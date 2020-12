NRK si eiga litteraturkåring, «P2-lyttaranes romanpris», er den einaste i Noreg der juryen diskuterer seg fram til ein vinnar for open mikrofon. Jurymedlemmane er valde ut blant vanlege lesarar som har søkt om å delta. Dei skal kåre vinnaren den siste veka i februar 2021.

Her er dei seks nominerte romanane frå 2020 som er valt ut av fagjuryen til NRK:

«Jerv» av Ida Fjeldbraaten

Foto: Anna-Julia Granberg/Blunderbuss / Cappelen Damm

Forfattar Ida Fjeldbraaten er oppteken av det dyriske i mennesket og mennesket i dyret i romanen «Jerv». Romanen utforskar dyreparken som overskotsfenomen. Kva skjer på ein slik stad når samfunnet utanfor bryt saman?

Høyr: Det dyriske i mennesket: Intervju med Ida Fjeldbraaten - NRK Bok - NRK Radio

«Heroin chic» av Maria Kjos Fonn

Foto: Oda Berby / Aschehoug forlag

Ei vond historie om jenta som hadde alt, men veksla det inn med heroin. Dei fleste vil vite at heroin er sterke saker som pregar kropp og sinn, når det likevel er interessant å lese om korleis Elises liv som narkoman artar seg, handlar det om måten ho skildrar korleis det artar seg på.

Les anmeldelsen: «Heroin chic» er best når han går tett på

«Oppskrittingen av et indre landskap» av Terje Holtet Larsen

Foto: BAARD HENRIKSEN / Oktober forlag

Ein namnlaus forfattar vandrar gatelangs i Oslo etter innfallsmetoden i romanen «Oppskrittingen av et indre landskap». Han strandar på ein bingokafe, der han kjøper eit særs mislykka karbonadesmørbrød. Terje Holtet Larsen har igjen dokumentert at det ikkje trengst mykje ytre handling for å nagle fast ein lesar.

Les anmeldelsen: «Intens flukt frå den sosialdemokratiserte snusfornufta»

«Yt etter evne, få etter behov» av Olaug Nilssen

Foto: Samlaget/Bent R. Synnevåg

Dette er romanen om Benjamin, ein autistisk gut som skal få plass på institusjon, men som ikkje får det. Han blir det språklause midtpunktet i ein storfamilie som må takle kvardagen som best dei kan. Ein knallsterk roman om kva som skjer når behovet sprengjer alle rammer.

Les anmeldelsen: Sylskarpt familieportrett

«Tollak til Ingeborg » av Tore Renberg

Foto: Marie von Krogh/Cappelen Damm

Tollak er eit stort, innestengt nei til urbanisering, digitalisering, pragmatiske justeringar, media, kafebesøk, uforpliktande smalltalk og oppløysing av familieband. Blant anna. Det einaste som kan rokke han, er kjærleiken. «Tollak til Ingeborg» er ei verdig feiring av Tore Renberg sine 25 år som forfattar.

Les anmeldelsen: «Formidabelt mannsportrett»

«Det uferdige huset» av Lars Amund Vaage

Foto: Forlaget Oktober/Hans Jørgen Brun

Lars Amund Vaage plantar Gabriel Hauge ned i ei heilt spesifikk tid og i eit tidstypisk åndsklima. Gabriel er bondeson og forfattar med fødselsdato ein gong på slutten av 1800-talet. Kasta inn i ei tid då bondesøner ikkje nødvendigvis blei på garden all sin dag. Dette er klok og vakker prosa, skapt for sakte lesing.

Les anmeldelsen: «Historisk, tidsaktuell og gripande roman»