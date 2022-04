Jeg får aldri nok av bøker om mat.

Når jeg kommer over bøker som ordlegger seg presist og ektefølt om det fantastiske fenomenet matlaging, og vårt forhold til det, blir jeg alltid inspirert.

Bøker som (nesten) helt uten oppskrifter eller bilder tenner den nysgjerrige flammen langt nede i magen.

Fortellinger som gjør meg utålmodig etter å komme meg på kjøkkenet, etter å kutte, steke, krydre og smake. De som får meg til å lengte etter grønnsakavdelingen på matbutikken, etter dampen fra kjelene og klirringen av bestikk mot tallerkener ved middagsbordet.

Her har jeg valgt ut seks av de som har fått meg til å føle akkurat dette – kanskje du også vil la deg inspirere.

Tårer og tteokbokki

GRÅTEBOK: Michelle Zauner vekker følelser med «Crying in H Mart». Boken kommer til å få deg til å gråte og til å ville ringe moren din, og den kommer til å gjøre deg sulten på koreansk mat, som for eksempel riskaken tteokbokki. Foto: Alfred A. Knopf

Tittel: «Crying in H Mart»

Forfatter: Michelle Zauner

Michelle Zauner er ikke bare den talentfulle musikeren bak artistnavnet Japanese Breakfast. Hun er også forfatteren av en av fjorårets beste og vakreste bøker.

I selvbiografien og debutromanen «Crying in H Mart» forteller hun om hvordan hun fant trøst og trygghet i maten hun vokste opp med etter at moren døde av kreft.

H Mart er en kjede med koreanske dagligvarebutikker i USA. Zauner, som er halvt koreansk og halvt amerikansk, forteller hvordan det å være på H Mart vekker følelser av sinne og savn. I boken skildrer hun hvordan det å spise og lage koreansk mat førte henne nærmere moren både før og etter hun døde.

«Crying in H Mart» er en ode til sinte døtre og uforstående mødre, til pleie og sorg, identitet og mat.

Sex, dop og rockekokker

UFILTRERT: Anthony Bourdain var kjent som kokk, forfatter og dokumentarskaper. I tillegg til «Kokkejævler» var han kjent for reisedokumentarseriene «Parts Unknown» og «No Reservations». Foto: Bloomsbury Publishing

Tittel : «Kokkejævler»

: «Kokkejævler» Forfatter : Anthony Bourdain

: Anthony Bourdain Oversetter: Hugo Østerberg

Anthony Bourdain er en av de originale rockekokkene. Med debutboka «Kokkejævler» etablerte han seg som en av de viktigste stemmene innenfor matskriving. I sin tid var boken mildt sagt sjokkerende. Han blottla den rølpete og brautende undersiden av New Yorks restaurantverden.

Boken malte et skrekkbilde av restaurantverdenen, men var også vel så mye et inderlig kjærlighetsbrev. Et kjærlighetsbrev til det familielignende samholdet på kjøkkenet og til dedikasjonen til arbeid og kokkekunsten.

Med en rett-fra-levra-«no bullshit»-holdning til formidling og spising blir Bourdain husket som en av den kulinariske verdens store helter.

Les «Kokkejævler» for et ufiltrert dypdykk inn i en helt spesiell kultur og bli sjokkert, forundret og inspirert av det du får høre der.

Bak kulissene

BESØKSKOKK: Andreas Liebe Delsett fikk innblikk i restaurantkokkenes verden da han i en kort periode ble lært opp på kjøkkenet til Stock i Oslo. Foto: Press Forlag

Tittel : «Kjøkkenveien – En bok om mat og arbeid»

: Forfatter: Andreas Liebe Delsett

Der Anthony Bourdain viste oss 80- og 90-tallets amerikanske restaurantkjøkken viser Andreas Liebe Delsett oss det moderne norske. Han gjestet en periode kjøkkenet til restauranten Stock i Oslo og skildret opplevelsene sine i «Kjøkkenveien».

Boken inneholder en god dose romantisering av yrket, men ikke mer enn det fortjener. «Kjøkkenveien» er en hyllest, blandet inn med litt respektfull problematisering av et fagfelt preget av hardt arbeid, yrkesstolthet og kreativ innovasjon.

