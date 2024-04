– Kan jeg få se på skjermtiden din?

Det føles litt privat, spørsmålet vi stiller lege og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Ole Petter Hjelle.

– Hehe, altså, tallet er ganske høyt fordi jeg har sett på Netflix på mobilen, svarer hjerneforskeren.

Ole Petter Hjelle har blant annet skrevet boka «Det digitale dopet» om skjermbruken vår. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Mannen som har gitt ut bøker om hvor mye tid vi bruker foran skjermen leser nå opp sin egen skjermtid fra det siste døgnet:

– Her står det 8 timer og 47 minutter.

Nordmenn og skjermbruk

Vi bruker i snitt to og en halv time på mobilen hver dag, ifølge mediebarometeret fra 2022.

Nordmenn er på internett rundt fire timer daglig. Noen av oss bruker skjerm halve dagen.

– En del bruker over seks timer på brett og mobil hver dag, sier Ole Petter Hjelle.

Men de du følger på film og TV sitter mye sjeldnere med ansiktet vendt ned mot en skjerm, konstaterer John Hunter.

«Skjerm meg fra virkeligheten!»

Den amerikanske professoren mener skjermbruken i de mest populære filmene og TV-seriene sier noe viktig om hvordan vi ser på vår egen skjermbruk.

– Vi er fanget i verden med mer skjermbruk enn det vi egentlig ønsker. Når vi skal bli underholdt, så orker vi ikke å bli påminnet dette, mener Hunter.

John Hunter mener vi ikke ønsker å på TV-karakterer som er like skjermavhengig som oss selv. Foto: Bucknell University

Forskeren, som arbeider ved Bucknell University i Pennsylvania, har undersøkt bruken av skjerm i populærkulturen over flere år. I 2017 holdt han en TED talk der han er innom temaet.

– Det er ikke tilfeldig at vi liker å se «Barbie», «Dune» og «Oppenheimer», sier amerikaneren.

Hunter tror vi liker å se universer og historier fra en annen tid eller en annen virkelighet, fordi vi da slipper å forholde oss til en virkelighet med like mye skjermbruk som vår egen.

– Skaper d årlig TV-drama

Hjernelege Ole Petter Hjelle mener Hunters forskning om skjermbruk blant de på skjermen henger på greip.

– Vi liker nok å se på film og TV som speiler hvordan vi skulle ønske at det var, i stedet for hvordan det faktisk er, sier Hjelle og viser til undersøkelser om at nordmenn ønsker å være mindre på skjerm enn det vi klarer å være.

Gjermund Stenberg Eriksen har blant annet skrevet to sesonger av TV-seriene «Mammon» og «Furia» Foto: Privat

Manusforfatter bak flere norske TV-serier, Gjermund Stenberg Eriksen, mener det er åpenbart hvorfor skjermbruk ikke fungerer i film og TV.

– Du skal bli kjent med og bli glad i de du ser på TV. Da vil du ikke at de skal sitte og se ned i skjerm. Tenk over hva du føler når noen gjør det i virkelige liv, sier Eriksen.

– I tillegg skaper det dårlig TV-drama. I en historie skal det skje noe. Når noen sitter og ser ned i mobilen skjer det lite.

Emily i den kjente Netflix-serien er glad i å være på mobilen. Men det brukes på en smart måte, mener professor John Hunter. Foto: Netflix

Finnes eksempler på mobilbruk i film og TV

Både Stenberg Eriksen og Hunter i USA påpeker at det finnes flere TV-serier der mobilen brukes hyppig for å skape underholdning og drama.

– Norske «Skam» for eksempel, sier Stenberg Eriksen.

– Og i Netflix-serien «Emily in Paris», nevner Hunter.

– Der brukes det på en smart måte. Men det er fortsatt ikke sånn at Emily bare sitter med ansiktet vendt ned mot skjermen. Slik vi ofte gjør i det virkelige liv.