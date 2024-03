Spekulasjoner om hvem som blir den neste agent 007 har florert siden før Daniel Craig kunngjorde at han la Bond-rollen på hylla.

Nå er det tre år siden forrige film, «No Time to Die», der Craig gjorde siste innhopp som superspionen, og presset for å finne ut mer om den neste og 26. filmen i rekken har tiltatt.

Produsentene stumme

James Bond-produsent Barabara Broccoli blir jevnlig spurt om siste nytt. Senest i midten av februar sa hun til film- og TV-bransjemediet Deadline:

– Det er ingenting jeg kan fortelle dere om den neste Bond-filmen. Ingenting. Det skjer ingenting ennå.

Brian Tyree Henry og Aaron Taylor-Johnson i «Bullet Train». Foto: Scott Garfield / Sony / SF Studios

Men mandag skrev den britiske tabloidavisen The Sun at den britiske skuespilleren Aaron Taylor-Johnson «formelt var tilbudt rollen som James Bond», og at han er forventet å signere kontrakten denne uken.

Taylor-Johnson var ikke noe nytt navn blant ryktene om hvem som blir den neste Bond, men The Sun har nå blåst nytt liv i glørne.

Tabloiden oppgir ingen navngitte kilder, men de hevder videre det nå jobbes med et manus for kommende film, som i likhet med mange andre filmer og TV-serier ble forsinket av streikene i Hollywood.

– Fantastisk at folk ser meg i den rollen

I et intervju med magasinet Numéro som ble publisert 13. mars, blir han spurt om ryktene.

– Jeg synes det er sjarmerende og fantastisk at folk ser meg i den rollen. Jeg tar det som et stort kompliment, svarte han leende der.

BBC har kontaktet både Taylor-Johnson og Eon Productions som lager Bond-filmene, uten å få svar i skrivende stund. Eon har tidligere sagt de ikke kommenterer spekulasjon.

En anonym kilde hevder til BBC at de ikke er noen sannhet i ryktene.

«Kick-Ass» og «Bullet Train»

Skuespilleren er ikke spesielt kjent i Norge, men heller ikke Daniel Craig var noen stor stjerne før han landet rollen som en av verdens mest kjente figurer og spilte i fem filmer på 16 år.

Henry Cavill har i flere år vært nevnt som en sterk kandidat. Her er han på London-premieren på «Argylle» i februar. Foto: Henry Nicholls / AFP

Taylor-Johnson har figurert i filmer og serier siden 00-tallet. Han spilte den unge utgaven av Edvard Nortons rolle Eisenheim i «Illusjonisten» i 2006, og hadde tittelrollen i «Kick-Ass»-filmene.

Filmanmelder i NRK, Birger Vestmo, sammenlignet Taylor-Johnson med «en yngre Tobey Maguire» i anmeldelsen av «Kick-Ass» i 2010.

I 2014 spilte han hovedrollen i «Godzilla», og de siste årene har han vært å se i «Tenet» (2020) og «Bullet Train» (2022). I år blir han å se i tre filmer, først i «The Fall Guy» som har planlagt norsk kinopremiere 26. april, og etter hvert «Kraven the Hunter» og «Nosferatu».

Ifølge Numéro bor han både i Los Angeles og på en gård i Somerset i England, hvor han bor med to døtre, to stebarn og flere hunder og griser.

En rekke kandidater

I sin sak om de ferske spekulasjonene, oppsummerer BBC hvilke kandidater som tidligere er nevnt som hete kandidater som James Bond.

Pierce Brosnan har nevnt Regé-Jean Page som Bond-kandidat. Her er han på Emmy-prisutdelingen i Los Angeles i september 2021. Foto: Chris Pizello / AP

En tidlig favoritt var mannen som har spilt Supermann, Sherlock Holmes og The Witcher, Henry Cavill. Han har kommentert ryktene flere ganger. Blant annet sa han til GQ i 2020:

– Om Barabara og Mike (produsentene, journ.anm.) var interessert i det, ville jeg absolutt grepet muligheten. På dette tidspunktet er alt opp i luften. Vi får se hva som skjer. Men ja, jeg hadde elsket å spille Bond. Det ville vært veldig, veldig spennende.

Andre som har vært hyppig nevnt, er Damson Idris, kjent fra serien «Snowfall», James Norton, kjent for «Happy Valley», og godt etablerte stjerner som Tom Hardy, Idris Elba og Chris Evans.

Tidligere Bond-skuespiller Pierce Brosnan har uttalt at både «Bridgerton»-stjernen Regé-Jean Page og «Oppenheimer»-Oscar-vinner Cillian Murphy ville vært fantastiske i rollen.