Så var vi i gang igjen. Etter en utrolig stilig introduksjonsvideo med superbiler du kan kjøre i «Gran Turismo 7», venter en jevn strøm av fornuftige biler for normale familiebudsjetter.

Jeg vil sette runderekord på Nürburgring-banen Nordschleife i en hissig Ferrari. Utviklerne vil jeg skal gå på spillets kafé for å snakke om bil og høre på pianomusikk.

Denne påtvungne sneglefarten fram til de virkelige kule bilene har blitt et varemerke for denne serien. Den irriterende heismusikken likeså.

Det føles som om jeg bør ta på meg skjorte og slips når jeg spiller «Gran Turismo 7». Kanskje fyre i peisen og ta meg et glass vin.

OMGIVELSER: Detaljnivået på både bilene og omgivelsene i «Gran Turismo 7» er ekstremt høyt. Foto: POLYPHONY DIGITAL / SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Ekte kjærlighet

Kontrasten til andre bilspill – også Xbox-konkurrenten «Forza» – er på grensen til komisk.

«Forza Horizon 5» startet med vill kappkjøring gjennom jungelen og ned fjellsiden til en aktiv vulkan. Min første bil i «Gran Turismo 7» var en Honda Fit Hybrid.

SOBERT UTVALG: Dette er de første bilene du får lov til å kjøre i «Gran Turismo 7». Etter hvert som du tjener penger i løp, kan du kjøpe gradvis bedre og bedre biler både i bruktbilbutikken og i det luksuriøse bil-kjøpesenteret. Foto: POLYPHONY DIGITAL / SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

«Gran Turismo»-serien er skapt av en kjærlighet til biler og bilkultur som kan være vanskelig å forstå. Jeg føler meg ikke helt hjemme. Men kjærligheten er smittende, fordi den oppleves som ekte.

Her blir selv mine første kompaktbiler satt i en kulturell kontekst som jeg synes er spennende. Du får bakgrunnshistorien til disse bilene. Korte beskrivelser av samfunnet og tiden de ble lansert i.

Ventetiden på monsterbilene blir gradvis mindre seig. Spillets udiskutable kvaliteter får mer og mer plass.

PÅ KAFE: Menyene du skaffer deg i kaféen i «Gran Turismo 7» er spillets historiemodus. Her får du vennlige råd fra kafeverten Luca og andre gjester. Foto: POLYPHONY DIGITAL / SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Rik på detaljer

Kjernen i denne opplevelsen er å simulere følelsen av å kjøre ekte biler på ekte baner. Her er både utseendet på bilene og nyansene i hvordan de oppfører seg på veibanen gjenskapt til den minste detalj.

Denne absurde detaljrikdommen er også overført til omgivelsene du raser gjennom. Fra det avanserte værsystemet til vegetasjon, bygninger og alt annet som du passerer i et par hundre kilometer i timen.

FØLES EKTE: Det at det føles ganske heftig å konkurrere med en Toyota Aqua S sier alt om hvor imponerende «Gran Turismo 7» er rent teknisk. Foto: POLYPHONY DIGITAL / SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Stjernehimmelen og sollyset er til og med justert etter hvor i verden du befinner deg. Det er til å bli matt av.

Bak blåskjortepreget finner du et teknisk mesterverk.

Her har bestandig «Gran Turismo»-serien vært god, og dette syvende hovedspillet er absolutt ikke noe unntak.

HERLIG GULROT: Det å rase rundt på den legendariske banen Nürburgring i en Ferrari er den største gulroten for mange i spill som «Gran Turismo 7». Foto: POLYPHONY DIGITAL / SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Kjedelig start, men

Følelsen forsterkes på PS5, hvor håndkontrolleren er utnyttet til det fulle. Her får du nydelig motstand på gass- og bremseknappene, mens vibrasjonsfunksjonene følger vektfordelingen på bilen når du svinger, gasser og bremser.

Det er også tydelig at det vil komme mer innhold her, og at intensjonen er å la spillet leve i årevis gjennom den omfattende flerspiller-delen. Jeg er ganske sikker på at spillets 420 biler og over 90 baner vil være nok til å tilfredsstille fansen.

Likevel, de første timene er ganske kjedelige. Men etter hvert som garasjen vokser med kraftigere og bedre biler, vokser også spillegleden.

Det er da kraften i dette spillet virkelig får spillerom.

Følelsen av å betrakte en bilkultur fra utsiden vedvarer riktignok for min egen del. Jeg er ikke helt på hjemmebane i denne nesegruse dyrkingen av biler.

Men følelsen av å faktisk kjøre disse simulerte bilene er ofte berusende. Og jeg har respekt for at serien tviholder på sin voksne, sobre og kvalitetsfokuserte identitet.

NRK anmelder Foto: Sony Interactive Entertainment Ekspandér faktaboks Spill: «Gran Turismo 7»

«Gran Turismo 7» Sjanger: Bilspill

Bilspill Slippdato: 4. mars 2022

4. mars 2022 Alder: 3+

3+ Plattform: PlayStation 4, PlayStation 5

PlayStation 4, PlayStation 5 Utvikler: Polyphony Digital

Polyphony Digital Utgiver: Sony Interactive Entertainment

