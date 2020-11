Hvis det er fredag og du ikke spiser taco, er det da i det hele tatt helg?

Ikke i mitt hus i hvert fall.

Det betyr derimot ikke at det alltid må være den samme, gamle «norske» tacoen hver uke. Ikke noe vondt mot den kjente og kjære lefse-tacokjøtt-grønnsaker-rømme-salsa-varianten, men noen ganger er det gøy å eksperimentere med andre typer taco.

Ønsker du å la deg inspirere av gatemat eller saktemat, tradisjonell eller fusion, meksikansk eller amerikansk – eller kanskje en god blanding av de nevnte? Her er noen saftige kokebokforslag til deg.

Tradisjonell meksikansk

MER ENN TACO: Tone Dahl og Lisa Westgaard har gitt ut kokeboken «Mexicana Mama – slowfood servert ganske raskt». BILDE fra boken: Huevos rancheros: maistortilla med bønner, salsa og egg. BILDE fra boken: Taco med villreker – Hvetetortilla med villreker og avokado. BILDE fra boken: Lag ditt eget tacokrydder! Det blir mye bedre.

Tittel: «Mexicana Mama – slowfood servert ganske raskt»

Forfatter: Tone Dahl og Lisa Westgaard

Tone Dahl og Lisa Westgaard Utgitt: Cappelen Damm forlag, 2018

Cappelen Damm forlag, 2018 Type mat: Tradisjonell meksikansk

Denne kokeboken er gull hvis du ønsker en lettfattelig introduksjon til tradisjonell meksikansk mat. Det kan være skummelt å hive seg inn i en ny matkultur. Ingrediensene er ukjente og metodene uvante. «Mexicana Mama» er en oversiktlig og inspirerende introduksjon til den mangfoldige verdenen av meksikansk mat, lagt frem på en måte alle kan følge. Lær å lage klassiske meksikanske retter som «Huevos rancheros», «Gorditas», «Mole» og «Churros».

Er du mest ute etter tips til selve fredagstacoen, vil du også finne relevante oppskrifter. Frisk opp «den norske tacoen» ved hjelp av oppskrifter på salsaer, tacokrydder, hvitløkolje, queso fresco, guacamole og adobo. Eller test ut tacooppskrifter som «Taco med villreker», «Taco de papa» (potettaco) og «Chorizo taco».

Passer til: Deg som er nysgjerrig på den mer tradisjonelle meksikanske maten, men som også har lyst på oppskrifter som er lette å følge, med kjente smaker.

Vanskelighetsgrad: Lett. Oppskriftene er enkle og oversiktlige å følge, men kan kreve at man investerer litt tid og planlegging, da hver rett har mange komponenter.

Dette må du tenke på: Dette er mye mer enn bare en «taco-bok». Er det først og fremst taco du er ute etter, ville jeg sett på en av de andre bøkene på listen.

Smaken av California

PERSONLIG FRA L.A.: Wesley Avila og Richard Parks III står bak kokeboken «Guerilla Tacos – Recipes from the streets of L.A.». BILDE fra boken: «Fried chicken torta» med aioli og chipotle-krem. BILDE fra boken: Boken inneholder mange forskjellige salsa-oppskrifter. BILDE fra boken: «Tuna poke and sea urchin tostada».

Tittel: «Guerrilla Tacos – Recipes from the streets of L.A.»

Forfatter: Wesley Avila med Richard Parks III

Wesley Avila med Richard Parks III Utgitt: Ten Speed Press, 2017

Ten Speed Press, 2017 Type tacos: Gatemat, amerikansk

Mange hevder at de legger mye av seg selv i kokeboken sin. Når det kommer til Wesley Avila og «Guerrilla Tacos» er dette svært tydelig. Blant innovative tacooppskrifter og flotte bilder fra gatene i Los Angeles, finner du historier fra Avilas liv. Både gjennom de sårbare fortellingene og gjennom maten og oppskriftene, blir vi fortalt en enormt fengende og gjenkjennelig historie om sorg, om å finne seg selv og om kjærligheten for skikkelig digg mat.

Denne dypt personlige kokeboken har en råhet og en brodd som gjør at den skiller seg ut i havet av moderne kokebøker. Avila proklamerer at han gir f ... i om tacoene hans er autentiske. Forfriskende er det da at «Guerrilla Tacos», som kokebok, er så genuin og autentisk som du får det.

Passer til: Deg som vil ha en underholdende kokebok med reale oppskrifter til en nedpå, men imponerende tacomiddag.

Vanskelighetsgrad: Lett/medium. Det skal ikke være hokuspokus å lage taco. Det er det heller ikke her. Noen av oppskriftene er derimot omfattende med lange ingredienslister og flere steg.

Dette må du tenke på: Oppskriftene i denne kokeboken krever en del spesielle produkter og råvarer du må finne på spesialbutikker eller bestille på nett. Eventuelt kan du lete deg frem på internett etter verdige ingredienserstatninger.

