Diktsamlingene presenteres etter løst beregnet vanskelighetsgrad, men innbefatter ikke kvalitet, og må tas litt med en klype salt.

... for deg som vil oppleve forelskelse igjen, og synes dikt er vanskelig



VITTIG: Joakim Kjørsviks dikt er lekne og vittige. Foto: Kolon Forlag/Tove Sivertsen

Vanskelighetsgrad: Lav

Lav Tittel: «25. september-diktene» (les anmeldelsen)

«25. september-diktene» (les anmeldelsen) Forfatter: Joakim Kjørsvik

Kjærlighetsdikt fulle av enkle, barnlige bilder på forelskelsens nesten overveldende brus og beven spretter fra side til side i Kjørsviks andre diktsamling. De lekne, vittige diktene er tilgjengelig for folk flest, uten at klisjéene melder seg i særlig stor grad.

Her er det forfriskende lite klisj, men en såpass uskyldsren iver at enhver leser vil ønske seg inn i forelskelsen.

Denne prikkinga

i hodet mitt,

hver gang navnet

ditt tar bomba

fra leppene mine

og synker til bunns

i hjernen, lik

en brusetablett

mot hverdager Joakim Kjørsvik

… for deg som liker snurrige ordkombinasjoner



LEKENT: Vemund Solheim Ådlands dikt eksperimenterer med ord. Foto: Kolon Forlag og Kirsti van H. Kosmo

Vanskelighetsgrad: Lav/høy (eksperimentell)

Lav/høy (eksperimentell) Tittel: « Årsol»

Årsol» Forfatter: Vemund Solheim Ådland

Poesi handler mye om å leke med ordene vi har til rådighet, snu opp ned på dem, klistre dem sammen og dra dem fra hverandre, for å slik vri oss unna vår vante, automatiske omgang med verden. Ådlands diktbok illustrerer poesiens språk- og virkelighetsvrengende potensiale – tenk deg Jan Erik Volds «Kulturuke» i utvidet forstand – og kanskje finnes det en meningsgivende sammenheng her, eller kanskje er poenget enkelt nok å la seg besnæres av de nye, høyst musikalske kreasjonene.

Les diktet høyt! Hør hvordan ordene klinker borti hverandre:

Sårgry, bøyd hår. Øregry. Rødt, vannsalt, kort

tungegry. Ølet er utrygt, klissete sårvann. Korrekt,

papirtynt kveldsblikk. Sårt, varmt sårfeste.

Varmslikket sønn. Tørket, hudglatt brønn. Vemund Solheim Ådland

… for deg som vil lese noe rart



KONSEPTUELT: Morten Langelands dikt er konseptuelle og eksperimentelle. Foto: Christian Olstad og Kolon Forlag

Vanskelighetsgrad: Lav/høy (eksperimentell)

Lav/høy (eksperimentell) Tittel: « Æ Æ Å»

Æ Æ Å» Forfatter: Morten Langeland

Å bryte vannoverflaten og dykke ned i en annerledes verden, hvor alskens merkelige skapninger dukker opp med sine bløte, rare lyder – slik kjennes det å lese Langelands debut.

Diktboka handler om makrellen æ og stimen hans, i en posthuman verden, og er skrevet på noe som ligner en dialekt. Med et språk som hele tiden forskyves, rykkes, faller til bunns og stiger opp som luftbobler – også rent grafisk – er Æ Æ Å en av de mer konseptuelle og eksperimentelle diktbøkene der ute.

Man ler, og man tenker.

Sola stråle provinsielt

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ å ensarta

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ over rygghammen

­

­

­

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ å i stimi seimi

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ åsså æ

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ æ resultat

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ a ei serie umuligheter

­

­

­

­

­

> > > Morten Langeland

… for deg som har sans for det eventyrlige



MAGISK: Kjersti Bronken Senderuds dikt maler frem både magi og hverdag. Foto: KINE MICHELLE BRUNIERA OG OKTOBER FORLAG

Vanskelighetsgrad: Lav-middels

Lav-middels Tittel: «Søsterkranser»

«Søsterkranser» Forfatter: Kjersti Bronken Senderud

Å lese denne boka kjennes litt ut som å sove. Ikke fordi den er kjedelig, men fordi man liksom befinner seg i glipen mellom søvn og våketilstand: døsende, halvt drømmende, med glimt av foruroligende bilder som sørger for tidvise rykk.

Med et loddent og eterisk språk maler Senderud frem magiske så vel som hverdagslige stemninger, ofte bunnet i en følelse av fellesskap med naturen.

så en morgen

ser jeg haren komme ut av skogen

han beveger seg lett ­ ­ ­ ­ jeg ser med en gang

smykket han bærer om halsen

jeg hører ham nynne ­ ­ ­ ­ et lag med sølv dekker

gresset ­ ­ ­ ­ nynningen blir til sang

ordene lyser som lykter i trærne

alle kan kjenne at haren er hjemme Kjersti Bronken Senderud

… for deg som ikke har grått på en stund

TÅREVÅTT: Det er nesten umulig å holde igjen tårene når man leser Kari Saanums dikt. Foto: Baard Henriksen og Forlaget Oktober

Vanskelighetsgrad: Lav-middels

Lav-middels Tittel: «Sorgsanger»

«Sorgsanger» Forfatter: Kari Saanum

En voksen kvinne mister sin eksmann og far til deres barn i en kreftsykdom. Å lese om opprivende sorg er nesten umulig uten å felle tårer, eller i alle fall kjenne at noe beveger seg der inne bak øyelokkene.

