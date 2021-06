Blod, natt og svart er sentrale ord i en av de sterkeste romanene jeg har lest på lenge. Over knappe 150 sider tumler nattsvarte tanker om hverandre. Krigens grådighet velter frem i all sin gru. Velkommen til den blodige krigen, til nærkampen, til skrekken i skyttergravene.

Den franske tittelen «Frère d'âme», som kan oversettes direkte med sjelebror eller tvillingsjel, er selvfølgelig også betegnende for beretningen:

20 år gamle Alfa Ndiaye forsøker å forstå hva som tok livet av bestevennen Mademba Diop. Var det kapteinens fløytesignal om angrep, var det fiendens bajonett, eller var det Alfa selv, som egget sin mer enn bror til å utvise mot?

Stedet er et sølete ingenmannsland, tiden en gang mellom 1914 og 1918, og hovedrollene besittes av de to senegalesiske ungguttene, som er i Europa for å kjempe for kolonimakten Frankrike.

Krigens vanvidd

Vi kastes rett inn i historien, der en angrende Alfa sier at han skulle gjort alt annerledes. «Ved Gud i sannhet», en formulering han tviholder på i et forgjeves forsøk på å bevare forstanden, har han forstått at han skulle ha tatt livet av sin bestevenn da han ba om det. Dødelig såret, med innvollene i en sleip kveil ute på marken, bønnfalt Mademba Alfa om å gjøre det slutt. Men Alfa tviler, nøler, han er redd. Nå, etter at han har båret vennen tilbake til skyttergraven og blir betraktet som en helt av soldatkameratene, innser han at han ikke er noen helt.

Og ganske snart begynner kameratene å unngå ham. Det gjelder både sjokoladene (afrikanerne) og tubabene (franskmennene), som han skriver. For å opprette en slags balanse sniker Alfa seg nemlig til å buksprette utvalgte ofre fra fiendens rekker. Etter at han har brakt åtte avhugde hender tilbake til skyttergravs-hullet, blir han sendt vekk fra fronten.

Rundt og rundt mot galskapen

I en gjentakende spiral av tanker og bilder gir David Diop leserne en akutt innføring i krigens redsler. Denne romanen er et punktnedslag i ett menneskes lidelser, i ett menneskes sinn. Den prøver ikke å gi noe fyllestgjørende hele. Likevel: Gjennom Alfa og Madembas skjebner blir minnene om tusenvis av afrikanske soldater som døde på fransk side i den første verdenskrigen hentet frem. Uten å nevne dem med ett ord, blir også deres offer anerkjent.

I Alfas hode spinner anger og redsel. Av de to vennene var Mademba den som kjente Koranen, han gikk på franskmennenes skole mens Alfa jobbet på sin fars jorder. Den ene var intellekt, den andre fysikk. Nå tvinnes sjelene deres sammen, til det til slutt er umulig å vite hvem som snakker. En oppriktig troskyldighet i Alfas filosofering gjør tankene hans desto mer gripende.

Ærefull pris

Etter å ha lest «Om natten er alt blod svart» synes det opplagt at årets Booker International-pris måtte gå til denne romanen. Prisen, som er på hele 50.000 pund (nær 600.000 kroner), og som går til et verk som er oversatt til engelsk og utgitt i Storbritannia eller Irland, deler den fransk-senegalesiske forfatteren David Diop med oversetteren Anna Moschovakis. Det er første gang prisen går til en fransk roman.

David Diop har allerede mottatt flere internasjonale priser for boken. Den er oversatt til over 20 språk, deriblant norsk. Tom Lotherington har gjort et nydelig og sobert arbeid med å føre den brutale teksten over til norsk.

«Om natten er alt blod svart» er en enestående sang om krig, vennskap og galskap. Den er en Booker-pris verdt.

NRK anmelder Foto: Font forlag Ekspandér faktaboks Tittel: Om natten er alt blod svart

Om natten er alt blod svart Forfatter: David Diop

David Diop Oversetter : Tom Lotherington

: Tom Lotherington Genre: Skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur Forlag : Font

: Font Dato: 2020

