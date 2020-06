Måtte skrive om åpningen av «Kampen om Narvik» på grunn av korona

– Dette overgår alt jeg har vært med på, det har vært veldig tøft. Veldig tøft for prosjektet i seg selv og tøft for staben vår som mistet jobben over natta, forteller produsent av «Kampen om Narvik», Aage Aaberge.

Da sju dager med opptak av storfilmen var unnagjort stengte Norge, og ett år med planlegging gikk i vasken:

– Den fikk umiddelbart store konsekvenser. Det er klart at når det blir avbrutt etter sju dager opptak så ligger egentlig alle planene våre i grus, så vi må begynne helt på nytt.

Måtte skrive ny åpning av filmen

Opptakene til filmen skulle vært ferdig 7. mai, men de måtte som mange andre stoppe produksjonen i mars og var ikke i gang igjen før for to uker siden. Og det har kostet:

Produsent av «Kampen om Narvik», Aage Aaberge, sier han aldri har opplevd lignende som under koronakrisen. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Vi har finregnet på det og kommet opp i 10,5 millioner kroner, så det er mye penger. Det griper inn overalt. Den ene dagen vi mistet på Rjukan var åpningsscenen i filmen. Den måtte vi skrive om, forklarer Aaberge.

– Hva skyldes de ekstrakostnadene?

– Når vi stenger er vi forpliktet til å betale stab og skuespillere for både den dagen som forsvant, pluss at vi følger regel- og lovverk med tanke på permitteringsregler.

I tillegg har de hatt kostnader knyttet til selve produksjonen, som leie av utstyr, leie av lokasjoner til filming og ekstrakostnader knyttet til smitteverntiltak.

– Bare det i seg selv er faktisk snakk om flere hundre tusen. For med de strenge rutinene vi har lagt opp nå, må vi forlenge opptakstiden, fordi vi får ikke så effektiv arbeidstid, forklarer Aaberge.

Carl Martin Eggesbø og Kristine Cornelie Margrete Hartgen skal spille hovedrollene i filmen «Kampen om Narvik». Foto: Azad Razaei / NRK

34 filmer har søkt om krisepenger

Men det er ikke bare Aaberges produksjon som har møtt utfordringer på grunn av koronakrisen.

34 filmer som var i produksjon har søkt Norsk filminstitutt (NFI) om penger fra deres hjelpepakke. Søknadene er på mellom 500.000 og 5 millioner kroner.

Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, mener deres hjelpepakke redder mange fra filmproduksjoner. Foto: NFI

– Med denne løsningen har vi løst det mest prekære for dem som var i produksjon. Vi har klart å sikre aktivitet og arbeidsplasser gjennom denne krisesituasjonen, sier direktør ved NFI, Kjersti Mo.

– Er midlene nok?

– De midlene vi har fått tror jeg vil være nok til å dekke de behovene som har oppstått. Men nå ser vi også på en del andre tiltak rettet mot de filmene som skal lanseres i markedet, for å se på hele næringskjeden som filmbransjen utgjør.

For Aaberge var pengene fra NFI helt avgjørende for at filmen i det hele tatt skulle bli noe av.

– Det er klart det er en kolossal lettelse. Jeg kan vel si såpass at uten det hadde ikke dette prosjektet her overlevd. Vi var egentlig helt avhengig av det.

Premiere skulle være 25. desember i år i forbindelse med 80 års markeringen. Nå må de utsette den til neste år, men det er usikkert når det blir.



– Da vi satte opp den opprinnelige premieren hadde vi veldig god oversikt over konkurransesituasjonen. Det har vi ikke nå, vi vet ikke hva vi skal konkurrere mot av for eksempel store amerikanske Hollywood-filmer. Så vi får ikke låst den datoen før vi kommer godt utpå høsten og kanskje nærmere jul, sier han til NRK.