Vanligvis stiller jeg meg imot instrumentalisering av kulturuttrykk à la utsagn som «denne utstillingen burde gis ut på resept», men her gjør jeg et lite unntak. Her er fortellingen så fiolin-aktig sår og sørgelig, diktspråket så upåklagelig, at jeg bare vil si:

Les disse diktene, og kjenn molltonenes umiskjennelige forløsning.

(…)

vi gransker hverandre

undersøker ansiktenes bleke smertetegn

­ ­ ­ ­ ­ ­mørket under øynene

da han

­ ­ ­ ­ ­ ­ plutselig

kaster seg inntil meg

­ ­ ­ ­ ­ ­overgir seg

­­­

en vill lyd

flerrer strupen

­­­

guttekroppen revner Kari Saanum

... for sensitive men fandenivoldske unge kvinner med tidvis mørkt indre



UNGKVINNEFREKT: Ingvild Lothes dikt er vittige og alvorlige. Foto: Stephen Butkus og Kolon Forlag

Vanskelighetsgrad: Lav-middels

Lav-middels Tittel: «Hvorfor er jeg så trist når jeg er så søt»

«Hvorfor er jeg så trist når jeg er så søt» Forfatter: Ingvild Lothe

Hvorfor er jeg så trist når jeg er så søt? Akk, det spørsmålet har jeg også stilt meg. Med sitt femte opplag kan man trygt hevde debuten til Norges Houllebecq-girl som en suksess, men diktboka står seg like godt fem år etter. Her møter vi et dikt-jeg som hardner, søker, skammer seg og synes tilværelsen både er stygg og vakker. Lothes dikt er vittige og alvorlige, fulle av gnistrende ungkvinnefrekkhet, og svært treffende for de av oss som er eller har vært likedan.

Alle som har litt lyst til å pule, litt lyst til å dø, burde lese denne.

du kan si hva du vil om meg

men ikke slemme ting

for da blir jeg lei meg

jeg er et krevende menneske

pervers, kanskje

til og med en tynn sjel

som min har følelser

det er ikke min feil

at alle rundt meg er stygge

­

*

­

Jeg drømmer om skandinavisk avstand

og delikate problemer,

men vagina er et åpent sår.

(…) Ingvild Lothe

… for deg som hater det sterile og elsker det danske sprog

INTIMT: I Nanna Storr-Hansens dikt henger det ekle og det digge sammen. Foto: Martin Johannsen/Gyldendal

Vanskelighetsgrad: Middels

Middels Tittel: «Mimosa»

«Mimosa» Forfatter: Nanna Storr-Hansen

Det danske språk er varmt og flytende, som melk. I diktene til Storr-Hansen blir naturen koblet til menneskelig væren på en måte som innimellom blir så kroppsvarmt at man nesten blir kvalm.

Diktene er ikke groteske, men intime på en måte som kan få en til å innse at kropp faktisk er ganske ekkelt, men også at den derfor er attråverdig.

Det ekle og det digge henger liksom sammen – som melk. Og i likhet med melk har kroppen hos Storr-Hansen en kvinnelig konnotasjon.

Jeg har varme lår jeg har sommerkjole på jeg har en brønd ned til havet i halsen jeg er holdt op med at tælle dem som bebor mig jeg elsker dyr og væsker jeg elsker når alkoholen går ind jeg elsker når vandet går ind jeg elsker når sæd kommer jeg elsker det yndige de cirkulære systemer som er liv og arbejde de cirkulære systemer som er liv og arbejde alt hvad der udspiller sig derimellem et hav af væsker Nanna Storr-Hansen

… for deg som vil inn i en mørk og glitrende virkelighet



EVENTYRLIG: Svanhild Amdal Telnes' dikt er eventyraktige. Foto: JULIE PIKE OG GYLDENDAL

Vanskelighetsgrad: Middels

Middels Tittel: «Å jage ein hjort inn i døden»

«Å jage ein hjort inn i døden» Forfatter: Svanhild Amdal Telnes

Hos Telnes lever menneskene liv som ligner skogen om natten: skyggelagt og brutalt, men med en funklende himmel over dem.

En navnløs jente med spesielle evner lever på en øy i en «Tillsammans»-aktig familiekonstellasjon: Hun vet ikke hvem av de voksne kvinnene som fødte henne, alt som finnes er tanter og onkler, brødre og søstre, og en av brødrene er syk. Reglene er mange og strenge, her er det ingen som eier noe, alle er bundet til hverandre gjennom en felles forpliktelse.

Det dunkle, eventyraktige universet hos Telnes gir en følelse av ur.

