Her treffer soltaket frontruta i 110 km/t

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Et soltak fra en eldre Mercedes løsnet og traff frontruten på en Tesla som kjørte bak på E18.

Ingen ble skadet i hendelsen, men Teslaens frontrute ble knust.

Sjåføren av Mercedesen var ikke klar over at soltaket hadde løsnet før han ble stoppet av Tesla-sjåføren.

Kommunikasjonssjef i Gjensidige Forsikring, Bjarne Aani Rysstad, sier at denne typen hendelser er sjeldne, men oppfordrer sjåfører til å sikre lasten og konsentrere seg om kjøringen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Plutselig så jeg noe i lufta, og så fikk jeg et kjempesmell i frontruta mi.

Det sier Rune Steinsland fra Porsgrunn. På søndag ettermiddag hentet han datteren Sofie (16) hos en venninne i Svelvik.

Like før de kom til Larvik, kjørte en eldre Mercedes forbi dem på venstre side.

Så skjer det utenkelige.

Takluka på Mercedesen flyr av og treffer både panseret og frontruta til Steinlands Tesla med et kraftig smell.

Soltaket traff Teslaens frontrute på passasjersiden foran der Sofie (16) satt. Foto: Rune Steinsland

– Oppskaka

– Jeg rakk nesten ikke å tenke, for vi kjørte jo i 110 kilometer i timen på motorveien, sier Steinsland.

Opplevelsen var dramatisk for både far og datter Sofie som satt i passasjersetet ved siden av.

– Hun var ganske oppskaka. Det var litt puls på oss begge.

Heldigvis knuste ikke ruta fullstendig.

– Da jeg så det gikk bra med jentungen, holdt jeg noenlunde farten.

– Jentungen ropte ut og det smalt skikkelig, sier Rune Steinsland om hendelsen på E18 søndag ettermiddag. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Kjørte etter Mercedesen

Steinsland kjørte etter Mercedesen som ennå ikke hadde skjønt at soltaket hadde truffet en annen bil.

Begge bilene svingte inn til en Circle K langs E18 og fikk pratet sammen.

– Jeg trodde først at det kunne være noe usikret last som kom flyvende. Vi ble begge ganske sjokkerte da vi skjønte at det var soltaket som hadde truffet bilen min.

Steinsland forteller at sjåføren av Mercedesen hadde merket at taket var borte.

Soltaket traff Teslaens frontrute på passasjersiden foran der Sofie (16) satt. Foto: Rune Steinsland

Mener hendelsen er sjelden

De siste årene har det vært en økning i antall bilskader.

Tall fra Finans Norge viser at det har blitt meldt om rundt en million store og små skadetilfeller det siste året. Til sammen 18,5 milliarder kroner er utbetalt i erstatning.

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige Forsikring, sier at hendelsen på E18 er sjelden.

– Vi er stadig borti at ting fra tak og fra hengere løsner og fyker av gårde, men akkurat det som har skjedd her må være helt unntaksvis.

Rysstad mener at det viktig at sjåførene sikrer lasten og konsentrerer seg 100 prosent om å kjøre. Foto: Mats Stordal

Oppfordrer til å sikre lasten

Han oppfordrer derfor til å sikre lasten før man kjører.

– Når man har kjørt en liten stund, er det viktig at man stopper opp for å sjekke at fortøyningene fortsatt holder, fort det kan skje forskyvninger.

Rune Steinsland mener imidlertid at hendelsen ikke var den andre sjåføren sin feil.

– Han er helt uskyldig.

Mener de var heldige

Nå er bilen kjørt inn til Bilskadesenter Telemark i Skien. Verkstedmester Hermann Moe sier at hendelsen er unik.

Hold god avstand, vær våken og følg med, er verkstedmesterens råd til sjåførene. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Man kan ikke alltid forutse hvilke hendelser man kommer utfor, sier han.

Likevel mener han at Steinsland og datteren har vært heldige, fordi måten takluka har truffet ruta ikke lagde hull i glasset.

– Det kunne ha blitt mye større skader.