Kokebøker for et vellykket middagsselskap

Spennende smaksopplevelser, gode samtaler og aller helst noe skikkelig digg i glasset, er alt som skal til for et vellykket middagsselskap. Selv elsker jeg å ha middagsbesøk. Aller helst vil jeg arrangere overdådige og forseggjorte middager for venner og familie hele tiden.

Men vi kan jo alle trenge litt veiledning og inspirasjon iblant!

Fra avslappa vennemiddag til treretters måltider – her er fem kokebøker (fire på norsk og en på engelsk) som hjelper deg å realisere middagsselskapsdrømmene dine:

Sjarmerende og uhøytidelig

SULTNE GUTTER: Instagram-profilen «Sultne gutter» har nesten 40.000 følgere på Instagram. Nå har paret bak kontoen, Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen, gitt ut kokebok. Foto: Cappelen Damm/Ole Kristian Samuelsen BAKT OST: «På deling» gir forslag til måltidssammensetninger, enten det er til middag, frokost eller brunsj. Foto: Ole Kristian Samuelsen/Cappelen Damm ENTRECOTE: «Helstekt entrecôte» blir foreslått servert sammen med blant annet bearnaisesmør og kokte beter med feta. Foto: Ole Kristian Samuelsen/Cappelen Damm RATATOUILLE med mozzarella: I denne kokeboken finner du enkle retter og rene smaker, som for eksempel en klassisk ratatouille, her laget med den milde osten mozzarella. Foto: Ole Kristian Samuelsen/Cappelen Damm

Tittel: «På deling – mat vi lager når vi har folk til bords»

«På deling – mat vi lager når vi har folk til bords» Forfatter: Magnus Liøkel, Ole Kristian Samuelsen

Magnus Liøkel, Ole Kristian Samuelsen Utgitt: Cappelen Damm, 2021

«På deling – mat vi lager når vi har folk til bords» er den perfekte guiden til deg som ikke aner hvor du skal begynne for å sette sammen et skikkelig fint middagsbord. Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen, kjent som «Sultne gutter» på Instagram, har satt sammen tolv menyer med sammensetninger av mindre, enkle og velkomponerte retter. Her er det rene smaker og god tilberedning som gjør hele forskjellen.

Det jeg liker så godt med «På deling» er at den er så nedpå. Kokebokens tilnærming er personlig og ektefølt. Mellom bildene, oppskriftene og sjarmerende anekdoter om mat og livet rundt, føles det ut som om man er på middagsselskap hos Magnus og Ole Kristian.

Passer til: Deg som foretrekker avslappede middagsselskap med flere småretter.

Vanskelighetsgrad: Lett. «På deling» passer perfekt for nybegynnere og gjør det enkelt å tilpasse til ferdighetsnivå.

Dette bør du tenke på: Kokeboken har kun én dessertoppskrift, men er ellers variert i type retter, råvarer og smaker.

Årets kuleste

SPIS SAMMEN: Matskribent og kokebokforfatter Julie Ilona Balas er ute med «Spis sammen», en gullgruve av en kokebok. Foto: Frisk Forlag/Anne Valeur GRYTE: «Pappas ungarske kyllinggryte med dumplings og pickles» er en oppskrift som har gått i arv i forfatterens familie. Nå deler hun den med oss. Foto: Anne Valeur/Frisk Forlag TIRAMISU: «Pistasjtiramisu med matcha» er Balas’ versjon av den tradisjonelle italienske desserten. Bildet er et godt eksempel på bokens stilige fargebruk og bildekomposisjoner. Foto: Anne Valeur/Frisk forlag SNACKSFJØL: Kokeboken gir deg tips og oppskrifter fra det helt enkle til det mer kompliserte. Noen ganger trenger kvelden bare en skikkelig god snacksfjøl. Foto: Anne Valeur/Frisk forlag

Tittel: «Spis sammen – vennemiddager, deleretter og snacks»

«Spis sammen – vennemiddager, deleretter og snacks» Forfatter: Julie Ilona Balas

Julie Ilona Balas Utgitt: Frisk Forlag, 2021

Årets kuleste kokebok henter inspirasjon fra noen av verdens største kokker og matjournalister, deriblant Alison Roman (som er representert med en kokebok lenger nede i saken). «Spis sammen» er ekstremt moderne og følger det beste av det internasjonale mattrender har bydd på de siste årene, med blant annet sylting, naturvin, ansjossmør og chiliolje – presentert med en kombinasjon av kul nonchalanse og heftig mat-nerding.

