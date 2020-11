Noen filmer får mat til å se bedre ut på skjermen enn det gjør i virkeligheten. Om du ønsker inspirasjon til egen kokkelering, eller om du bare har lyst til å drømme deg bort til varmere destinasjoner og nye matopplevelser – her får du tips til ti filmer hvor maten står i sentrum.

Fellesnevnere for filmene på denne listen er matglede, godstemning og behagelig lite motstand. Se dem helst til et deilig måltid eller med noe godt i snacksskålen.

Bon appétit og snurr film!

KJÆRLIGHETSBREV TIL MATEN: I «Chef» finner Carl (Jon Favreau) tilbake til tapt lidenskap ved å søke etter unike smaksopplevelser i gatemat. Foto: United Pictures International

En film med mer ektefølt matglede og gøyal godstemning skal du lete lenge etter. «Chef» handler om en utbrent prestisjekokk, spilt av regissør og manusforfatter Jon Favreau («Iron Man», «The Mandalorian») som forlater jobben på restaurant for å drive en matvogn. Mens han reiser gjennom USA prøver han å finne tilbake inspirasjon og livsgnist, samtidig som han jobber med å gjenopprette forholdet med sønnen.

«Chef» er en perfekt film for enhver matentusiast. Fra en enkel spagetti aglio e olio hjemme i leiligheten, til cubanske smørbrød laget i matvognen eller klassiske Beignets kjøpt på gatene i New Orleans – dette er matporno på sitt beste.

Passer for: Deg som trenger inspirasjon til å følge drømmene dine, og som kunne tenke deg å spise noen saftige cubanos mens du gjør det. Denne kan ses med hele familien.

Tilgjengelig på: HBO Nordic

Meryl Streep spiller den kulinariske legenden Julia Child i dette godhjertede dramaet. «Julie & Julia» er basert på sanne historier, og handler om den unge bloggeren Julie (Amy Adamas) som utfordrer seg selv til å lage alle oppskriftene i Childs klassiske kokebok «Mastering the Art of French Cooking». Filmen fletter sammen scener fra Julies blogging og matlaging med scener fra Childs liv og virke.

«Julie & Julia» er en velspilt fortelling som, i likhet med Childs berømte Boeuf bourguignon (fransk kjøttgryte), kommer til å varme i både mage og hjerte.

Passer for: Deg som elsker ambisiøse utfordringer, kvinner med tæl og store mengder smør i maten.

Tilgjengelig på: HBO Nordic

KULTURKOLLISJON: Fransk møter indisk i denne filmen med Helen Mirren («Red», «The Queen» og Manish Dayal «The Resident») i hovedrollene. Foto: Nordisk Film Distribusjon AS

Det blir trøbbel i en liten fransk landsby når en nyinnflyttet indisk familie åpner en restaurant på andre siden av gaten av en etablert Michelin-restaurant. Det bryter ut krig mellom de to restauranteierne. Fransk og indisk mat står tilsynelatende på hver sin pol av matlagingsspekteret, men kanskje har de to restaurantaktørene mer til felles enn de trodde.

Filmen er en feiring av matlagingskunsten og en sjarmerende fortelling om kulturkollisjon, jakten på perfeksjon og matens forenelige egenskaper.

Passer for: Deg som synes det er interessant når forskjellige verdener møtes, og som er skeptisk til, men kan tidvis respektere, fusion-mat. Denne kan ses av hele familien.

Tilgjengelig på: Netflix

Foto: The Walt Disney Company Nordic

«Rottatouille» er historien om den lille rotten med den umulige drømmen, nemlig å bli kokk på et ekte, fransk kjøkken. Filmen har blitt en klassiker blant animasjonsfilmer og ført til at hele generasjoner ikke kan tenke på den franske grønnsakretten ratatouille uten å tenke rotte på kjøkkenet.

Filmen har flere ikoniske matøyeblikk, og animert mat har aldri virket så appetittvekkende.

Passer for: Deg som anser fransk mat som grunnmuren i sofistikert matlaging, men som ikke lar tradisjonelle konvensjoner stoppe deg fra å følge drømmene dine. Dette er en film for hele familien.

Tilgjengelig på: Disney+

Tittel: «Babettes gjestebud» (1987)

Den danske filmen «Babettes gjestebud» fra 1987 er satt til en liten landsby i Danmark på 1800-tallet. Babette er en fransk flyktning som jobber som tjenestepike hos to eldre, svært religiøse og ugifte søstre. Når Babette vinner en stor sum penger i lotteriet, byr hun søstrene og den konservative menigheten deres på et storslått middagsselskap med ekte fransk mat.

Filmen vant Oscar-prisen for beste internasjonale film i sin tid, og har i ettertid blitt stående som en klassiker for dens fremstilling av matens særegne posisjon som både føde, kunstuttrykk og samlingspunkt.

Passer for: Deg som er over gjennomsnittet filminteressert, som ikke fnyser av tanken på skilpaddesuppe og ovnsbakt due, og som trenger å minnes på at det er lov å nyte.

Tilgjengelig på: Kjøp/leie på diverse tjenester.

PASTADRØMMER: I den andre filmen i seieren, «The Trip to Italy», spiser hovedpersonene seg gjennom den ene fantastiske pastaretten etter den andre. Foto: Tour de Force

De britiske skuespillerne Steve Coogan og Rob Brydon spiller fiksjonaliserte versjoner av seg selv, i filmserien «The Trip». Filmene går ut på at Coogan og Brydon blir sendt rundt i land for å skrive om gourmetrestauranter på oppdrag fra avisen The Observer.

