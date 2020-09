Regjeringen lemper på korona-tiltakene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Erna Solberg la i dag frem endringer i de nasjonale korona-tiltakene.

De nye nasjonale retningslinjene innebærer:

Breddeidretten for voksne kan starte opp igjen

Den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt opphører

Det åpnes for at 600 personer kan samles på utendørsarrangementer. Innendørs er det fortsatt maksgrensen på 200 personer gjelder.

Steder hvor det er lokale utbrudd er det fortsatt de lokale tiltakene som er gjeldende, slik som i Oslo. Lettelsene gjelder fra 12. oktober. Skjenkestoppen opphører natt til 13. oktober.

Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og kulturminister Abid Raja inviterte i dag til pressekonferanse om koronasituasjonen. Til stede var også direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold.

– Vi får ikke pause fra smittevernreglene, selv om det er ferie. Vi er fortsatt på utrygg grunn. Vi har flere lokale smitteutbrudd. Nå er det Oslo, Arendal og Øygarden som må håndtere utbrudd. Men de nasjonale smittetallene er på et relativt lavt nivå, sa Solberg.

Hun understreket at dette ikke er et frislepp, men en ny fase.

– Til dere som bor i områder med økt smitte, og som fortsatt må vente på de lettelsene vi skal gjøre mot slutten av neste uke, jeg håper at dette vil være en ekstra motivasjon til å slutte opp om smitteverntiltakene som lokale myndigheter har iverksatt, sa Solberg.

Ett sete mellom tilskuere

Regjeringen gjør endringer i tilskuerreglene som tillater at det kun er ett sete mellom hver tilskuer som ikke tilhører samme husstand.

– Det vil bety ganske mye for mange kulturarrangementer innendørs. I dag har det i praksis vært to tomme seter før neste person kan sitte. Nå gjør vi den endring at det er tilstrekkelig med ett ledige sete mellom tilskuere, sa kulturminister Abid Raja (V).

Smittebølge 2 i Europa

Helsedirektør Bjørn Guldvog oppsummerte smittesituasjonen i Europa.

– Vi er inne i smittebølge nummer 2 i Europa. Smitteøkningen har skjedd samtidig med skolestart og at folk er tilbake etter ferie. Flere steder klarer man ikke å spore smitten, sa Guldvog.

Han trakk frem landene Frankrike, Storbritannia, Spania og Russland som landene med mest smitte.

– Sammenlignet med nesten alle andre land har vi en mindre alvorlig situasjon i Norge. Skoler og barnehager er åpne, helsetjenesten fungerer omtrent som normalt og arbeidsplasser fungerer stort sett normalt. Årsaken til dette er at folk flest følger smittevernrådene og at kommunene klarer å spore smitte, sa Guldvog.

Strengere i Oslo

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) kunngjorde strengere koronatiltak i hovedstaden mandag, med blant annet munnbindpåbud på offentlig transport og forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.

De nye tiltakene kom etter press fra helseminister Bent Høie.

Helseministeren ba mandag alle kommunene rundt hovedstaden innføre flere av de samme tiltakene.

Dette er tiltakene i Oslo:

Påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Påbud om registrering av gjester på serveringssteder.

Midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.

Innfører bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand.

Det vil gjøres en ny vurdering av tiltakene etter 14 dager.

Lite smitte på nasjonalt nivå

Smitten er fremdeles på et relativt lavt nivå i den norske befolkningen, men den har økt de siste ukene i flere fylker, ifølge Folkehelseinstituttet.

− De meldte tilfellene de siste par ukene kan primært knyttes til vedvarende smittespredning i Oslo kommune, og flere større og mindre utbrudd rundt om i landet som håndteres i de berørte kommunene, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI i en pressemelding.

– Utbruddene var knyttet til turisme, private arrangementer, serveringssteder, butikker, skoler, barnehager og ulike helsetjenester, sier hun videre.