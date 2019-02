Spike Lee rasande då «Green Book» fekk Oscar for beste film

Spike Lee var sprudlande og glad då han vann Oscar for manuset til filmen «BlacKkKlansman», om ein svart politimann som infiltrerer Ku Klux Klan på 1970-talet, natt til måndag.

Dette var veteranens første Oscar, og i takketalen snakka han om rasisme i USA og oppmoda folk til å stemme i presidentvalet neste år.

Lee har hatt eit trøblete forhold til Oscar-utdelinga, og har ofte kjent seg forbigått av juryen, som då han ikkje blei nominert i «Beste film»-kategorien med «Do The Right Thing».

Spike Lee har kjent seg forbigått av Oscar-juryen fleire gongar. Men etter over 30 år i bransjen, fekk han endeleg sin første pris natt til måndag. I ettertid er det derimot reaksjonen hans på kåringa av beste film som har fått mest merksemd. Foto: ROBYN BECK / AFP

Det året vann «Driving Miss Daisy» om forholdet mellom ein svart privatsjåfør og ei eldre, rik, kvit kvinne.

Då han fekk æresprisen i 2016, boikotta han utdelinga på grunn av manglande mangfald på nominasjonslistene. Og han fekk følgje av fleire andre skodespelarar og artistar, skreiv Independent.

Vende vinnaren ryggen

Gleda over å vinne sin første Oscar blei bytta ut med sinne då «Green Book» blei ropt opp som vinnar av den gjævaste prisen, «Beste film».

Sjølv om Spike Lee ikkje storma scenen, meiner Deadline at Lee tok ein Kanye West.

Då Taylor Swift fekk pris under MTV Video Music Award i 2009, storma Kanye West scenen for å seie at Beyoncé fortente prisen meir enn henne.

Spike Lee, som også var nominert i kategorien, reiste seg og gjekk rasande mot utgangen då «Green Book» blei lest opp som vinnar.

Då han kom til utgangen, skal han ifølgje nettstaden ha snudd og gått tilbake til plassen sin for å sitje med ryggen mot scenen.

Regissør Peter Farrelly jubla bak scenen etter at «Green Book» vann tre prisar under Oscar-gallaen natt til måndag. Filmen har fått mykje kritikk både frå publikum og kritikarar, men har vunne fleire prisar på dei amerikanske prisutdelingane dei siste vekene. Foto: MATT SAYLES / AFP

«Green Book» handlar om ein kvit mann som blir sjåfør for ein svart pianist på turne gjennom Sørstatane i USA på 1960-talet. Men filmen har fått kritikk for framstillinga av forholdet mellom sjåfør og passasjer, der kritikarane meiner filmen har blitt ei kvit heltehistorie, skriv Variety.

– Vi lagde denne filmen med kjærleik, ømheit og respekt, sa produsenten Jim Burke i takketalen sin.

Ein kveld med mangfaldig vinnarliste

På pressekonferansen etter utdelinga fekk Lee spørsmål om kvifor han reagerte slik han gjorde då vinnaren blei lest opp.

– Kvar gong nokon køyrer nokon, tapar eg. Då eg høyrde vinnaren bli lest opp, tenkte eg det var ei dårleg dommaravgjerd, sa han ifølgje Hollywood Reporter.

Men for dei som er opptekne av mangfaldet, var årets Oscar-utdeling likevel eit lyspunkt, skriv The New York Times.

Hannah Beachler vann pris for beste produksjonsdesign for «Black Panther», medan Ruth E. Carter vann pris for beste kostyme i same film.

Ruth E. Carter vann prisen for beste kostyme i filmen «Black Panther». Ho er den første med afroamerikansk bakgrunn som har vunne denne prisen. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Der er første gong det er nokon med afroamerikansk bakgrunn har vunne desse prisane.

Meksikanske Alfonso Curón vann pris for beste regi og beste foto for filmen «Roma», som også blei beste ikkje-engelskspråklege film.

«Bohemian Rhapsody», som blei den mestvinnande filmen under utdelinga med fire prisar, blei tileigna LGBT-bevegelsen.

– Vi laga ein film om ein homofil mann, ein innvandrar, som levde livet sitt utan å orsake seg. Vi vil ha fleire slike historier, sa Rami Malek som vann prisen for beste mannlege hovudrolle i filmen.