største spilltitlene som har blitt lansert i årene 1985-2022, så er det kun 6 prosent av spillene som har en kvinnelig hovedkarakter.

Forsker på dataspill og populærkultur ved Universitetet i Oslo, Joakim Johansen Østby, sier at han tror det blir mer vanlig med kvinnelige hovedkarakterer i dataspill. Foto: Elisabeth Brinch Sand / Universitetet i Oslo (UiO)

Østby trekker fram populære storutgivelser fra de siste årene som «Horizon Dawn», «The Last of Us part II» og «Tomb Raider» som har brukt tydelig definerte kvinnelig hovedkarakterer.

Det mener forskeren Nintendo ikke har vært like gode på.

– At Nintendo nå tydelig satser på det er jo et tydelig trekk på at de går vekk gamle tradisjoner, sier Østby.

Østby trekker blant andre fram Ellie fra «The Last of Us Part II» (2020) som en tydelig definert kvinnelig hovedkarakter vi har sett de siste årene. Foto: NAUGHTY DOG/SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

– Det er folk som gråter av glede

Med spillserier som blant annet «Mario», «The Legend of Zelda» og «Donkey Kong» har Nintendo gjort seg til verdens fjerde største dataspillselskap.

Det har også gitt dem mange fans.

Zelda og Link fra spillet «The Legend of Zelda: Spirit Tracks» (2009). Foto: Nintendo

– Jeg tok en runde på nettet, og det er folk som gråter fordi de er så glade for at man endelig kan spille som Zelda.

Det sier spillekspert i NRK, Rune Fjeld Olsen.

– Man kan tenke at representasjon ikke har noe å si, men når man ser den type mottakelse så skjønner man at det har noe å si for noen.

Spillekspert i NRK, Rune Fjeld Olsen, mener at representasjon i dataspill er viktig for mange. Foto: Privat

Han tror at Nintendo lenge har vært redde for å endre på malen som har gjort dem til et av verdens største spillselskap.

– Det har åpenbart skjedd ting i Nintendo som jeg syntes er spennende og hyggelig.

Kan skape en signaleffekt

Forsker Østby tror at det er urealistisk at det skal jevne seg ut i andelen menn og kvinner i dataspill.

Men han tror at store selskaper som Nintendo kan skape en signaleffekt for andre spillselskaper.

Nintendo er et av verdens største spillselskap. Her fra en Nintendo-butikk. Foto: AFP

– Hvis man vegrer seg for å ha kvinnelig hovedkarakterer i frykt for at det ikke skal selge, så ser man at de store gjør det, og dermed går foran som rollemodeller.

Karoline håper at gode kvinnelige protagonister kan skape et mer inkluderende spillfellesskap.

– Jeg tror det er veldig positivt for jenter som er interessert i spill, men som ikke føler seg helt velkommen i miljøet.