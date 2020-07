Odd-Magnus Williamson må stoppe filminnspilling etter korona-tilfeller

Mandag var det filminnspilling på Chat Noir i Oslo. Skuespilleren Odd-Magnus Williamson stod på scenen og spilte en mislykket standupkomiker etter å ha skrevet manus til sin aller første spillefilm «Ingenting å le av». Nå er innspillingen satt på vent. For seks av personene i filmteamet har testet positivt for covid 19.

– Håper alle som er smittet kommer seg raskt, og at kartlegging av smittekilder går hurtig. Helsa først, sier skuespilleren.

Ingen av skuespillerne eller personene som har hovedfunksjonene under innspillingen har testet positivt, men dette er andre gang innspillingen må utsettes.

– Vi vet ikke hvor lenge vi må utsette, men dette blir dyrt, sier produsent i Hummelfilm, Gudny Hummelvoll.

Stoppet for andre gang

– Dette er andre gang innspillingen har måttet stoppe, forteller hun. Det skulle egentlig startet filminnspilling i mars, men da stengte landet ned og de kunne ikke filme. Nå var innspillingene så vidt kommet i gang igjen, men så måtte de stoppe igjen.

Odd-Magnus Williamson har skrevet manuset som handler om en standupkomiker som møter veggen både privat og som komiker. Ingen ler av ham lenger. Kjæresten forlater ham. og han får en kreftdiagnose. Å finne frem den gode humoren blir en måte å overleve på.

Alle testes

At latter kan hjelpe har skuespilleren selv opplevd da hans egen mor fikk brystkreft. Hun brukte humor for å løse opp den alvorlige stemningen og det er spesielt en episode han husker. Da hun hadde mistet alt håret og sa til ham:

– Jeg har nettopp stiftet et nasjonalistisk seniorparti.

Hvor lenge filminnspillingen må stanses, er det foreløpig ingen som vet. Nå testes alle som har vært i nærheten av dem som er smittet.