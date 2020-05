Tittelen kunne like gjerne vært «Ser du meg?»

For er det ikke det det handler om, når kontaktsøkende og naive ungdommer sender intime bilder av seg selv?

Vi vil alle bli sett, respektert, elsket.

Og dermed går vi i baret, gang på gang. Selv om advarslene er mange om de skumle konsekvensene av å dele for mye av oss selv i elektronisk format.

Forført av forelskelse

Anna (15) forelsker seg i Lars som sitter foran henne i klasserommet. Lars med det myke håret i nakken, Lars med en fortann som er litt større enn den andre. Men han, og hva han har gjort, får vi bare tilgang til litt etter litt.

Boken starter med at Anna og familien er på flyttefot. De reiser fra Tromsø til et mindre sted. Foreldrene har fått nye jobber. Anna skal begynne på ny skole.

Og alt, tenker Anna, er hennes skyld.

Å slå seg når ein syklar, det går over. (...) Å gå skikkelig på trynet, sånn som eg har gjort, det er mykje verre.Det finst det ikkje plaster mot. Ingen vaksne kjem bort og blåser på ein tenåring som ikkje tenker seg godt nok om. Anna

Utrullingen av det som skjer nå og det som hendte før familien flyttet, føles naturlig, selv om det er et velbrukt grep både i ungdoms- og voksenromaner å holde informasjon tilbake, for så å avsløre litt etter litt av forhistorien.

Her er fortellerteknikken helt på sin plass: Det er forståelig at Anna holder ting tilbake. Hun er redd ryktet skal ha reist foran henne. Hun frykter fordømmelse og mobbing når hun forsiktig prøver å få seg en ny venn.

Troverdig tenåring

Debutant Sigrid Agnethe Hansen som selv har passert 30 år, har funnet en god tone i skildringen av 15 år gamle Anna.

Engstelsen, skammen, den dårlige samvittigheten – og det gryende håpet om en gang å bli ferdig med denne hendelsen som vi skjønner har noe med et mobilbilde å gjøre – er klokt beskrevet. Bildebruken er kreativ, som når hun skriver om den nye rektoren som først er blid og så alvorlig, at: «...hun har gått frå å ha sola i ansiktet sitt til å ha månen der.»

At bitene fra et hjerte som er gått i knas kan pusles sammen igjen og skape et som er like fint, om ikke helt likt, er kanskje en enkel erkjennelse. Men det er også et forståelig og trøstende bilde for unge lesere.

Mange ungdommer opplever noe lignende i løpet av tenårene. Anna føler skyld og skam, men hun er først og fremst et offer for den som har delt bildet videre. Det blir heldigvis også understreket i romanen. For det er som Annas nye venninne, Tina, sier:

Eigentleg er det HAN som burde ha skifta skule, ikkje DU!

Den skyldige skal få sin straff

Konsekvensene for Lars får vi ikke vite så mye om, annet enn at han har måttet møte Anna i Konfliktrådet. Kanskje hadde han sine grunner til å handle som han gjorde.

I Hansens fortelling kan forklaringen mildne bildet, så det ikke blir helt svart-hvitt om den naive, snille jenta og den sleipe, utnyttende gutten. Likevel gir forfatteren ingen unnskyldning for digitale overtramp. Det er Anna som er vår fortrolige. Den som har lidd overlast. Den som skal reise seg igjen.

«Ser du dette?» handler om en tenåring med gode krefter rundt seg. Anna har forståelsesfulle foreldre og ikke minst en bestemor som aldri fordømmer. Hun får dessuten hjelp av en psykolog.

Gjennom nennsomt litterært arbeid viser Sigrid Agnethe Hansen at det fins en vei videre ut av et komplisert indre landskap.

Merknad:

Sigrid Agnethe Hansen er programleder i NRK Troms. Forfatter og litteraturkritiker har aldri møtte hverandre, og kjenner hverande ikke.