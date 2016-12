Fjerde sesong av «Skam» kommer til våren

– Vi er i gang med å planlegge fjerde sesong nå, sier Håkon Moslet, redaksjonssjef i NRK P3.

Men det er stort sett det han kan avsløre.

Utover at planleggingen er i gang, og at fjerde sesong kommer til våren, holder Moslet kortene tett til brystet. Han vil ikke si noe om karakterene, handlingen eller når innspillingen starter.

Hylles internasjonalt

Dermed er det også oppi luften hvem som får hovedrollen denne gangen etter Eva, Noora og Isak - sistnevnte følges i den nåværende tredje sesongen.

I løpet av høsten har «Skam», blant annet, fått ros for sin realistiske fremstilling av hovedpersonen og hans vei mot å stå frem som homofil, og det er heller ikke lenge siden serien ble belønnet med Nordens Språkpris.

Serien har nemlig i løpet av de siste månedene gått fra å være en stor norsk snakkis til å bli en internasjonal snakkis.

I september ble det meldt at nesten 70.000 dansker jevnlig fulgte med på «Skam», og nå har det spredt seg ytterligere utenfor Norden.

Får amerikansk versjon

Det er ikke utenkelig at det er noe av årsaken til at den verdenskjente tv-produsenten Simon Fuller har kjøpt rettighetene til «Skam», som betyr at en amerikansk versjon kan komme allerede i løpet av neste år.

Flere har ønsket å gjøre det samme, men ifølge Moslet var Fuller det første og beste alternativet.

– «Skam» har potensiale til å bli en innflytelsesrik serie i Nord-Amerika, hvor vi ikke har noe lignende. Det viser at Norge og Skandinavia er i front på innovasjon og kreativitet, og jeg er stolt av å være med å gjøre Skam tilgjengelig for et mye større publikum enn i dag, sier Fuller til NRK.