Eg sit ved senga til bror min når han døyr.

­

Etterpå bur det ein ulv i meg som ingen jeger kan skyte daud. Svanhild Amdal Telnes

… for deg som vil få et innblikk i livet etter døden



SVIMLENDE: Maria Dorothea Schrattenholzs diktbok slutter på en svimlende måte. Foto: KINE MICHELLE BRUNIERA OG FORLAGET OKTOBER

Vanskelighetsgrad: Middels-høy

Middels-høy Tittel: «Protosjel»

«Protosjel» Forfatter: Maria Dorothea Schrattenholz

Her er enda en diktbok som kretser rundt tapet av en nær og kjær til kreft, men hos Schrattenholz tar sorgen en sci-fi-aktig form.

Vitenskapens mulighetsrom blir forsøkt utvidet: dikt-jegets fortvilelse over kjærestens forvitrende eksistens avføder et prosjekt om å konstruere en maskin, som skal ekstrahere og deretter romme den døendes sjel.

I en tilværelse hvor det kjennes ut som alt faller fra hverandre forsøker hun å skape en slags sammenheng, men han forsvinner, og finnes plutselig overalt.

Slutten er intet annet enn svimlende.

siste minne

øreblod

uten

resonans

er ufødt

seljefløyte

­

slik flagget vet

det må bevege

vinden

­

kjenner henne

puste

gjennom hjertet

­

ser henne

flimrende

knele

ved grav

mangler

støtte Maria Dorothea Schrattenholz

… for deg som liker å løse gåter

METAFYSISK: Tone Hødnebøs dikt kan gi deg en følelse av å ha avdekket en metafysisk sannhet. Foto: Rolf M. Aagaard og Kolon Forlag

Vanskelighetsgrad: Høy

Høy Tittel: « Å snu verden inn mot verden»

Å snu verden inn mot verden» Forfatter: Tone Hødnebø

Å lese Hødnebø innebærer å skru tolkningsapparatet opp et par hakk – ikke fordi diktene hennes er kronglete, men fordi de fordrer et annet lesertempo, en annen konsentrasjon.

Meningsinnholdet er mindre umiddelbart, men på ingen måte det mest hermetiske der ute. Dessuten, å sy sammen enkeltbiter til et sammenhengende hele er jo det vi mennesker bedriver gjennom hele vårt tenksomme liv, så det bør ikke være oss så fremmed å forsøke å danne forbindelser i dikt.

Og hos Hødnebø, når man omsider finner frem til en slags mening, kan man få følelsen av å ha avdekket en metafysisk sannhet.

Denne boka samler Hødnebøs seks første diktsamlinger, fra debuten «Larm» (1989) til hennes siste «Nytte og utførte gjerninger» (2017).

(...)

­

For det som ikke bør sees

blir synlig gjennom våre handlinger

og skyggene strekker seg etter oss

­

og inn gjennom vinduene

vokser trærnes greiner

og løfter huset. Tone Hødnebø

... for deg som vil sanke nye ord til ordforrådet ditt

SLÅENDE: Tor Ulvens dikt er poetisk slående. Foto: Lars Aarønæs og Gyldendal

Vanskelighetsgrad: Høy

Høy Tittel: Dikt i samling

Dikt i samling Forfatter: Tor Ulven

Problemet med lister som denne er at man risikerer å redusere bøkene man vil anbefale. Tor Ulvens dikt bør og kan jo aldri kokes ned til å kun å være en mengde fine ord satt sammen, til det er de altfor avgrunnsåpnende.

Enkelte drar til Ulvens blendende mørke forfatterskap for å mate et personlig dødsønske – selv valgte han bort livet i 1995 – mens andre oppsøker ham for å på ny vekke inspirasjonen til livs.

Ulven er nok den forfatteren som bruker flest negasjonsord av typen uuttømmelig, uutgrunnelig, ufravikelig – men også ord som øyenstikkervinge, hvitglødende, kaninknokkel (som jeg personlig alltid noterer ned!). Og han bruker en del fremmedord, blant annet hentet fra medisinsk vitenskap.

Hos Ulven er formuleringene så omhyggelig veloverveid, så fortettet og poetisk slående – uten sidestykke – at jeg rett og slett må spare på diktene hans, jeg kan ikke lese alle på en gang. Jeg må spe dem utover.

Tor Ulvens bøker finnes nesten kun i samlinger, med mindre du leter deg frem til førsteutgaver hos diverse antikvariater. Selv fant jeg Forsvinningspunkt (1981) i fjor høst, og fra den leser jeg:

Som å se

solen

gjennom en glassmanet,

­

eller være viljeløs

gresstang

hos brenningene, og likevel

­

klore seg fast.

­

Som om

personnummerne sank mot

­

null.

­

Som om tusenårsskiftet

var et megalittisk

­

monument. Tor Ulven

Hei! Jeg er frilanser og skriver litteraturanmeldelser for NRK. Tidligere har jeg skrevet om Helene Guåkers diktbok «Rød fødekvinne» og «25. september-diktene» av Joakim Kjørsvik.

