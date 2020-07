Disse 22 spill-reisemålene kan fjerne korona-skyggen fra sommerferien 2020. Her kan du finne noe du liker, enten du er klar for party-ferie med venner, familieferie, voksenferie, Norges-ferie, en nostalgitrip, eller en miniferie på mobilen.

Party-ferie med venner

Her er spillene som gjør det ekstra gøy å henge med venner i ferien.

FULL FART: Mario Kart 8 Deluxe. Foto: NINTENDO

Spilltittel: Mario Kart 8 Deluxe

Plattform: Switch

Alder: 3+

Det kanskje beste Mario Kart-spillet av dem alle fenger voldsomt med morsomme baner, herlige våpen og intens konkurranse. Her kan hver dag bli en fest!

KLØNETE SLÅSSING: Gang Beasts. Foto: BONELOAF

Spilltittel: Gang Beasts

Plattform: PC, PS4, Xbox One

Alder: 7+

Her kan hele familien eller vennegjengen konkurrere om å være kongen på haugen i et absurd og ekstremt underholdende flerspillerspill. Spillfigurene er verdens mest klønete, og skjebnen til de som taper slutter aldri å være gøyal.

INTENS KOKKEKAMP: Overcooked 2. Foto: TEAM 17

Spilltittel: Overcooked 2

Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch

Alder: 3+

Her skal inntil fire spillere konkurrere i kokkeferdigheter i forskjellige kjøkken - det ene villere enn det andre. Det er duket for mye latter, glede og intens konkurranse der spillerne samler ingredienser og setter sammen forskjellig retter etter beste evne.

DANSEFEBER: Just Dance 2020. Foto: UBISOFT

Spilltittel: Just Dance 2020

Plattform: PS4, Xbox One, Switch

Alder: 3+

Her er det bare å skru opp lyden og danse til noen av siste års største hiter. Man får poengsum for å treffe riktig, men her er det viktigste så absolutt å bare delta.

Spillferie for barnefamilier

Det er nok mange som savner bamseklubber og feriekolonier i sommer. Men du finner gode alternativer i spillenes verden.

DIN EGEN, PRIVATE ØY: Animal Crossing: New Horizons. Foto: NINTENDO

Spilltittel: Animal Crossing: New Horizons

Plattform: Switch

Alder: 3+

Her flytter du inn på en øde øy, og jobben din blir å forvandle den til et vakkert ferieparadis. Inntil fire personer kan dele samme øy og samarbeide om å lage parker, butikker, et stort museum, plante blomster, fiske hai, samle insekter, finne fossiler og så videre. Den ultimate chill-opplevelsen.

SPENNENDE I UNDERVERDENEN: Minecraft: Nether Update. Foto: MOJANG/MICROSOFT

Spilltittel: Minecraft: Nether Update

Plattform: Alle plattformer

Alder: 7+

Evig-unge Minecraft holder stand som et favoritt-reisemål for både små og store. Nå har endelig den etterlengtede Nether Update kommet, som innfører masse nyheter i spillets skumle underverden.

UT I VERDENROMMET: No Man’s Sky. Foto: HELLO GAMES

Spilltittel: No Man’s Sky

Plattform: PC, PS4, Xbox One

Alder: 7+

Her kan du utforske en hel galakse med solsystemer og planeter. Du kan finne din drømmeplanet og bygge en diger base, du kan utforske galaksens store hemmelighet i spillets historiedel eller du kan bli kjent med spillets alien-raser. Avslappende og spennende alene, men enda bedre sammen med andre. Nå kan man også spille med andre på tvers av de forskjellige plattformene.

DYKKEFERIE: Subnautica. Foto: UNKNOWN WORLDS ENTERTAINMENT

Spilltittel: Subnautica

Plattform: PC, PS4, Xbox One

Alder: 7+

Du kræsjlander på en fremmed planet, dekket av et hav som skjuler hemmeligheter, skatter og en flora og fauna fra en annen verden. Målet er å reise hjem igjen, men på veien dit blir dette havet et mystisk, magisk og fantastisk hjem.

Ferie uten barn

Hva med en spillferie i spillenes verden hvor barn absolutt ikke er invitert?

HEFTIG MONSTERJAKT: The Witcher 3: Wild Hunt. Foto: CD PROJECT RED

Spilltittel: The Witcher 3: Wild Hunt

Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch

Alder: 18+

Dette spillet er noen år gammelt nå, men holder seg uforskammet godt – akkurat som spillets stilige hovedperson, monsterjegeren Geralt. The Witcher 3 har hatt enorm innflytelse på store, åpen verden-spill de siste årene, og til høsten kommer Cyberpunk 2077 fra samme utvikler.

DYSTER POSTAPOKALYPSE: The Last of Us & The Last of Us Part II. Foto: NAUGHTY DOG/SONY

Spilltittel: The Last of Us & The Last of Us Part II

Plattform: PS4

Alder: 18+

Det er ikke akkurat lystige saker, sagaen om Joel og Ellie og en nær fremtid med zombieapokalypse og det hele. Men det er en utrolig sterk og engasjerende historie, og en opplevelse som setter seg godt fast i mellomgulvet.

ANTIKKENS HELLAS: Assassin’s Creed Odyssey. Foto: UBISOFT

Spilltittel: Assassin’s Creed Odyssey

Plattform: PC, PS4, Xbox One

Alder: 18+

Det er mange som gleder seg til Assassin’s Creed Valhalla, som kommer til høsten. Før du kommer dit bør du ha opplevd reisen tilbake til antikkens Hellas, hvor du kan ha diskusjoner med Sokrates, lete etter Atlantis, utkjempe store sjøslag og mye mer i en enorm og utrolig vakker verden. Aller helst bør du få med deg Origins også, som foregår i Egypt for over 2000 år siden. Så dekker du over HELE sommerferien.

