Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Helsedirektoratet har lansert nye tiltak rettet mot barn med skadelig seksuell atferd. Målet er å forebygge seksuelle overgrep.

Tiltakene inkluderer styrket seksualundervisning i skolen, artikler og selvtester, anonym chat med fagfolk, og lavterskel helsehjelp.

Helsesykepleiere får en veldig viktig rolle i dette, som frontlinjen for å fange opp og håndtere barn som kan stå i fare for å begå overgrep.

Mellom 30 og 50 prosent av alle overgrep mot barn begås av andre barn og unge.

I 2021 kostet vold og overgrep i nære relasjoner i Norge 92,7 milliarder kroner.

– Vi skal forebygge overgrep mot barn. Og da er det viktig at vi kommer tidlig til, sier Martin Sjøly i Helsedirektoratet.

I 2020 startet de tilbudet «Det finnes hjelp». Hver helseregion har nå klinikker for behandling av voksne som er seksuelt tiltrukket av barn. Bare i fjor kom 100 nye pasienter til behandling. Sjøly kaller tilbudet vellykket.

Nå lanserer Helsedirektoratet noe nytt og enda større, mot en helt ny gruppe: Barn med skadelig seksuell atferd.

– Barn er nysgjerrige på kropp og berøring. Det er sunt, understreker psykolog Oddfrid Skorpe.

Men for noen bikker det over.

Barn som forgriper seg på barn

– Atferden blir bekymringsfull, problematisk – eller skadelig. Et eksempel på skadelig seksuell atferd kan være når en 13-åring prøver å slikke en seksåring på tissen.

– Eller når et barn ofte og intenst bruker tvang og makt for å få et annet barn til å kle av seg, for eksempel i en doktorlek, tilføyer terapeut og rådgiver, Marita Sandvik.

De jobber ved RVTS Midt og er eksperter på barn og ungdom med skadelig seksuell atferd. Slik atferd er en av flere risikofaktorer for å begå overgrep senere i livet.

Marita Sandvik og Oddfrid Skorpe jobber ved RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Midt-Norge). Foto: Kirsti Kringstad / NRK

I Ung vold-studien fra i fjor, oppga én av fire jenter at de er blitt utsatt for alvorlig seksuell vold. De aller, aller fleste av disse, sa at en jevnaldrende utsatte dem for det. Internasjonal forskning viser at 30 til 50 prosent av alle overgrep mot barn begås av andre barn og unge.

I forbindelse med storsatsingen, reiser nå Sandvik og Skorpe Norge rundt for å gi opplæring til helsesykepleiere. I arbeidet med å fange opp barn som kan stå i fare for å begå overgrep, er det nemlig helsesykepleierne som blir de viktigste fremover.

Barn med skadelig seksuell atferd (SSA) Ekspander/minimer faktaboks Atferden er skadelig både for barnet som utsettes og barnet som utfører handlingene.

Atferd som ofte er overdreven, hemmelighetsfull, grenseoverskridende, tvangspreget, eller truende.

For noen er SSA en uheldig eksperimentering med seksualitet. For andre kan det være en reaksjon på følelsesmessige, fysiske eller seksuelle overgrep eller omsorgssvikt.

Ofte kan den bekymringsfulle eller skadelige seksuelle atferden være en del av flere utfordringer barnet har. Som atferdsproblemer, psykologiske eller nevrologiske vansker).

Det er imidlertid også en betydelig prosentandel som ikke har andre merkbare vansker, og som har kognitive og sosiale evner innen normalspekteret. Noen typiske kjennetegn på SSA: Forskjell på maktforhold, modningsnivå og alder mellom de involverte Bruk av trusler eller tvang Manglende samtykke Atferden kan være grei, men situasjonen er feil Atferden er preget av hemmelighold og/eller planlegging Atferden øker selv om den blir forsøkt stoppet Den som har blitt utsatt er preget av frykt og sinne, utagerer eller lukker seg inne i seg selv Kilde: Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS

Frontlinjen

– Helsesykepleierne står i front. Det er de som møter flest unge, fra barnehage til videregående, i alle kommuner og landsdeler, sier Sandvik.

