Et dragsug av en roman

Det brenner stadig hos Gine Cornelia Pedersen.

Siden debuten i 2013 med romanen «Null», som vant Tarjei Vesaas’ debutantpris, har Pedersen tilbudt egenartede og energiske bøker.

Hennes nye roman, «Jeg skal hente deg», føyer seg i denne rekken.

Romanens akutte situasjon – kjæresten Harald er forsvunnet på fjerde døgnet og hun som skal finne ham, jeget i romanen, har ikke sovet eller spist ordentlig på over 60 timer – blir forsterket ved likhetene mellom jeg-forteller og forfatter.

De har for eksempel samme navn: Gine.

Leseren kan tenke at alt dette er sant.

Det indikerte virkelighetsnivået er uten tvil effektivt. Generelt har flere av Pedersens impulser som forfatter funnet god jord i akkurat dette prosjektet, dette dragsuget av en roman.

MULTIKUNSTNER: Gine Cornelia Pedersen (øverst) er nok for mange kjent fra serien «Unge Lovende» som gikk på NRK fra 2015-2018, og i tillegg serier som «Valkyrien» og «Sigurd fåkke pult». Foto: Birgit Solhaug / Monster

Sykelig intensitet

Høyt tempo, enten-eller-tanker og manglende evne til å falle til ro – tegnene ses hos folk i kritiske tilstander, eller kan være trekk ved noens personlighet. 25 år gamle Gine i «Jeg skal hente deg» er nok en blanding av de to.

Ja, Gine er blant de urolige av oss. Men hvem som helst ville blitt gal av 60 søvnløse timer med kun alkohol og nikotin, på hjemreise over Atlanteren mens kjæresten ikke har gitt livstegn på snart fem døgn.

Ligger han med sprøyte i armen? Henger han fra et tre?

Harald er prestesønnen, skalden. Han kveder, men skriver ikke ned tekstene sine.

Han har opplevd de mørkeste ting. Sammen lever han og Gine i «uhverdagen»: herjer og sovner på andres sofaer med klærne på, under pledd. Harald er ferdig med heroin, men ruser seg på forskjellig. Gine bare drikker (tett).

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Erotikk, psyke og selvbiografi (00:22:33) ».

Rotløshet og rastløshet er gjengangere hos Pedersen, nærmest en forventning. Hennes nye roman slekter spesielt på debuten «Null». Den gang sto det voldsomme – desperasjonen, håpet – i et patologisk lys, all den tid jeg-personen havner i psykiatrien.

Grensen mellom galskap og det som «bare er vanlig», er et nøkkelmotiv i Pedersens forfatterskap, og det er en grunnvurdering hos ethvert individ. Hva er innafor, og hva er sykt?

Romanens uavbrutte refleksjon over temaet er dens viktigste attributt.

Gine plager meg

Fortellingen består for det meste av at Gine snakker.

Lange setninger med mange komma, høyt tempo, gjentakelser – det er troverdig gitt omstendighetene, og det er litt plagsomt.

At tempoet heller ikke endres etter et hopp i tid hvor vi vet at Gine har fått sovet og spist, ødelegger.

Det er noe pubertalt over Gine. Hun tenker om folk på en absolutt og skjematisk måte, deler seg selv inn i «rampen» og «barbiejenta», og kategoriserer folk som streite eller ikke streite: «det utvalgte folket, så på meg, den skitne ungen»

Hun infantiliserer ofte seg selv, kaller seg for «lille jenta».

«Jeg beundrer vennene hans, de står støtt sammen med Harald, virker det som, er seg selv fullt og helt – det er som om han endrer form når jeg ser ham med dem, han er i sitt element, kveder og er piratkonge, det glitrer rundt ham, og jeg får være med, lille jenta, henge i armen hans på en vill tur i underverdenen, men med en gang vi møter virkeligheten, mammas eller pappas blikk, så blir han sammenkrøsta, liten og sliten, jeg vender meg bort.» Gine Cornelia Pedersen «Jeg skal hente deg»

Gine utdefinerer seg selv, hun står liksom utenfor i ethvert sosialt øyeblikk.

Det plager henne, denne trangen til å komme til bunns i alt og ikke kunne stole på noe. Hun har tusen spørsmål og ingen svar. Jeg tenker det plagsomme er en kvalitet ved boken, heller enn en svakhet.

Les også «Heilt klart ei røffare dame enn Ibsens Solveig»

Antyder noe virkelig

Romanen er satt til året før Pedersen debuterte. Gine drømmer om å skrive bok, og hun skal begynne på Teaterhøgskolen (hvor forfatteren, som også jobber som skuespiller, har gått).

Den brune puben Cacadou i Oslo er et stamsted for både roman- og forfatter-Gine (som offentlig kritiserte oppussingen av stedet tilbake i 2019).

Å antyde et høyt virkelighetsnivå i skjønnlitterære utgivelser gir automatisk en nerve. Det som er «sant», kjennes kanskje viktigere enn det som er «oppfunnet».

Uansett om denne ville historien om Gine og Harald faktisk har hendt eller ikke, finnes det mye sant i romanen.

Dette er ikke en oppstyltet bok skapt i et bilde, nei, her er det mye levd liv. Den siste delen av boken er noe av det mest spennende jeg har lest. Lever Harald, eller gjør han ikke det?

«Jeg skal hente deg» går inn på noe helt essensielt i møtet mellom mennesker: de individuelle grensene for det akseptable, den potensielle avskyen og forakten. Dette gjør romanen til innsiktsvekkende lesning.

NRK anmelder Foto: Cappelen Damm Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Jeg skal hente deg» Forfatter: Gine Cornelia Pedersen Kategori: Roman Antall sider: 192 Forlag: Cappelen Damm Utgitt: 26. februar 2024 ISBN: 9788202818296

Hei! Jeg er frilanser og skriver litteraturanmeldelser for NRK. Les gjerne det jeg har skrevet om «Regnbueørret og kokt ris» av Terje Dragseth, «SNAFU» av Espen Stokke, «Sommeren med Balder» av Øyvind Berg, og «Ute» av Einar Stenseng.