Det har aldri virket kulere, eller enklere, å ha middagsselskap. Balas gir massevis med innsiktsfulle oppskrifter i tillegg til menyforslag, vintips og til og med ferdiglagde spillelister. Hun ber deg kose deg, slappe av og nyte det viktigste med et middagsselskap, nemlig god mat og gode folk. «Spis sammen» treffer en helt spesiell nerve i meg, og jeg skulle ønske det fantes flere kokebøker som dette på det norske markedet.

Passer til: Deg som elsker YouTube-kokker og internasjonale kokebøker, og som vil lage et trendy og estetisk imponerende middagsselskap uten altfor mye kav.

Vanskelighetsgrad: Lett/Middels. Til tross for å ikke ha formell opplæring kan Balas svært mye om mat og mattrender. Det gjør at boken er stappfull av nyttig informasjon og tips, noe som kanskje kan virke overveldende hvis du er helt ny på kjøkkenet.

Dette bør du tenke på: Dette er ikke kokeboken for den ekstravagante treretters middagen, og den prøver heller ikke å være det. Her dreier det seg om enkle oppskrifter, småretter, og å ha det gøy med matlagingen.

Spiselige kunstverk

KAKE I MONITOR: Marianne Pfeffer Gjengedal, kjent som sweet.n.pfeffer på Instagram, lager kaker inspirert av kvinnelige artister og musikkvideoer. Kokeboken «Ta-da!» viser deg hvordan. Foto: Sweet Forlag FARGER: Gjengedal bruker blant annet forskjellige teknikker og farger for å gi kakene en følelse av abstrakte malerier. Foto: Sweet Forlag INNSIDEN: Det er ikke bare utsiden som teller. Kakene må også smake godt! Her ser du innsiden av en «Black forest»-kake, med sjokolade, mascarponekrem, kirsebærlikør og skogsbær. Foto: Sweet Forlag ISOMALT: Gjengedal viser hvordan man kan bruke spesielle materialer og ingredienser for å lage slående pynt. Her bruker hun noe som heter isomalt for å lage de glasslignende platene. Foto: Sweet Forlag

Tittel: «Ta-da!»

«Ta-da!» Forfatter: Marianne Pfeffer Gjengedal

Marianne Pfeffer Gjengedal Utgitt: Sweet Forlag, 2021

Er du av typen som egentlig bare inviterer til middagsselskap for å ha en unnskyldning til å lage skikkelig overdådige kaker? Eller har du kanskje blitt invitert bort og har blitt bedt om å ta med dessert? Da kan den imponerende kakeboken «Ta-da!» hjelpe deg.

Marianne Pfeffer Gjengedal har laget en fargesprakende kakebok, som er like innsiktsfull som den er vakker. Om du vil prøve deg på forskjellige dekoreringsmetoder som fondant, sprøyteteknikker eller «drypp»-glasur så gir «Ta-da!» deg grundig og oversiktlig veiledning. Gjengedals lekenhet og lidenskap smitter av, og hennes stødige instruksjoner gir deg selvtilliten og kunnskapen du trenger for å begi deg ut på et «høye kaker»-eventyr.

Passer til: Deg som er en såkalt «dessertperson» og som liker å kombinere baking og kreativ utfoldelse.

Vanskelighetsgrad: Viderekomne. Med nok vilje kan alle lage slike kaker, men jeg vil nok anbefale den hovedsakelig til folk som har bakt en del før og som er klar for en utfordring.

Dette bør du tenke på: Kakene krever spesielle redskaper, som for eksempel kjøkkenmaskin, vekt og sukkertermometer. Hvis du ikke allerede har mye bakeutstyr, kan det fort bli dyrt å lage slike kaker.