Kokkeler deg til Mexicos gater

Foto: Pavillion Books

Tittel: «¡Taco Loco! – Mexican street food from scratch»

Forfatter: Jonas Cramby

Jonas Cramby Utgitt: Pavilion Books, 2016

Pavilion Books, 2016 Type tacos: Gatemat, meksikansk

Det første jeg vil si om denne kokeboken er at den har en helt fantastisk «tekstur». Med det mener jeg at når jeg blar igjennom «¡Taco Loco!» kan jeg nesten høre, føle og lukte gatemarkedene i Mexico by. Kokeboken vil gjengi og gjenskape Mexicos gatemat slik at den kan lages på et vanlig hjemmekjøkken. Levende bilder av mat og mennesker gjør at boken er verdt å skaffe seg bare for å lese og se i. Mange mener at det er gatetacoen som er den ekte tacoen. Her får du en grundig innføring i å lage meksikansk gatemattaco, hjemme.

Passer til: Deg som ønsker å virkelig gå inn for tacoen, og deg som vil bruke en del tid, energi og penger for å virkelig lære hvordan man kan lage «ekte», meksikansk gatemattacos.

Vanskelighetsgrad: Middels/Viderekomne. Denne boken er for de spesielt interesserte. Ikke fordi meksikansk mat er så vanskelig å lage, men fordi de spesielle råvarene, ukjente begrepene og uvante metodene kombinert gjør at dette er en litt mer utfordrende kokebok å følge.

Dette må du tenke på: Oppskriftene i denne kokeboken krever en del spesielle produkter og råvarer du må finne på spesialbutikker eller bestille på nett. Eventuelt kan du lete deg frem på internett etter verdige ingredienserstatninger. Denne kokeboken er bare tilgjengelig på engelsk eller svensk.

Ikke for taco-purister

UTFORDRER: «The Flying Culinary Circus» har laget kokeboken «Taco - På uno, dos, tres!». BILDE fra boken: «pulled pork»-nachos med BarbieKu-saus og jalapeño. BILDE fra boken: Quesedilla med tacokjøtt, chunky salsa og guacamole. BILDE fra boken: Puffet asiatisk svine-taco med ananas og peanøtter.

Tittel: « Taco – På uno, dos, tres!»

« Forfatter: The Flying Culinary Circus

The Flying Culinary Circus Utgitt: Cappelen Damm forlag, 2014

Cappelen Damm forlag, 2014 Type tacos: Lettvint, moderne, fusion

Dette er en svært populær tacokokebok som du allerede vil finne i mange norske hjem. Den omreisende kokkegruppen «The Flying Culinary Circus» har laget denne utfyllende tacoguiden som vil gi deg redskapene du trenger til å eksperimentere på tacofronten. Den tar utgangspunkt i den tradisjonelle tacoens grunnprinsipper, lefse-kjøtt-salsa, og gir den en moderne vri. Her blandes smaker fra kjøkken rundt om i verden, men med norske smaksløker i mente.

Skal det være en «Pulled pork»-taco? Eller hva med en fritert klippfisktaco i rispapir?

Passer til: Deg som liker å utfordre hva man kan kalle taco, og som ønsker en enkel og gøyal tacobok for en eksperimentell tacofredag.

Vanskelighetsgrad: Lett. Denne er superenkel å følge, og egner seg til folk på alle nivåer. Den kan til og med funke som en gave til en matglad ungdom eller studenten som nettopp har flyttet hjemmefra.

Dette bør du tenke på: Ikke for tacopurister. Med oppskrifter som «Fritert klippfisk i rispapir med lime og guacamole» og «Frisk reke-taco med koriander og lime» (i «salatlefse») kan kokeboken kanskje bli for eksperimentell for noens smak.

En elegant innføring i taco

Foto: Clarkson Potter/Publishers

Tittel: «Tacos – Recipes and provocations»

Forfatter : Alex Stupak and Jordana Rothman

: Alex Stupak and Jordana Rothman Utgitt : Clarkson Potter/Publishers, 2015

: Clarkson Potter/Publishers, 2015 Type taco: Grunnleggende, meksikansk

Skal du bare ha én basisbok om taco så må det bli denne. En hjertelig hommage til tacoen, slik den har vært, er og kan være. Stilistisk og delikat i utformingen gjør denne kokeboken veldig behagelig å ha med å gjøre. Den kombinerer det tradisjonelle og det eksperimentelle. Her får du full pakke. Som kokebok er «Tacos» oversiktlig og klassisk, seriøs og innbydende.

Her får du drøssevis med tacooppskrifter som bruker et utbredt utvalg av spesielle og ordinære ingredienser for å lage imponerende rike smaksopplevelser.

Passer til: Deg som elsker «Chef’s Table» på Netflix, og som tiltrekkes av de stilrene og kunstneriske sidene av den kulinariske verdenen.

Vanskelighetsgrad: Lett. Som sagt er boken oversiktlig, og er derfor lett å lese. Oppskriftene er enkle å følge uten at det gjøres kompromiss på smak.

Dette må du tenke på: Mange av oppskriftene krever ingredienser som kan være vanskelige å finne. Dette kan kreve litt leting på nett etter eventuelle erstatninger. Denne kokeboken er bare tilgjengelig på engelsk.

PS: Noen av bøkene i denne saken er ennå ikke oversatt til norsk, og det kan hende du må bestille dem på nett.

