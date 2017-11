Svensk kulturliv har den siste uken blitt rystet over at flere hundre kvinnelige skuespillere har fortalt om seksuelle overgrep i svensk film- og teaterbransje.

Dette førte blant annet til at den svenske kulturministeren kalte inn til et krisemøte med landets tre viktigste teatersjefer, for å se på hvordan de kunne håndtere problemet.

Sverre Pedersen, leder i Norsk filmforbund, mener «fenomenet» er minst like aktuelt i Norge.

– Dette er minst like aktuelt hos oss. Vår bransje skiller seg ikke fra andre land, og det er klart at personer i maktposisjoner hos oss misbruker stillingen på en seksualiserende måte, sier Pedersen.

«Forteller du om dette får du aldri jobb igjen»

Gjennom sin tid som leder i film- og TV-bransjen, sier Pedersen at han har mottatt flere henvendelser vedrørende seksuell trakassering og overgrep.

Etter den mye omtalte MeToo-kampanjen, har disse også blitt flere.

– Flere har kommet til meg etter denne kampanjen og sagt at de har opplevd en retraumatisering av tidligere hendelser som de har dyttet under teppet, sier Pedersen.

Dette er noen av Hollywood-skuespillerne som er beskyldt for seksuelle overgrep og trakassering i kjølvannet av MeToo-kampanjen. Øverst fra venstre: Kevin Spacey, Ben Affleck, James Toback. Ned fra venstre: Dustin Hoffman, Jeremy Piven, Brett Ratner. Foto: AP/AFP/REUTERS

Noen av de første henvendelsene Pedersen fikk som forbundsleder, var fra kvinner som fortalte de hadde blitt truet med en klar beskjed: Ville de opp og fram i bransjen, måtte de kunne gå til sengs.

– Politianmeldelser forekommer nærmest aldri i bransjen vår. Folk er livredde for at karrieren deres vil slutte. Jeg har for eksempel vært borti saker hvor den krenkede har fått beskjed om at dersom de varsler, så vil overgriperen sikre at de aldri vil få jobb i bransjen igjen, sier han.

Forbundslederen legger også til at livet i film og TV åpner opp for flere situasjoner hvor uønskede seksuelle situasjoner lett kan oppstå.

– Mye reising der man bor på hotell sammen, kvelds- og nattarbeid, fester og innspillingssituasjoner kan gi opphav til at folk går over streken, sier Pedersen.

Har du en historie du vil fortelle? Ta kontakt med oss her.

– Har vært kjent siden tidenes morgen

Leder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen, er enig med Pedersen i at Norge har samme utfordringer i bransjen som utlandet.

– Det finnes vitenskapelig belegg for at omfanget er stort i våre bransjer. Dette har vært kjent siden tidenes morgen. Det som er spesielt vanskelig i denne bransjen er at skuespillerne ikke tør å melde fra fordi de hele tiden er på jakt etter ny jobb, sier Alfsen.

VIL BEHOLDE JOBBEN: Knut Alfsen, leder i Norsk Skuespillerforbund, påpeker at bransjens største utfordring med problemet er at skuespillere ikke tør å melde fra fordi de er redde for å miste jobben. Foto: Gisle Bjørneby

Av Skuespillerforbundets 1400 medlemmer, har kun 160 fast jobb i Norge. De drøyt 1200 andre er derfor i en sårbar situasjon, særlig i forbindelse med casting, understreker Alfsen.

– Flere skuespillere er nok redd for å få rykte på seg for å være vanskelige. Vi jobber jo med erotikk og den typen uttrykk i kunstverkene våre, noe som gjør det problematisk å trekke grenser for hva som er profesjonelt og privat, sier han.

Må ha kontinuerlig fokus

Pedersen sier at de nå har satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med etiske retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep.

I tillegg samarbeider de rundt et utdanningsopplegg for lærere og elever ved blant annet Westerdals og Den norske filmskolen i Lillehammer som skal sette fokus på problemet.

– Vi må sette søkelyset på at dette er uakseptabelt. Faren med en kampanje som MeToo, er at den skal gå opp som en hjort og ned som en lort. Vi må holde på fokuset på at dette er en ukultur vi vil bli kvitt, sier han.

– Er dette mulig å bekjempe da?

– Ingen seier er en seier en gang for alle. Derfor må vi nettopp ha en kontinuerlig fokus på det. Når vi ser dette økte omfanget av kvinnelig trakassering, er det et uttrykk for at vi har feilet i samfunnet, sier Pedersen.