Fra Hellstrøm med kjærlighet

MED KJÆRLIGHET: Hellstrøm er forelska og det synes på maten. Den inspirerte kokeboken «Hellstrøms hemmeligheter», laget sammen med samboer Anita Rennan, er verdt å få med seg. Foto: Kagge Forlag KVEITE: Grillet kveite med fennikel og aromatisk saus av ferske urter, soya, hvitløk og anisfrø. Foto: Anita Rennan/Kagge Forlag LAM: Denne retten kalles «Bakerens lam», og passer perfekt til høstens middagsselskap. Foto: Anita Rennan/Kagge Forlag ISKREM OG MAKRONER: Deilig dessert trenger ikke være vanskelig. Hellstrøm foreslår å bruke opphakkede makroner som tilbehør til iskrem. Foto: Anita Rennan/Kagge Forlag

Tittel: «Hellstrøms hemmeligheter – mat med kjærlighet»

«Hellstrøms hemmeligheter – mat med kjærlighet» Forfatter: Eyvind Hellstrøm og Anita Rennan

Eyvind Hellstrøm og Anita Rennan Utgitt: Kagge, 2020

Tidligere Michelin-kokk og programleder Eyvind Hellstrøm kom i fjor med kokeboken «Hellstrøms hemmeligheter» sammen med samboer Anita Rennan. Den er faktisk et resultat av Instagram-kontoen «Hellstrøms verden» som de har jobbet med sammen under koronapandemien.

Med lang fartstid i bransjen har Hellstrøm en tyngde og kompetanse få kan måle seg med. Kokebokens design er kanskje i det enkleste laget, men det gjøres opp for med intrikate og komplekse smakssammensetninger. «Hellstrøms hemmeligheter» gir deg nok av oppskrifter til staselige treretters middagsselskaper med restaurantfølelse.

Passer til: Deg som vil lage middagsselskap som en mesterkokk, og som er opptatt av at maten skal være elegant, klassisk og med det lille ekstra.

Vanskelighetsgrad: Middels. Her er det stor variasjon i rettene. Fra helt enkle til mer kompliserte oppskrifter. Litt erfaring på kjøkkenet kommer godt med.

Dette bør du tenke på: Noen av oppskriftene bruker kostbare råvarer, så er du ute etter å spare penger er kanskje ikke dette kokeboken for deg. Den passer heller ikke for vegetarianere eller veganere.

Hjemme hos kjendiskokken

ANERKJENT: Alison Roman er blant annet kjent fra diverse store matkanaler på YouTube. «Nothing Fancy» er hennes andre kokebok. Foto: CLARKSON POTTER/PUBLISHERS

Tittel: «Nothing Fancy – unfussy food for having people over»

«Nothing Fancy – unfussy food for having people over» Forfatter: Alison Roman

Alison Roman Utgitt: Clarkson Potter/Publishers, 2019

Kjendiskokk og sertifisert «cool girl» Alison Roman har skrevet kokeboken «Nothing Fancy» for å gjøre middagsselskapet ditt til en unik smaksopplevelse og en estetisk suksess. Den stilfulle kokeboken er stappfull av nyttige tips, lettvinte, men overraskende oppskrifter og smittende matglede.

Roman er kjent for sine karismatiske YouTube-videoer, karakteristiske skrivestil og en innovativ, avslappet tilnærming til matlaging. Med «Nothing Fancy» minner hun oss på hvorfor vi liker å lage mat. De varme, levende bildene av hektiske middagsbord og uimotståelige retter fanger følelsen av dele et hjemmelaget måltid med folkene du er glad i.

Passer til: Deg som vil overraske gjestene dine med smaker og sammensetninger de ikke har smakt før, uten at det blir for komplisert eller tidkrevende.

Vanskelighetsgrad: Middels. Rettene i seg selv er enkle å lage, men kokeboken har mye tekst og kan kanskje virke overveldende for nybegynnere.

Dette bør du tenke på: Kokeboken er ikke oversatt til norsk ennå og finnes bare på engelsk. Noen av ingrediensene kan være vanskelig å finne.