Mens kokkene anretter fantastiske, overdådige måltider på kjøkkenet, får vi servert kvalitetshumor i form av raske replikker og imitasjonskonkurranser. Det som gjør det hele så imponerende, er at det meste av dialogen er improvisert. Spesielt morsomt er det at Coogan har valgt å spille seg selv som en drittsekk.

Filmene blir ofte ganske fjollete, men innimellom imitasjoner av Michael Caine og Sean Connery kommer filmen inn på noen eksistensielle spørsmål rundt ambisjoner, kjærlighet og det å bli eldre. For ikke å snakke om den fantastiske maten de får spise. Jeg kan ikke annet enn å frustrere meg over at den går tapt på disse to idiotene som ikke evner å virkelig sette pris på den.

Passer for: Deg som elsker britisk humor, imitasjoner og gourmetmåltider.

Tilgjengelig på: «The Trip», «The Trip to Italy» og «The Trip to Spain» kan strømmes på HBO Nordic. «The Trip to Greece» fra 2020 kan kjøpes/leies på diverse tjenester.

BOLLYWOODSTJERNE: Irrfan Khan («Life of Pi», «Slumdog Millionaire») var en stjerne i Bollywood i tillegg til å spille i mange store Hollywood-filmer. Foto: Scanbox

To ensomme sjeler møtes på uforventet vis i denne varme og såre fortellingen om en matboks på avveie. «The Lunchbox» er satt til det travle bylivet i Mumbai hvor hjemmeværende koner sender lunsj til ektemennene via en budtjeneste. Når Ila (Nimrat Kaur) skjønner at det ikke er den fraværende mannen hennes som får maten hun sender, men en fremmed enkemann (Irrfan Khan), begynner de å sende lapper til hverandre i stedet for å rette opp i feilen.

I «The Lunchbox» brukes mat som et uttrykk for kjærlighet og omtanke. Den blir et symbol på mellommenneskelige relasjoner i en fremmedgjort hverdag.

Hvis du ikke tidligere har tenkt at Rugsprø-med-baconost-lunsjen din var trist, kommer du garantert til å gjøre det etter å ha sett «The Lunchbox». Du kommer også til å få en intens trang til å dra på indisk restaurant.

Passer for: Deg som tror på at veien til en persons hjerte går gjennom magen, og som ikke kunne tenke deg noe bedre enn varm palak paneer til lunsj.

Tilgjengelig på: Kjøp/leie på diverse tjenester.

SUKKERSØT ROMANSE: I «Sjokolade» åpner Vianne (Juliette Binoche) en sjokoladebutikk i en liten fransk landsby midt i fasten. Det byr på problemer. Snart viser det seg at sjokolade både kan bygge broer og lede til varme følelser. Foto: United International Pictures

Tittel: «Sjokolade» (2000)

Denne sukkersøte romansen, med Johnny Depp og Juliette Binoche i hovedrollene, er laget av Lasse Hallström, mannen som også står bak «En trettimeters reise». I «Sjokolade» er det naturligvis sjokolade på menyen, og filmen handler ikke så mye om kulturkollisjon som religionsskeptisisme og sjokoladens romantiske kvaliteter.

Hvis du noensinne har gått forbi en sjokoladefabrikk, så er det cirka samme behagelige følelsen du får av å se denne filmen – den er søt, varm og perfekt for kalde, mørke vinterkvelder.

Passer for: Deg som bare må ha en sjokoladebit på slutten av kvelden, og som vet at litt sjokolade kan gjøre deg sugen på selvet livet og på kjærligheten, nok en gang.

Tilgjengelig på: Kjøp/leie på diverse tjenester.

FAMILIERESTAURANTEN: Faren til Elijah (Courtney B. Vance) håper at sønnen vil ta over familiens grillrestaurant, men selv drømmer Elijah (Mamaoudou Athie) om å bli sommelier. Foto: Netflix

Det går i europeiske viner og amerikanske spareribs, i Netflix-originalen «Uncorked». Vi møter Elijah (Mamaoudou Athie) som har en drøm om å bli sommelier (vinkelner). Familien har derimot andre planer for ham. Faren (Courtney B. Vance) har nemlig alltid planlagt at Elijah skal ta over familiens grillrestaurant.

Sikleverdig amerikansk grillmat (barbecue) og leskende viner med dugg på glasset gjør denne filmen til en fin liten historie om «høykultur møter lavkultur». Etter å ha sett denne filmen kommer du til å lengte etter sommer, reise og eksotiske viner.

Passer for: Deg som synes det er mye god mat i god vin, og som liker å si ting som «mm jeg kjenner sitrusnoter og et hint av vanilje».

Tilgjengelig på: Netflix

MATEN BEDRE ENN FILMEN: Julia Roberts («Notting Hill», «Erin Brockovich») som nyter pasta og gelato gjør «Spis elsk lev» verdt å se, til tross for at filmen ellers ikke er så mye å skryte av. Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures Norway

Filmen «Spis elsk lev» er basert på Elizabeth Gilberts selvbiografi med samme navn og har på mange måter blitt en selvhjelpsklisje. Det er ikke uten grunn at den har blitt den nesten universelle referansen til «ut å finne meg selv»-drømmen. Nå under koronapandemien er denne drømmen en ekstra deilig tankeflukt.

Følg Elizabeth (Julia Roberts) på hennes reise gjennom Italia, India og Indonesia på jakten etter meningen med livet. Filmen er deilig å drømme seg bort i, tross klisjeene. Ser du derimot etter kvalitetsfilm er nok ikke dette stedet å lete.

Her er det matgleden som trekker opp og du vil finne en alltid like sjarmerende, gelato-slurpende og pasta-gomlende Julia Roberts.

Passer for: Deg som føler deg fanget i den daglige tralten av hverdag, og som drømmer om kjekke brasilianere og uendelige mengder håndlaget pasta.

Tilgjengelig på: Netflix