Helsesykepleierne er ofte mest komfortable med å hjelpe og ta hånd om de som er utsatt for noe ugreit, sier Skorpe:

– Vi skal hjelpe dem til å bli tryggere i møtet med utøveren. Helsesykepleierne vi har møtt så langt, er veldig tydelige: Dette er opplæring de ønsker og trenger.

Ifølge Martin Sjøly kan unge med slik atferd selv forstå at det er noe som ikke helt stemmer.

– De kan kjenne på en uro eller bekymring. Kanskje har de oppdaget at de tiltrekkes noe annet enn det vennene deres gjør.

Men selv de som forstår, har sjelden for vane å be om hjelp, sier Sandvik.

– Derfor må helsesykepleierne bli mer oppsøkende i arbeidet sitt, og lære seg hvordan de skal fange opp og hjelpe disse barna til atferdsendring og positiv utvikling.

Fire nivåer

Det nye lavterskeltilbudet er for barn fra 13 til 19 år. Særlig gutter. For å nå bredt ut, er det delt inn i fire nivåer:

På skolen

Helsesykepleiere i hele Norge er altså i gang med kompetanseheving for å fange opp og hjelpe barn i faresonen.

I tillegg til det, skal seksualundervisningen i grunnskole og videregående styrkes gjennom et nytt undervisningsopplegg: «Spør først». Elever skal lære om alt fra samtykke og trakassering til hvilke ord og hvilken berøring som er upassende.

– Hvilken seksualundervisning norske barn har fått, har vært som et postkodelotteri. Noen lærere og helsesykepleiere er engasjerte, andre ikke, og det har avgjort hvor god opplæring barn og unge har fått, sier Marita Sandvik.

Marita Sandvik og Oddfrid Skorpe har ansvaret for opplæringen av helsesykepleiere. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Artikler og selvhjelpsverktøy

«Hva er innafor» skal ligge på det allerede veletablerte nettstedet ung.no. Det er en slags portal med artikler og animasjoner om temaer som porno, pedofili og mye mer.

I løpet av våren lanseres i tillegg en test. Her kan en svare anonymt på spørsmål om egen atferd for så å få tilpasset informasjon. Som for eksempel en oppfordring til å søke hjelp og kontaktinfo.

Anonym chat

Via en chat på ung.no kan barn stille anonyme spørsmål og få svar fra fagfolk.

Lavterskel helsehjelp

Helsesykepleierne blir første instans for helsehjelp. Med opplæringen de får, vil de også være bedre rustet til å henvise videre hvis det trengs. Et digitalt tilbud for barn og ungdom som trenger spesialisert hjelp skal etter hvert etableres.

Barn under 12 år

I Norge i 2021 kostet vold og overgrep i nære relasjoner 92,7 milliarder kroner.

– Rent økonomisk er det store kostnader. Men vi ser også at de individuelle kostnadene og konsekvensene er veldig, veldig høye, understreker Martin Sjøly i Helsedirektoratet.

Martin Sjøly er psykologspesialist i Helsedirektoratet, og er blant annet fagansvarlig for utarbeidelse av helsetilbud til folk som har utøvd vold eller seksuelle overgrep, eller som står i far for å gjøre det. Foto: Matilde Sunde Solsvik / NRK

Ifølge ham er forebygging helt avgjørende for å redde liv. Tiltakspakken som nå lanseres, er ifølge ham unik:

– Det finnes ingen tiltak i denne utstrekningen fra før, verken i Norge eller internasjonalt.

Det er altså barn fra 13 år og oppover som er målgruppen for satsingen. Men også enda yngre barn kan utvikle skadelig seksuell atferd, som Peter:

Helsedirektoratet skal i neste omgang rette arbeidet sitt mot barn fra 12-årsalderen og nedover med seksuelle skjevutviklinger.