Boken oppleves nesten som skjønnlitteratur og jeg merker at jeg bryr meg om de forskjellige menneskene han møter på kjøkkenet til Oslo-restauranten.

Skildringene av arbeidet og omgivelsene er så velskrevne at de drar meg sultent og lengtende tilbake til de dagene jeg selv jobbet på restaurantkjøkken.

Kjøkkenkjærlighet

HJERTEVARM: Samlingen byr på tretten forskjellige essayer. Hvert av dem føles omtrent som en varm kopp med kakao, en bolle med fyldig suppe og lukten av nybakt brød. Foto: Daunt Books

Tittel : «In the Kitchen – Essays on food and life»

: Forfattere: Juliet Annan, Yemisí Aríbisálà, Laura Freeman m.fl.

«I’m always falling in love in kitchens» lyder den første setningen av essayet «Cupboard Love» av Ella Risbridger.

Essaysamlingen «In the Kitchen» består av vidt forskjellige menneskeliv uttrykt gjennom deres relasjon til kjøkkenet.

Historiene er oppmuntrende, rørende, overraskende og mest av alt inspirerende i deres hverdagslighet.

Samlingen får meg til å fundere over mitt eget liv fra nye vinkler: Gjennom kokebøkene jeg har klamret meg til, gjennom komfyrene som fulgte meg i oppveksten, gjennom folkene jeg har møtt og elsket på diverse kjøkken, og gjennom et liv med øyeblikk mellom meg, råvarene, fjøla og stekeovnen.

Å være eller ikke å være en kokebok

INSPIRERENDE: Tamar Adler har ingen formell kokkeutdanning, men har jobbet på den kjente California-restauranten Chez Panisse som er kjent for å ha startet «farm-to-table»-bevegelsen i USA. Foto: Simon & Schuster

Tittel : «An Everlasting Meal – Cooking with Economy and Grace»

: Forfatter: Tamar Adler

Okay, «An Everlasting Meal» er ikke en kokebok, men den er også ikke ikke en kokebok. Denne lille, beskjedne boka er en slags filosofisk tilnærming til en kokebok, som til tross for at den inneholder oppskrifter, lærer deg først og fremst å lage mat uten.

Denne boken er for deg som ønsker å lese om matlaging – om skrelling, kutting, steking, konservering, koking og alt imellom.

Den lærer deg hva du gjør med forskjellige råvarer, hva du bør se etter i butikken, hvilke smaker som kombineres bra, hvordan det å ikke sløse råvarer og hvordan leve godt på og utenfor kjøkkenet.

Det aller viktigste «An Everlasting Meal» lærer deg er at god matlaging er tilstedeværelse.

Det bunner i et indre begjær for god smak og nysgjerrighet i alle deler av matkjeden, fra gård til munn.

Historie på menyen

MATHISTORIE: Andreas Viestad viser hvordan mat knytter oss til fortiden på en helt spesiell måte i «En middag i Roma». Foto: Kagge Forlag

Tittel : «En middag i Roma – Verdenshistorien i et måltid»

: Forfatter: Andreas Viestad

Andreas Viestads «En middag i Roma» viser det vi mathistorikere ånder og lever for, men som folk flest ikke setter nok pris på; hele verdenshistorien finnes i maten vi spiser.

På reise i Roma er det Colosseum som er den historiske severdigheten, mens pasta carbonara «bare» er middag. I «En middag i Roma» bryter historikeren, matjournalisten og kokebokforfatteren ned komponentene i et måltid for å illustrere og fundere over hvor fantastisk sammensatt en bolle med pasta egentlig er.

Ikke alle bøker om mathistorie er like lesbare, men jeg kan fint anbefale denne til også de som ikke er historikere.

Viestad pakker inn historiske anekdoter og kapsler med informasjon i en kjærlighet for mat det er lett å relatere til.

En forståelse av mathistorie som felt vil gi deg en ny dimensjon til hverdagen, og «En middag i Roma» er et steg på vei til denne forståelsen.

Hei! Ble du sulten eller lysten på å lage mat av å lese denne saken? Ta gjerne en titt på matbøker som jeg anbefaler; enten du skal ha middagsselskap, vil løfte nivået på fredagstacoen eller vil utforske høstens mateventyr.

Fortsatt sulten? Les også: