Produsentane presenterer den nye Bond-filmen torsdag

Norsk filminstitutt la i januar ein god millionsum på bordet for å få den foreløpig namnlause Bond-filmen til Noreg. I slutten av mars starta innspelinga av dei første scenene til den nye filmen i Nittedal, som har hatt arbeidstittelen «Bond 25».

No skal heile innspelinga, med Daniel Craig i spissen, ha flytta seg til Jamaica, ifølgje Express. Og det er truleg her tittelen og skodespelarane i den nye filmen blir presentert torsdag.

I februar blei det bygd eit hus i Nordmarka på grensa mellom Nittedal og Oslo. Huset blei i slutten av mars brukt til å spele inn dei første scenene til den nye Bond-filmen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vanlegvis blir dette presentert på ein pressekonferanse i Pinewood Studios i London. Men i år droppar produsentane denne pressekonferansen til fordel for ein presentasjon frå ein av dei mest ikoniske 007-stadane, stadfestar dei på Twitter:

Mange rykte

«Bond 25» er den 25. offisielle Bond-filmen, og skal vere Daniel Craigs siste film som agent 007. Filmserien blei innleia i 1962 med Sean Connery som James Bond i «Dr. No». Filmen blei delvis spelt innpå Jamaica.

Jubileumsfilmen skal etter planen ha verdspremiere i april 2020, skriv BBC.

«Dr. No» frå 1962 var den første filmen om James Bond, basert på bøkene til Ian Fleming. Filmen blei delvis spelt inn på Jamaica. Presentasjonen av den nye Bond-filmen skal skje på ein ikonisk 007-innspelingsstad. Mange trur det er Jamaica. På biletet ser vi (f.v.) Joseph Wiseman som Dr. No, Sean Connery som James Bond og Ursula Andress som Honey Ryder. Foto: Afp

Ein ny Bond-film skaper alltid mange spekulasjonar om kven som er med og kva filmen skal heite. Men produsentane held korta tett til brystet.

Men litt veit vi allereie no. For eksempel at Daniel Craig skal spele James Bond for femte gong. Og så blir Cary Joji Fukunaga den første amerikanaren som får regissere ein offisiell Bond-film.

Cary Joji Fukunaga blir den første amerikanske regissøren som får ansvaret for ein offisiell Bond-film. Bond-filmen «Never Say Never Again» frå 1983 blei regissert av amerikanske Irvin Kershner, men filmen var ikkje ein del av den offisielle filmserien. Foto: Christian Alminana / AP

Fukunaga har tidlegare regissert blant anna TV-seriane «True Detective» og «Maniac», og fekk oppdraget etter at Danny Boyle trekte seg etter kunstnarisk usemje med produsentane.

Spent på Bond-skurken

I tillegg til Craig er det venta at Ralph Fiennes og Ben Whishaw skal gjenta rollene som M og Q, og at Naomie Harris også er tilbake som Moneypenny. Det er også venta at Lea Seydoux skal gjenta rollefiguren ho spelte i «Spectre», skriv BBC.

Men ingen Bond-film utan ein Bond-skurk. Enkelte håper at Christoph Waltz skal vende tilbake som Ernst Stavro Blofeld. Ei rolle han også spelte i den førre Bond-filmen, «Spectre».

Men fleire nettstader meiner også at Rami Malek skal vere å finne på rollelista, og då truleg i ei skurkerolle. Malek fekk nyleg ein Oscar for si tolking av Freddie Mercury i filmen «Bohemian Rhapsody», og er også kjent frå TV-serien «Mr. Robot».

I februar kunne Rami Malek feire Oscar-prisen han fekk for innsatsen i filmen «Bohemian Rhapsody». No skal han vere aktuell som Bond-skurk, ifølgje fleire nettstader. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / AFP

Filmtittelen

Den nye filmen har hittil vore kjent som «Bond 25», men det kjem truleg ikkje til å bli den endelege tittelen. Det gjekk lenge rykte om at filmen skulle heite «Shatterhand», men det avviste produsent Barbara Broccoli overfor ein autografjeger, skriv Bond-nettsida MI6 HQ.

No er det fleire nettstader som meiner tittelen på den nye filmen kan vere «Eclipse». Ein grunn til dette skal vere at ein av filmarbeidarane brukte den tittelen på nett då ho skulle skrive kva ho arbeidde med for tida.

Posten blei seinare fjerna frå nett.

Torsdag ettermiddag, norsk tid, får vi vite både tittel og namnet på dei som skal fylle dei største rollene i filmen.