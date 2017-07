Pokémon Go ble i fjor tidenes raskest voksende mobilspill, med 500 millioner nedlastinger i løpet av de første to månedene. Folk vandret rundt i gatene, med nesen godt plantet i mobiltelefonen på jakt etter japanske fantasimonstre.

I fjor sommer ble det laget 3506 saker om Pokémon Go i norske medier. Så langt denne sommeren er mobilspillet omtalt i 62 saker.

Her er noen av de mest leste sakene:



Zombie-advarsel

I spillets spede begynnelse skapte det bekymring. Etter å ha fått mange henvendelser om personer med «zombielignende tendenser», la det svenske politiet ut en melding på Facebook for å minne spillerne om at de faktisk bevegede seg i den virkelige verden.

Også i Barcelona så politiet seg nødt til å gå ut med retningslinjer for spillerne, etter å ha reddet to fra monsterjakt i en motorveitunnel.

Andre spillere ble tatt for å være innbruddstyver, blant annet i Bergen. Mens i USA ble to tenåringer beskutt etter å ha blitt feilaktig tatt for å være innbruddstyver.

Da Grande ble verdenskjent

Venstre-leder Trine Skei Grande fikk både kjeft fra kolleger og internasjonal oppmerksomhet da hun dro frem telefonen og spilte litt Pokémon Go under en åpen høring om Forsvarets langtidsplan.

– Respektløst, sa Halvar Rønneberg, gruppeleder i Frp til NRK den gang.

Både CNN, Daily Mail og Indian Express omtalte saken, og CNNs video av den spillende politikeren ble i løpet av noen timer sett over en halv million ganger.

I høringens pause sa Skei Grande til VG at hun hadde avsluttet spillingen, siden noen ble støtt.

POKÉMON-JAKT: Trine Skei Grande på Pokémon-jakt. Du trenger javascript for å se video. POKÉMON-JAKT: Trine Skei Grande på Pokémon-jakt.

Statsministeren ble tatt på fersken

Så gjorde statsminister Erna Solberg det samme, og spilte Pokémon Go under trontaledebatten i Stortinget. Også statsministeren fikk kritikk og internasjonal medieomtale etter at hun ble tatt på fersken.

– Stortinget er en nasjonalforsamling, ikke en lekeplass, sa Heidi Nordby Lunde (H), til VG.

Solberg tok ikke selvkritikk for Pokémon-spillingen.

– Jeg tenker at Trine vil like at jeg åpnet spillet mens hun var på talerstolen :) Alle som kjenner Pokémon vil se at det ikke er GPS-dekning og at det dermed ikke er mulig å spille, skrev statsministeren i en sms til Klassekampen.

TATT PÅ FERSKEN: Erna Solberg som jakter etter Pokémon-figurer. Foto: Tom Henning Bratlie / Klassekampen

Skulle få folk til fjells

Etter hvert som ukene gikk fikk mobilspillet fikk noen av landets mest hardbarkede sofaslitere opp og ut. DNT ville samarbeide med Truls Valsgård, en av Norges største Youtube-stjerner for å leite etter japanske monstre på norske fjelltopper.

– Jeg er en person som ikke nødvendigvis pleier å stikke så mye ut, men nå har jeg veldig lyst gå ut, sa Valsgård.

DNT: Pokemonen Drowzee på Dalsnuten i Rogaland. Foto: Ole Andreas Bø / NRK/Pokemon Go

Likfunn på monsterjakt

I jakten på japanske fantasimonstre fant spillerne noen ganger helt andre ting enn det de lette etter.

I Odense i Danmark fant en spiller en død person i en dreneringskanal mens han egentlig lette etter monstre. Og i Wyoming i USA kom en tenåring over en død person ved en innsjø.

Fant tusenvis av kroner

Men noen av funnene var av det mer heldige slaget. Mikael Ferling fant tusenvis av kroner i en pose i Lillesand.

– Det var litt rart. Det er liksom ikke noe som skjer ofte, sa 12-åringen til NRK.

I ettertid fikk 12-åringen både finnerlønn og skryt av politiet.

– Vi synes jo det er utrolig bra at han har levert inn pengene, sa etterforskningsleder Petter Sandell.

FANT PENGER: Mikael Ferling fant flere tusen kroner i en pose. Du trenger javascript for å se video. FANT PENGER: Mikael Ferling fant flere tusen kroner i en pose.

Blokkerte for ambulanse

Det var også tilfeller der Pokémon-spillerne skapte farlige situasjoner. Ved Sykehuset i Hammerfest måtte personalet til tider jage vekk spillere som blokkerte for ambulanser og helsepersonell.

– Vi har hatt tilfeller hvor vi har jagd folk ut av sykehuset. Folk har gått rundt i resepsjonsområde og i garderober for å jakte på Pokémon, forteller Sundt, sa Eilert Sundt, kommunikasjonsrådgiver for Finnmarkssykehuset.

Fikk kjeft av Rihanna

Men alle var ikke glade i spillingen. Under en konsert i den franske byen Lille fikk publikum streng beskjed av Rihanna.

– Jeg vil ikke se at dere fanger noen Pokémoner her, sa den amerikanske sangerinnen fra scenen.

En annen superstjerne som var mindre streng, var Beyoncé.

– Hun leter etter Pokémoner mens Beyoncé synger. Pokémon! Se hvor hun er, se hvor hun er. Hun står rett foran scenen, utbryter Anand Desai-Barochia som delte denne videoen på Instagram:

Men allerede noen uker etter at mobilspillet tok verden med storm, spådde Gamereactor.no at Pokémon Go-interessen ville synke. Men blodfansen fortsetter monsterjakten.