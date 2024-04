Venstre:

Vi er helt klart for en samtykkelov. Når det gjelder innretningen, altså om det skal være en «ja betyr ja»-lov eller «nei betyr nei-lov», så vil vi bruke tid på å gjennomgå og lytte til høringsinnspillene som har kommet før vi konkluderer endelig.

MDG:

MDG ønsker å tydeliggjøre straffelovens voldtektsbestemmelse, slik at seksuell omgang uten samtykke defineres som voldtekt.

Rødt:

Rødt mener forslaget som ble sendt på høring er en fattig unnskyldning for en samtykkelov. Norge trenger en «bare ja er ja»-modell i likhet med våre nordiske naboer. En slik modell bygger på en forståelse om at en person er seksuelt utilgjengelig inntil det er kommunisert et samtykke og voldtekt vil dermed defineres som seksuell omgang der en av partene ikke har gitt et fritt samtykk eller frivillig deltakelse.

Høyre:

Høyre mener forslaget til Straffelovrådet fremstår fornuftig. Det bør gjenspeiles bedre i lovteksten at det er ikke er lov å ha seksuell omgang med noen som ikke ønsker det og som gir uttrykk for det.

Samtidig tror ikke Høyre at dette løses ved en lovendring. Etterforskningen av seksuelle overgrep må bli bedre, ofre må bli bedre ivaretatt, og det er ikke minst behov for en holdningsendring i befolkningen. Her har foreldre et stort ansvar for å lære sine barn om grenser og grensesetting.

KrF:

KrF ønsker at voldtekt skal defineres som seksuell omgang uten fritt samtykke, og det er bra at arbeidet med å få på plass en samtykkelov går fremover.

SV:

Vi mener forslaget til samtykkelov ikke er godt nok og ønsker en «ja betyr ja»-modell. Vi har arbeidet lenge for en samtykkelov og er glad for at det endelig har kommet et forslag på bordet. Nå må regjeringen arbeide videre med det og vi forventer en enda tydeligere lov som vil sikre at kun ja betyr ja.

Vi vet at mange ofre for voldtekt forholder seg passiv i frykt for at situasjonen eskalerer, eller fordi de opplever at kroppen reagerer fysisk som «fryst». For mange kan det derfor bli umulig å aktivt si «nei». Videre vil det å føle seg presset til å måtte si «nei» oppleves som en enorm terskel i nære relasjoner, hvor vi vet at de fleste seksuelle overgrepene skjer.

Danmark, Sverige og Island har samtykkelover. De har valgt ulik utforming, men felles er at de tar utgangspunkt i at det definerende elementet i hva en voldtekt er, er at offeret ikke aktivt har gitt uttrykk for frivillighet eller samtykke til den seksuelle omgangen. Det er et viktig premiss.

Arbeiderpartiet, Frp, Sp og Pasientfokus har ennå ikke svart på NRKs henvendelser i forbindelse med denne saken.