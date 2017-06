Erik Poppe lager spillefilm om 22. juli

Poppe startet arbeidet med filmen for to år siden. Han har gjort grundig research, og har intervjuet mange Utøya-overlevende. Poppe har foreløpig fått 5,4 millioner kroner fra Norsk Filminstitutt for å lage filmen.

Erik Poppe, som blant annet er kjent for filmen «Kongens Nei», ble i går nominert til 12 Amanda-priser.

Har forståelse

I kveld var Poppe gjest i Dagsrevyen. Han sier han har full forståelse for at det for overlevende og pårørende kan være vanskelig å se en film om angrepene.

– I lengre tid har nok jeg, i likhet med ganske mange, opplevd at fokuset rundt 22. juli har handlet om soningsforhold og andre ting Anders Behring Breivik har fremført.

– Det er et spørsmål om hvor lenge vi skal tillate at det skjer, før vi trekker fokuset og eierskapet til denne historien til de menneskene som tross alt er ofrene i dette.

Fiktiv karakter

Historien skal fortelles gjennom en fiktiv karakter, ei jente som er på sommerleiren på Utøya.

Poppe er nå i gang med å finne skuespillere til filmen, men han vil bare bruke ukjente skuespillere, helst amatører for å gjøre det mest mulig realistisk. Ingen av karakterene i filmen skal være basert på virkelige personer.

Poppe ønsker å fortelle historien om hva som skjedde på Utøya 22. juli 2011, men filmen skal ikke filmes på Utøya. Filmingen starter i september, og det vil være en kort opptaksperiode.

Gjenskaper angrepet

Filmen vil trolig inneholde skudd. Vi vil kunne høre at våpen blir avfyrt, men ikke se at noen blir truffet.

Filmen tar for seg de 12 minuttene før bomben går av i regjeringskvartalet, i tillegg til de 72 minuttene angrepet varer på Utøya, før Anders Behring Breivik blir anholdt av politiet.

Erik Poppe skal ha regi på filmen, mens Stein Kvae og Finn Gjerdrum er produsenter. Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig har skrevet manuset. De har også skrevet manus til tv-serien «Frikjent» som ble sendt på TV2.

Saken oppdateres.