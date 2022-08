Skabb har vært et økende problem blant den norske befolkningen. Likevel er det få som snakker om det.

Da legen til Victoria Elisabeth Andal (22) sa at hun hadde skabb, ble hun lettet. Da visste hun i hvert fall hva det var.

Men hun visste lite om hva det egentlig ville si å ha skabb.

– Jeg trodde skabb oppsto om man ikke var forsiktig med hygiene og rengjøring, forteller hun.

– Det stemmer ikke. Jeg dusjer en til to ganger om dagen, likevel fikk jeg det.

Nå vil fauskeværingen bryte tabuet rundt midden.

Victoria (22) forbandt skabb med dårlig hygiene, så fikk hun det selv. Nå vil hun bryte tabuet. Foto: Kristin Thrane / NRK

Ble bedt om å holde seg unna

Til tross for at Andal bar på lite kunnskap om temaet, kjente hun mange som hadde hatt skabb tidligere, og flere som hadde hatt det flere ganger.

– Du kan få det i studentmiljøet, på jobb, i barnehagen og i sosiale sammenhenger. Det smitter lett gjennom kontakt, forteller hun.

Selv om mange har skabb, mener Andal at folk har for lite kunnskap om temaet.

– Jeg har fått noen kommentarer fra folk om jeg burde holde meg unna, men jeg er jo smittefri og jeg er veldig forsiktig.

Hun forteller at de fleste blir mindre skeptiske når hun forklarer hva skabb egentlig er.

NRK forklarer Hva er skabb? Bla videre Hva er skabb? Skabb er et sterkt kløende hudutslett som skyldes infestasjon med skabbmidd. Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles

Skabbmidden er bare 0,3-0,5 mm lang, og knapt synlig med det blotte øyet. Hva er symptomene? Vanlige symptomer er kløe, ofte med forverring om natten og ved svetting, og små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, siden på større deler av kroppen. Er skabb knyttet til hygiene? Mange opplever nok at det er stigmatiserende å ha skabb. Det forbindes fortsatt med urenslighet, fattigdom, men dette er ikke tilfelle. Åpenhet rundt skabb er derfor viktig. – Arnulf Soleng, seniorforsker, seksjon for skadedyrkontroll, FHI Hvordan blir du smittet? Smitte skjer for det meste ved direkte hudkontakt, og i sjeldne tilfeller indirekte kontaktsmitte gjennom sengeklær, håndklær og tøy dersom en person med skabbmidd nylig har benyttet disse.

Alle kan få skabb, og det trenger ikke skyldes seksuell konakt. Hvordan blir man kvitt skabb? Førstevalget av legemidler mot skabb er Permetrin (Nix-krem) og Benzylbenzoat-liniment. Behandlingen brukes to ganger med en ukes mellomrom.

I tillegg må pasienten gjenmom omfattende saneringstiltak, som å sette bort, fryse eller vaske alle klær og sengetøy i en uke. Kan man få støtte til behandling? Legemiddelverket vedtok 23. oktober 2020 at det vil være mulig å få refusjon ved bruk av ivermektin (Scatol) tabletter mot skabb i tilfeller hvor man ikke har blitt kvitt skabben med krem.

Før man får refusjon for ivermektintablettene må man derfor ha gjennomført minst én kur som består av to krembehandlinger, og ved kontroll hos lege etter fire uker fremdeles ha skabb. Kilde: Folkehelseinstituttet Forrige kort Neste kort

En ond sirkel

Psykolog Rut Appelkvist mener tabuer gjerne er nært knyttet til følelsen av skam.

Psykolog Rut Appelkvist mener det er knyttet mye skam til det å ha skabb. Foto: privat

– Flere sykdommer er tabubelagt noe som gjør at mange som føler på skam.

Appelkvist mener det at ingen snakker om skabb, fører til en slags ond sirkel.

– Frykt kan være med å opprettholde at noe er tabu fordi man frykter det som er ukjent. Om noe er tabu er det heller ikke kjent fordi det snakkes lite om.

Hun trekker også fram den kostbare behandlingen som en medvirkende faktor til at folk føler på skam.

– Den faktiske kostnaden er også høy og behandlingen tar tid, da kan folk frykter å få det fordi prosessen med å bli kvitt det er slitsom.

Hun sier at skam er en følelse som gjerne får oss til å ville trekke oss bort.

– Hvis man klarer å være åpen og dele, kan det føre til at både individet selv og andre føler på mindre skam, fordi man hører om flere som har det.

Likevel legger hun til at det ofte tar tid og det en lang prosess.

Studenter er spesielt utsatt

Anne Birgitte Thomas Nordal er hudlege ved Hudklinikken og møter ofte pasienter som har skabb.

– Du får ikke skabb etter en kjapp klem eller etter ett håndtrykk, sier hudlege Anne Birgitte Thomas Nordal. Foto: Anton Soggiu

Hun forteller at antall pasienter med skabb har økt kraftig de siste årene.

Ifølge Nordal er spesielt studenter en utsatt gruppe, og mener det derfor er viktig å snakke om temaet før studiehøsten sparkes i gang.

– Tidligere var skabb assosiert med dårlig hygiene og fattigdom, men er absolutt ikke årsaken nå.

– Hovedårsaken er intim kontakt, og ofte hos studenter som lever tett. Åpenhet blant unge vil bidra til mindre tabu, forklarer hudlegen.

– Ikke gøy å informere kollektivet

Hun tror skabb er tabubelagt, både fordi det er flaut å ha en smittsom hudsykdom, men også fordi det koster så mye for behandling.

– Det er ikke gøy å informere hele kollektivet om at de må gjennom en dyr skabb-behandling, i to omganger, samt en slitsom sanering av tekstiler og sko for å bli kvitt skabben, sier hun og peker også på åpenhet.

– Snakker vi høyt om det, vil vi bryte smittekjeden og det vil bli mindre skabb.

Hun mener mye av skammen også vil forsvinne om behandlingen blir gratis.

– Da hadde det ikke vært så pinlig å måtte informere alle nære kontakter om at man hadde skabb og at også de måtte gjennom en krevende og dyr behandling.