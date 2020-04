Norske TV-serier og filmer stoppes av koronaviruset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Per nå holder jeg på premieredatoen, men det forutsetter at vi klarer å komme opp og stå med ting til høsten igjen, og det er det ingen som vet, sier daglig leder i Maipo film, Synnøve Hørsdal.

I likhet med mange andre norske serier og filmer, stoppet de innspillingen av andre sesong av NRK-serien «Lykkeland», da Norge stengte ned på grunn av koronapandemien.

– Vi har delvis utenlandske både foran og bak kamera, og vi har noen spesialopptak som vi ikke kan gjøre i Norge. Når kan vi gjøre det? Uvissheten om det er veldig stor.

– Som å tisse i buksa

For at ikke hele bransjen skal bukke under må det komme penger fra regjeringen, mener Synnøve Hørsdal.

– Så lenge det ikke gjør det, så er det som å tisse i buksa. Vi må ha friske penger, det sier seg jo egentlig selv. Vi kan ikke bare bruke neste års penger til å dekke over i år. For da blir problemet like stort i morgen.

Hun får støtte av Martin Sundland i Fantefilm, som var i gang med «Nordsjøen». Den neste i rekken av katastrofefilmer etter suksessene «Bølgen» og «Skjelvet».

– I ytterste konsekvens står egentlig alt i fare for å bli kansellert, men jeg håper virkelig at vi har en regjering som forstår at også denne bransjen må få noe støtte gjennom denne utfordrende tiden.

Den nye katastrofefilmen «Nordsjøen» har stoppet produksjonen, og produsentene er usikre på om det vil få konsekvenser for filmen. Foto: Fantefilm

Så langt har ikke Norsk filminstitutt fått nye midler, og de har derfor blant annet omdisponert 85 millioner kroner i Filmfondet for å hjelpe bransjen.

– Vi håper og jobber fortsatt for at det skal komme en krisepakke for filmfeltet, men inntil det eventuelt gjør det, må vi gjøre harde prioriteringer for å gjøre det mulig å gjennomføre tiltakene vi har varslet, sier filmdirektør Kjersti Mo.

Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, bruker de midlene hun har for å bistå bransjen i krisetiden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB-Scanpix

– Det vil gjøre svært vondt i lang tid for både bransje, kino og publikum om vi må gjøre dette uten å få tilført nye midler.

Vil ha minst 150 millioner til filmbransjen

– Det må komme en bevilgning fra regjeringen på minimum 150 millioner kroner til Filmfondet, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Mandag møter han kulturministeren, sammen med resten av Bransjerådet for film, og håper Raja vil lytte til bekymringene fra bransjen og komme med friske midler.

– Det er for å ta unna problemene med korona, men også sikre at det er penger så produksjonen kan tas opp igjen så fort som mulig.

Er klar over filmbransjens spesielle utfordringer

Abid Raja skal mandag møte Bransjerådet for film for å diskutere utfordringene de står i. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja, skriver i en e-post til NRK at de har løpende kontakt med Norsk filminstitutt og sentrale aktører i bransjen om behovet for tiltak for filmsektoren.

– Regjeringen har fått på plass en rekke generelle økonomiske virkemidler som skal treffe bredest mulig, skriver Raja.

Han legger til at Norsk filminstitutt har introdusert flere tiltak på filmsektoren, blant annet omdisponert midler til utvikling av nye filmprosjekter og for å sikre at avbrutte filmproduksjoner kommer på skinner igjen når smitteverntiltakene oppheves.

– Jeg er klar over at filmbransjen, som svært mange i Norge setter stor pris på, har spesielle utfordringer, skriver ministeren, som mandag møter Bransjerådet for film for å få en oversikt over status og hvordan tiltakene som så langt er satt inn har fungert.

– Det ville ikke vært en nasjon verdig

– Det vi produserer sitter folk nå hjemme og trøster seg med, men jeg vet ikke om den trøsten kan komme i fremtiden i like stor grad, hvis vi ikke vi klarer å få til noen nye penger også inn i vår sektor.

Synnøve Hørsdal frykter at nordmenn i fremtiden ikke får serier og filmer med et norsk ståsted, om ikke nye penger til filmbransjen kommer på bordet.

– Da mister vi på en måte fortellinger fra vår egen kultur innenfor film og TV, det ville vært forferdelig synd. Eller synd, mye verre enn det, det ville vært en fallitt. Det ville ikke vært en nasjon verdig, vi må ha fortellinger fra vår egen verden.