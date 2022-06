Norsk komponist vant prestisjetung internasjonal pris

Kristine Tjøgersens verk Between Trees er blitt "årets utvalgte verk" under International Rostrum of Composers, et prestisjetungt forum for ny musikk, som har samlet samtidskomponister fra mange land siden starten i 1955. Between Trees vant i konkurranse med over 40 verk. Rostrum er som et "samtidsmusikkens Grand prix", hvor et stort antall radiostasjoner vil presentere verket til Tjøgersen, et solid internasjonalt gjennombrudd for den unge komponisten. Verket ble urfremført av Kringkastingsorkestret i 2021. Her kan du se og høre hvordan Tjøgersen tryller frem magiske klanger fra KORK på urfremføringen.

Norske komponister har vunnet Rostrum før, og sist i 2015 av Jan Erik Mikalsen med verket Songr.