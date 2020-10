Filmbransjen mistet hver tredje krone

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Stengte kinoer eller sterkt begrenset setekapasitet. Innstilte eller utsatte filminnspillinger. Forbud og restriksjoner mot å reise inn og ut av landet.

Utfordringene har vært store for norsk filmbransje etter at koronapandemien stoppet landet i midten av mars. På oppdrag fra Norsk filminstitutt har Menon Economics kartlagt hvor mye dette har kostet filmbransjen i kroner og øre.

Fasit er at 35 prosent av inntektene har forsvunnet i perioden mars-august. Til sammenligning er det ventet at resten av den norske økonomien forventes å svekkes med 5–8 prosent i år.

Små driftsmarginer

Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt frykter konsekvensene av at bransjen opplever usikre tider.

– Den usikkerheten kan gjøre at mange vil finne seg en annen yrkeskarriere. Det vil gjøre at vi får færre produksjoner og et smalere tilbud, sier hun.

Foreløpig har ikke NFI registrert noen konkurser i filmbransjen. Men ingen vet hvor lenge koronarestriksjonene varer, så dette kan ikke på noen måte utelukkes.

– Med så små driftsmarginer i bransjen er det begrenset hvor lenge dette kan flyte med dagens lave inntektsnivå, sier Mo.

Fortvilet

For å hjelpe bransjen har NFI omdisponert 85 millioner kroner fra eksisterende tilskuddsordninger. 33 igangsatte prosjekter har fått til sammen 54 millioner kroner i hjelpetiltak (se liste over tilskudd lenger ned).

En av produksjonene som har fått tilskudd er sesong to av den NRK-sendte serien «Lykkeland». Produsent Synnøve Hørsdal i Maipo Film er fornøyd med at NFI har gitt dem to millioner kroner i koronakompensasjon.

Samtidig har nedstenging og utsettelse av innspillingen kostet dem 10 millioner kroner så langt. En del av denne regningen tar NRK, mens produksjonsselskapet må ta resten selv.

– Vi er fortvilet. Vi som innholdsleverandører som lager dette innholdet sitter igjen med mye av regningen her, må jeg si. Det er veldig mye penger for et prosjekt med mye risiko i seg. Sannsynligvis er det et tap vi må ta selv, sier Hørsdal.

Produsent Synnøve Hørsdal i Maipo Film sier at koronanedstengingen har gitt innspillingen av «Lykkeland 2» en merutgift på 10 millioner kroner. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Hun etterlyser en garantiordning som senker risikoen for å gå løs på nye prosjekter. Det er nemlig umulig for produksjoner å kjøpe forsikringer som dekker koronanedstenging.

– Om en produksjon blir rammet av dette er det fatalt. Det trenger ikke være enorme summer i en slik garanti, men den bør være der om man blir rammet.

Håper på norsk kinodominans

Kjersti Mo i NFI svarer dette på spørsmål om de forventer at norske produksjonsselskaper går i gang med nye innspillinger i disse tider:

– Det første vi gjorde var å sette mer penger over til utvikling da samfunnet stengte ned. Vi ser nå at de som søkte da nå ligger i søknadsbunken og er klare til å gå i produksjon. Ja, det er interesse for å gå i produksjon, men vi stiller krav til at det skal være mulig å gjennomføre uten for høy risiko med tanke på reiserestriksjoner, og så videre.

Etter at seterestriksjonene på kinoene ble lettet på i forrige uke, håper Mo at dette skal bringe med seg gode tider for norske spillefilmer. Flere av de internasjonale storkanonene som skulle komme på kino i høst har nemlig blitt utsatt, som «Dune» og «James Bond».

– Med økt setekapasitet på kinoene fra 25 til 60 prosent og liten internasjonal konkurranse vil kanskje flere oppdage norske filmer og gå på kino, sier Mo.

Hun viser til at animasjonsfilmen «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret» opplever gode besøkstall og at «Børning 3» har premiere om en uke.

Disse 10 filmene/dramaseriene får mest av Norsk filminstitutt sin koronapott på 54 millioner kroner: