IKKE OVERRASKET: Filmanmelder Birger Vestmo. Foto: Nyhetsspiller

– Høyst sannsynlig må Erik Poppe opp på scenen for å motta en Amanda, spår NRKs filmanmelder Birger Vestmo.

Det ble aldri noen Oscar-nominasjon til regissør Erik Poppe, men på hjemmebane renner nominasjonene inn. Vestmo mener at filmen har store sjanser på årets Amanda-utdeling.

– Det skal veldig mye til for at prisen for beste norske kinofilm ikke går til «Kongens nei». Både sett i lys av de imponerende kinotallene, og at dette var Norges Oscar-kandidat, sier Vestmo.

Savner smale filmer

«Kongens nei» er nominert til årets beste film sammen med «Børning 2» og «Dyrene i Hakkebakkeskogen».

– Dette er vel ingen skandalenominasjon, men jeg ser at de har tenkt mer bredt enn smalt, sier Vestmo.

Han mener at Amanda-prisen er like mye en publikumsrettet pris som en kvalitetsmessig vurdering. Mens «Kongens nei» er sett av over 700.000 publikummere på norske kinoer, ble begge de to andre filmene sett av over 430.000 publikummere.

– Nå er alle disse tre filmene solide på hvert sitt vis, så jeg ser ikke noe feil i nominasjonene. Men man kunne også argumentert for at det kunne vært laget plass til smalere filmer, som «The Rules for Everything» og «Hoggeren», sier Vestmo.

Han synes ikke nominasjonene er overraskende.

– Vi har sett tidligere at nominasjonene i denne kategorien ikke bare handler om kvalitet, men også om hvor godt filmen har truffet publikum. Disse tre har truffet bedre enn mange andre det siste året, sier Vestmo.

Her er de nominerte

Beste norske kinofilm:

«Børning 2»

«Dyrene i Hakkebakkeskogen»

«Kongens nei»

Beste barnefilm

«Dyrene i Hakkebakkeskogen»

«Snekker Andersen og Julenissen»

«Tungeskjærerne»

Beste regi

Erik Poppe for «Kongens nei»

Izer Aliu for «Fluefangeren»

Kim Hiorthøy for «The Rules for Everything»

Beste kvinnelige skuespiller

Ruby Dagnall for «Rosemari»

Tuva Novotny for «Rosemari»

Tindra Hillestad Pack for «The Rules for Everything»

Beste mannlige skuespiller

Anders Baasmo Christiansen for «Hoggeren»

Jesper Christensen for «Kongens nei»

Kristoffer Joner for «Hjertestart»

Beste kvinnelige birolle

Gisken Armand for «Gilberts grusomme hevn»

Kjersti Tveterås for «Løvekvinnen»

Sarah Francesca Brænne for «The Rules for Everything»

Beste mannlige birolle

Anders Baasmo Christiansen for «Kongens nei»

Bjarne Syversen og Terje Syversen for «Hoggeren»

Karl Markovics for «Kongens nei»

Beste filmmanus

Hilde Susan Jægtnes, Jorge Camacho og Arild Andresen for «Hjertestart»

Harald Rosenløw Eeg og Jan Trygve Røyneland for «Kongens nei»

Izer Aliu for «Fluefangeren »

Beste foto

Øystein Mamen for «The Rules for Everything»

Nils Eilif Bremdal for «Fluefangeren»

John Christian Rosenlund for «Kongens nei»

Beste produksjonsdesign/scenografi

Karl Júlíusson for «Løvekvinnen»

Maria Ducasse for «The Rules for Everything»

Peter Bävman for «Kongens nei»

Beste visuelle effekter

Torgeir Busch, Ivar André Rystad og Lars Erik Hansen for «Børning 2»

Álvaro Alonso Lomba for «Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Arne Kaupang for «Kongens nei»

Beste musikk

Gaute Storaas for «Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Johan Söderqvist for «Kongens nei»

Kim Hiorthøy for «The Rules for Everything»

Beste klipp

Einar Egeland for «Kongens nei»

Even Sigstad for «Supervention 2»

Robert Stengård for «Barneraneren»

Beste lyddesign

Petter Fladeby og Vidar Grande for «Børning 2»

Baard H. Ingebretsen og Tormod Ringnes for «Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Christian Schaanning for «Kongens nei»

Beste kortfilm

«Fanny», produsent Andrea Ottmar, regi Halfdan Ullmann Tøndel

«Min søster», produsent Nina Maria Barbosa Blad og barna i hovedrollene Filippa og Lina

«The Absence of Eddy Table», produsent Eric Vogel, regi Rune Spaans

Beste dokumentarfilm

«69 minutter av 86 dager», regi av Egil Håskjold Larsen, produsent Tone Grøttjord-Glenne

«Nowhere to Hide», regi av Zaradasht Ahmed, produsent Mette Cheng Munthe-Kaas

«Tungeskjærerne», regi av Solveig Melkeraaen, produsent Ingvil Giske

Beste utenlandske kinofilm

«Arrival», regi av Denis Villeneuve

«Jeg, Daniel Blake», regi av Ken Loach

«La La Land», regi av Damien Chazelle

«Manchester by the Sea», regi av Kenneth Lonergan

«Moonlight», regi av Barry Jenkins