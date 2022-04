Da jeg gikk på barneskolen var tørrnudler i skolegården det sigaretter er i filmer om amerikanske fengsler: hard valuta.

Var du så heldig å få tak i en pakke spiste du den helst tørr, knust i posen og blandet med den deilige MSG-ladde krydderposen. Den sterke umami-smaken kombinert med sprø, fettete tørrnudler var virkelig avhengighetsskapende.

Ramenganen min har blitt mer raffinert siden den tid, men det var der det hele startet.

Nå, til stor glede og begeistring for alle matelskere, dukker det stadig opp nye ramen-sjapper i storbyene. Hvorfor ikke ta det et steg videre og lage retten hjemme på ditt eget kjøkken?

DEDIKASJON: Hjemmelaget ramen krever dedikasjon, men for en deilig mestringsfølelse du kommer til å sitte igjen med når du har stabla din aller første bolle med spenstige, hjemmelagde nudler, langtidskokt suppe, soyamarinerte egg, perfekt blansjerte grønnsaker og sprøstekt proteintopping. Foto: Miriam Folland / NRK

Her er tre kokebøker som hjelper deg på veien til å mestre hjemmelaget ramen:

Første steg

KLASSIKER: Jan Robin Ektvedt fra Oslo-restauranten The Golden Chimp har laget en ny norsk klassiker av en kokebok. Foto: Forlaget Press KIKANBO: Oppskriften på Ramen Kikanbo er så god at den er nok til å holde ramen-behovet ditt tilfredsstilt en god stund. Foto: Forlaget Press EKTVEDT: Jan Robin Ektvedt er kjøkkensjef på The Golden Chimp i Oslo. Foto: Forlaget Press

Tittel: «Asiatisk – En kokebok» (Press, 2020)



Forfatter: Jan Robin Ektvedt

Har du lyst til å lage ramen, men føler deg utrygg på det meste av ingredienser og metoder? «Asiatisk» har raskt blitt en av mine favorittkokebøker fordi den gir en grundig introduksjon til asiatiske smaker. Gjennom et oversiktlig register av de mest vanlige ingrediensene man trenger og en mengde kvalitetssikre tolkninger av retter fra diverse asiatiske land, vil du få en god base for videre utforsking av asiatisk mat.

Boken har bare én ramen-oppskrift, i tillegg til oppskrifter på hjemmelagde nudler og forskjellige typer kraft. Oppskriften på Ramen Kikanbo er så god at den er nok til å holde ramen-behovet ditt tilfredsstilt en god stund.

Passer til: Deg som er interessert i å teste hjemmelaget ramen, men som vil gjøre det som en del av en større utforsking av asiatisk mat og råvarer.

Vanskelighetsgrad: Lett. Av bøkene på denne listen er dette den jeg anbefaler til deg som fortsatt synes det er vanskelig å navigere asiatiske matbutikker, og som kanskje fort hadde blitt overveldet av for mye informasjon og valg.

Dette bør du tenke på: Til tross for at dette er boken jeg anbefaler for nybegynnere har ramen-oppskriften ingredienser det fortsatt er vanskelig å skaffe, som sichuanpepper, miso og Togarashi. Disse må du enten skaffe på en asiatisk dagligvarehandel eller bestille på nett.

«Let’s Make Ramen!»

TEGNESERIE-BOK: Fra enklere «hverdagsramen» til mer kompliserte helgeprosjekter. Hugh Amano og Sarah Becan sikrer ramen-suksess med denne tegneserie-oppskrifts-boka. Foto: SD Books STEG-FOR-STEG: I kokeboka «Let’s Make Ramen!» får du grundige steg-for-steg-forklaringer. Foto: Miriam Folland / NRK FIN Å BLA I: Kokeboka er laget med mye omtanke og oppfinnsomhet. Foto: Miriam Folland / NRK

Tittel: «Let’s Make Ramen! – A Comic Book Cookbook» (10 Speed Press, 2019)



Forfattere: Hugh Amano og Sarah Becan (illustratør)

«Let’s Make Ramen!» er en tegneseriekokebok! Dette er en helt unik kokebok enhver kokebokentusiast bør ha i hylla si. Ikke bare lærer den deg å lage ramen, men den er en vakker og kreativ bok i seg selv.

Hver eneste side er laget med så mye omtanke og oppfinnsomhet at den kan leses fra perm til perm flere ganger.

Det kuleste med denne kokeboken, bortsett fra at den er en tegneserie, er at den gir deg byggeklosser. Den viser på grundig vis hvordan du skal lage hver eneste lille komponent, og hvordan du kan leke deg frem for å lage din perfekte bolle med ramen – en slags «choose your own adventure»-ramen-bok.

Passer til: Deg som vil ha en kokebok som er like morsom å lese som den er informativ, og deg som foretrekker mange alternativer og grundige steg-for-steg-forklaringer.

Vanskelighetsgrad: Middels. Denne har mange forskjellige oppskrifter på kraft, suppebase og grønnsaker. Mange av dem er relativt tidkrevende og kompliserte.

Dette bør du tenke på: Denne kan fremstå som litt overveldende og rotete fordi den ikke følger en tradisjonell kokebokstil. Det er ikke bare å bla opp på en oppskrift og sette i gang, men ta deg god tid og les hver side til du føler deg trygg.

Ramen-bibelen

SELVBIOGRAFISK: Oppskrifter fra Ivan Orkins verdenskjente ramen-restauranter, men også en selvbiografi. Foto: Absolute Press FOR VIDEREKOMNE: Boka anbefales til den som allerede føler seg ganske trygg på kjøkkenet. Foto: ABSOLUTE PRESS VERDENSKJENT: Ramen-bollene til Ivan Orkin er verdenskjente. Foto: ABSOLUTE PRESS

Tittel: «Ivan Ramen – Love, Obsession, and Recipes from Tokyo’s Most Unlikely Noodle Joint» (Absolute Press, 2014)



Forfatter: Ivan Orkin

Denne boken har blitt kalt en ramen-bibel og ikke uten grunn. «Ivan Ramen» er ikke bare en oppskrift-guide til hvordan lage ramen fra Ivan Orkins verdenskjente ramen-restauranter. Det er også en selvbiografi. Den viser hvordan du skal lage ramen, men også hvorfor.

Orkin drar deg med inn i livshistorien sin, inn i restaurantenes verden, med til Japan. Gjennom lykkelige oppturer og personlige tragedier, viser han den dype kontakten mat har til kultur og identitet. Ramen-bollene hans er ikke verdenskjente for ingenting. Oppskriftene er omfattende, men når du mestrer dem er det vel verdt strevet.

Passer til: Deg som ikke bare vil lage ramen, men som også forstå ramen.

Vanskelighetsgrad: Viderekomne. Denne anbefaler jeg til deg som allerede føler deg ganske trygg både på japansk mat og på kjøkkenet generelt. Den har færre og mer avanserte oppskrifter som krever mer dedikasjon og gir mindre rom for tilpasning.

Dette bør du tenke på: Denne har spesielt mye tekst siden den er delvis en selvbiografi, men den er dessverre ikke oversatt til norsk enda.