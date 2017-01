Eksplosiv interesse for Eirik Jensen-bok

De siste ukene har den tidligere politimannen Eirik Jensen forsvart seg mot korrupsjonsanklager i Oslo tingrett.

Samtidig gjør han stor suksess som forfatter.

For to år siden ga Jensen ut boka «På innsiden» om sitt liv i politiet. Nå har publikum fått fornyet interesse for boka, som rives vekk fra hyllene.

Tomme hyller og ventelister

UTSOLGT: Forlagssjef Anne Gaathaug i Kagge har måttet bestille opp nye opplag av «På innsiden». Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

«På innsiden» handler om Jensens mange år som politispaner og leder for gjengprosjektet i Oslo-politiet.

Det er også Jensens arbeid som politispaner som har stått i sentrum når han og hasjsmugleren Gjermund Cappelen de siste ukene har gitt sine svært ulike forklaringer i tingretten.

Pågangen gjør at flere butikker har begynt med ventelister. Norli-kjeden opplyser til NRK at nesten alle de mer enn 100 butikkene deres er utsolgt for boka.

– Vi måtte bestille et nytt opplag, som vi fikk levert i går, forteller forlagssjef Anne Gaathaug i Kagge Forlag.

Kan tjene millioner

Da Jensen ble arrestert i februar 2014, var arbeidet med boka allerede påbegynt, forteller Gaathaug.

– Skjøt dere gullfuglen?

– Det er ikke et uttrykk jeg ville brukt, men han hadde en helt egen plass i folks bevissthet på grunn av det han holdt på med. Det var derfor vi tok kontakt med ham, og boka som etter hvert fikk tittelen «På innsiden», ble påbegynt halvannet år før han ble arrestert, forteller Gaathaug.

Et anslag NRK har gjort viser at Jensen kan tjene over 2,5 millioner kroner på boka dersom han har den samme kontrakten som forfattere flest og selger ut det nåværende opplaget til fullpris.

– Det er ikke veldig overraskende at vi selger mye av en sånn bok, sier Gaathaug, som tror «På innsiden» uansett ville solgt godt.

Satser på flere bøker

På innsiden er ikke den eneste boka Jensen har forfattet. Sammen med Thomas Winje Øijord står han også bak spenningsromanen «Attentatet», som kom ut i fjor vår.

Nå håper Kagge på flere bøker fra Jensens hånd.

– Det håper vi på, og det er planen. Den første romanen var veldig løfterik, så vi satser friskt på at det kommer flere bøker derfra, sier Gaathaug.