INTENS ROADTRIP: Kentucky Route Zero. Foto: CARDBOARD COMPUTER/ANNAPURNA

Spilltittel: Kentucky Route Zero

Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch

Alder: 12+

Årets kanskje mest interessante spill så langt tar deg med på en spennende, mystisk, skummel og annerledes roadtrip i USA. Hvis David Lynch var spillutvikler, ville det muligens ha sett omtrent ut som dette.

Norgesferie

Det blir sommerferie i Norge for mange i år. Det kan det bli når du spiller også!

DYSTER SAMTIDSKRITIKK: Mosaic. Foto: KRILLBITE

Spilltittel: Mosaic

Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS

Alder: 12+

Det høres kanskje ikke ut som en festlig måte å tilbringe ferien på, men dette stilsikre og presise blikket på det moderne mennesket i den kalde storbyen er en inspirerende og spennende opplevelse.

SPENNENDE NASJONALROMANTIKK: Draugen. Foto: RED THREAD GAMES

Spilltittel: Draugen

Plattform: PC, PS4, Xbox One

Alder: 16+

Her kan du oppleve våre vakre fjorder fra din egen stue, i et slags mordmysterie lagt til en vakker fjordbygd på 1920-tallet.

URBAN FERIE: Skate City. Foto: AGENS/SNOWMAN

Spilltittel: Skate City

Plattform: iOS (Apple Arcade)

Alder: 3+

Norskutviklet skate-spill som tar urban skatekultur på alvor. Vanedannende triksing, tonesatt av et deilig soundtrack.

Nostalgi-reiser

Mange føler intens, varm nostalgi når de besøker gamle feriefavoritter. Her er noen spill som leverer den følelsen så det holder.

GJENSYN MED EN ROLLESPILL-KLASSIKER: Final Fantasy VII Remake. Foto: SQUARE ENIX

Spilltittel: Final Fantasy VII Remake

Plattform: PS4

Alder: 16+

Nostalgi-følelsen er sterk i dette gjensynet med en av spillhistoriens største klassikere, Final Fantasy VII. Her er spillet bygget opp på nytt, fra bunnen av, og resultatet er kruttsterkt.

KLASSISK STRATEGI: Command & Conquer Remastered. Foto: ELECTRONIC ARTS

Spilltittel: Command & Conquer Remastered

Plattform: PC

Alder: 16+

På midten av 90-tallet var Command & Conquer og oppfølgeren Red Alert noe av det hotteste i spillenes verden. Her er de to spillene oppgradert til mer moderne standard, men spillbarheten fra originalene står fjellstøtt.

TILBAKE TIL HYRULE: The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Foto: NINTENDO

Spilltittel: The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Plattform: Switch

Alder: 7+

Et av de beste Zelda-spillene er flyttet fra den minimalistiske, begrensede Game Boy-skjermen fra 1993 over i en moderne versjon på Switch. Spilldesignet fra originalen er beholdt, men modernisert på en utrolig lekker måte. Moro for både store og små!

BARSKE GATEKAMPER: Streets of Rage 4. Foto: DOTEMU

Spilltittel: Streets of Rage 4

Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch

Alder: 12+

Dette barske slåssespillet er som snytt ut av nesa til den originale trilogien fra starten av 90-tallet. Noe som fungerer overraskende bra. Her blandes varm nostalgi med kjærlighet for stilig grafikk inspirert av originalene, og resultatet er et av årets tøffeste spill.

Mini-ferie på mobilen

Med mobilspill kan du ta en spillferie når og hvor du vil. Her er noen store favoritter.

SVENSK SURREALISME: Sayonara Wild Hearts. Foto: SIMOGO/ANNAPURNA

Spilltittel: Sayonara Wild Hearts

Plattform: iOS, PC, PS4, Xbox One, Switch

Alder: 12+

En fargerik og ekstremt fengende reise med røtter i en svensk småby. Rytme-puzzles tonesatt av den ene nydelige låten etter den andre.

GOLF FOR ALLE: What the Golf?. Foto: TRIBAND

Spilltittel: What the Golf?

Plattform: iOS, PC, Switch

Alder: 7+

Det finnes mange golf-spill, men det finnes ingen golf-spill som dette her. What the Golf mister raskt grepet på hva golf egentlig handler om, og resultatet er trolig det morsomste og mest inkluderende golfspillet av dem alle.

MONSTERJAKT I VIRKELIGHETEN: Pokemon Go. Foto: NIANTIC

Spilltittel: Pokemon Go

Plattform: iOS, Android

Alder: 3+

Hvis du la fra deg dette spillfenomenet for en stund siden, kan det være verdt å vurdere et gjensyn nå. Spillet har fått en mengde nyheter de siste par årene, og er trolig den beste kombinasjonen av trim og moro for alle. Fremdeles.

NB: Noen av sommerens hotteste spill-reisemål er ikke testet ennå. Trackmania ble lansert på PC 1. juli, PC-versjonen av Death Stranding lanseres 14. juli, Paper Mario: The Origami King kommer på Switch den 17. juli og samme dag lanseres Ghost of Tsushima på PS4.

Rune Fjeld Olsen anmelder spill for NRK og produserer også Level Up gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS.

