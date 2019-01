Det bekrefter filminstituttet i en pressemelding.

– Vi er glade for at innspillingen av filmen med foreløpig tittel B25, er vurdert lagt til Norge. Tilskuddsrammen vi tilbyr filminnspillingen, 47 millioner kroner, er den største i insentivordningens historie, sier avdelingsdirektør Stine Helgeland for internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.

Produksjonen av den 25. filmen i rekken om verdens mest berømte hemmelige agent er ventet å starte i mars i år.

Når og om Bond setter kursen mot Norge er ennå ikke helt sikkert, men betydelig mer sannsynlig gitt dagens rekordhøye tilskudd.

Mottaker av tilbudet er produksjonsselskapet Truenorth Norway, som også hentet storfilmen «Snømannen» til Norge i 2016.

Det har så langt ikke lykkes NRK å få kontakt med linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth fredag formiddag.

Spekulasjoner om Vestlandet

Bond-filmen, som har arbeidstittel «Bond 25» på filmnettstedet IMDb, skal etter planen slippes i løpet av februar 2020.

Bergens Tidende, som i fjor var først ute med nyheten om at Bond ville til Norge, har spekulert i om innspillingen skal foregå et sted på Vestlandet.

Kjent stil: Daniel Craig i aksjon i «Skyfall» fra 2012. Foto: Francois Duhamel / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures/Columbia Pictures/EON Productions

«Bond 25» har fått støtte gjennom insentivordningen, der staten gjennom Norsk filminstitutt refunderer inntil 25 prosent av en films produksjonsutgifter i Norge.

Den totale potten er på 75 millioner kroner, som fordeles mellom søkerne.

Rekordstor tildeling

I 2017 fikk storfilmen «Mission Impossible: Fallout» med Tom Cruise fått drøyt seks millioner kroner av filminstituttet. Samme år fikk Netflix-filmen om terrorangrepene 22. juli 2011 17,1 millioner kroner i insentivtilskudd.

«Snømannen», med Michael Fassbender som Harry Hole, fikk 40,5 millioner kroner i 2016.

Tilbudet på drøyt 47 millioner kroner til James Bond vil trumfe alle, om produsentene aksepterer tilbudet.

Til årets tildeling var det totalt 11 søkere, deriblant Netflix' første norske produksjon, «Ragnarok» og tv-serien «Treadstone», som er satt til «Jason Bourne»-universet. Ingen av disse mottok imidlertid støtte fra filminstituttet.

Dramaserien «Villmark» fra Paradox, som skal distribueres av den internasjonale strømmegiganten HBO har fått tilbud om drøyt 22 millioner kroner av filminstituttet.

En annen dramaserie «Fenris», som skal distribueres av den nordiske strømmetjenesten Viaplay, har fått snaut tilbud om snaut seks millioner.

Regissørtrøbbel

Produksjonen av den 25. Bond-filmen i rekken har så langt bydd på mye rør for en agent som foretrekker sine martinier ristet.

Trakk seg: «Trainspotting»-regissør Danny Boyle. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

I tillegg til en konstant rykteflom om Daniel Craigs fremtid i hovedrollen, ble det i fjor høst kjent at manusforfatter og regissør Danny Boyle hadde trukket seg fra filmen.

Årsaken var kreative uenigheter med de mektige produsentene Barbara Broccoli og Michael G. Wilson.

Ny mann: Cary Joji Fukunaga. Foto: ANTHONY HARVEY / AFP

Inn kom Cary Joji Fukunaga, best kjent for HBO-serien «True Detective». Manuset skrives nå av Neal Purvis og Robert Wade, som har skrevet manuset på samtlige Bond-filmer siden «The World Is Not Enough» i 1999.