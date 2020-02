Jon Fosse nominert til Booker-prisen

– Jeg vil si at den internasjonale Booker-prisen er den viktigste litterære prisen etter Nobelprisen, sier NRKs litteraturkritiker Anne Cathrine Straume.

Forfatteren selv sier han er overrasket og glad over nominasjonen, og at listen over de nominerte er imponerende.

Prisen deles ut for ett konkret verk. Den er på 60.000 britiske pund, over 700.000 norske kroner, og deles mellom forfatter og oversetter. Roy Jacobsen er den eneste andre norske forfatteren som har vært nominert til denne prisen i de femten årene prisen har eksistert.

– Bare nominasjonen er en honnør i seg selv, et kvalitetsstempel som gjør at boken blir oversatt til mange språk og lest av et stort publikum, sier Straume.

Mange av dem som har fått Nobelprisen i litteratur har først fått Booker-prisen.

– Det gjelder for eksempel polske Olga Tokarczuk, som fikk Booker-prisen i 2018.

Redd for å dø før han var ferdig

«Septologien» er en roman i syv bøker, fordelt på tre bind, utgitt over tre år.

Fosse har alltid vært redd for å dø før bøkene hans er ferdig skrevet, opplyste forleggeren da verket ble presentert i september. Forlaget holdt prosjektet hemmelig fram til hele verket var ferdig.

Romanen kretser rundt et dobbeltgjengermotiv og forteller om to menn som heter Asle. Begge er kunstmalere, men den ene er alkoholiker og vurderer å ta livet sitt.

NRKs anmelder Knut Hoem var svært begeistret over «Det andre namnet», og omtalte det som «en herlig fest for dem som liker karbonadesmørbrød med løk, røyking inne, mobilfrie soner – og vestlandsk nynorskmodernisme fra åtti- og nittitallet».

Fosse er en av 13 forfattere på langlisten til prisen. Kortlisten presenteres i april, og den internasjonale Booker-prisen deles ut 19. mai.

– Jeg har bare lest en av de andre kandidatene til Booker-prisen, det er «Serotonin» av Michel Houellebecq. Han er ekstremt tidsaktuell og samfunnskritisk, og er i så måte en motsats til Fosse, som byr på noe tidløst og eviggyldig som kan gjelde alle mennesker over alt til alle tider. Men jeg krysser fingrene for Fosse, sier Straume.

Fosse var nominert til Brageprisen og til P2-lytternes romanpris for «Det andre namnet», og er også nominert til Litteraturkritikerprisen, som deles ut neste uke.