Microsofts svimlende storkjøp: – Har rystet spillmiljøer over hele verden

I går ble det kjent at Microsoft legger 600 milliarder kroner på bordet for å gjøre Activision Blizzard til sin eiendom. En nyhet som slo ned som lyn fra klar himmel og rystet en hel spillverden.

Det er ikke kjøpssummen alene som hever øyenbryn, men også det faktum at noen av spillhistoriens største merkevarer plutselig over natten skifter eier.

Om ikke oppkjøpet blir stanset på grunn av konkurransehensyn, vil Microsoft i løpet av neste år blant annet legge disse juvelene i smykkeskrinet sitt:

Ett av årets mest solgte og alltid populære spill; «Call of Duty».

Ett av spillhistoriens mest kjente giganter; «World of Warcraft».

Flere storspill med stor fanbase; Starcraft, «Diablo», «Overwatch».

Ett av Erna Solbergs favorittspill; Candy Crush.

– Nyheten kom som et sjokk, fordi både summen og størrelsen på selskapet er så stort. Med et jafs har Microsoft nå flere av verdens største spillserier og det største spillbiblioteket av spillkonsollene, sier NRKs spillkritiker Rune Fjeld Olsen.

Microsoft bruker intet mindre enn halvparten av pengene de hadde i banken på den nye anskaffelsen.

– Beløpet høres spinnvilt ut, men de er overbevist om at disse pengene kommer tilbake via abonnent-tjenesten Game Pass. De har estimater som viser at det vil være flere milliarder spillere om noen få år. Det er derfor satser de stort på innhold, mener Fjeld Olsen.

Spillkritikeren forteller at oppkjøpet har rystet spillverden.

– Mange sverger til de ulike spillmaskinene Playstation, Nintendo og Xbox, og nå er det mange som er dritsure fordi de ser at spillene de er vant til å få tilgang til kanskje ikke kommer til plattformene de liker best.

Vil gjøre som Spotify og Netflix

Microsoft har viftet med den feite lommeboka opp til flere ganger de siste årene. I 2014 kjøpte Microsoft det svenske selskapet bak juvelen «Minecraft» for rundt 20 milliarder kroner. I fjor ble også et annet stort spillselskap, Bethesda, kjøpt opp for 70 milliarder.

De ettertraktede spillene som inngår i disse selskapene vil bli tilgjengelige i Microsofts spillbibliotek via deres månedlige abonnement-tjeneste.

Tradisjonelt sett selges spill individuelt. Men Microsofts store plan er å endre dette. Alle spill – nye og gamle – vil være tilgjengelige for publikum som abonnerer på Game Pass for under hundrelappen i måneden.

Det er den samme modellen som har blomstret opp forrige tiår i kjente underholdningstjenester som Spotify, Netflix og HBO. Om dette blir fremtiden for spill gjenstår å se, men Microsoft er optimistiske:

– Vi kan bygge det beste, mest engasjerende og morsomme underholdnings-økosystemet i verden, skriver Microsofts spillsjef, Phil Spencer, på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hvordan svarer konkurrentene?

Selv om det er forventet at flere store spillserier av Activision Blizzard etter hvert vil bli Microsoft-eksklusive, tror NRKs spillkritiker at valget av spillplattform vil få mindre betydning fremover.

– Det begynner å tegne seg et bilde av hvordan ting vil se ut i fremtiden. Alt tyder på at maskinvare ikke betyr noe, men at det vil handle om å ha den beste tjenesten, sier Rune Fjeld Olsen.

– Hvis man tar med muligheten for strømming av spill vil det i praksis være mulig å få tilgang til spillene via smart-TV-er, smarttelefoner, nettbrett.

Hvordan hovedkonkurrenten Sony svarer på Microsoft-oppkjøpet er det store spørsmålet nå, mener NRKs spillkritiker.

– Playstation vil snart komme med en ny tjeneste med utgangspunkt i deres spillbibliotek. Det kan høres søkt ut i dag, men det er ikke helt utenkelig at Microsofts Game Pass vil være en app som Sony og Nintendo vil åpne for i fremtiden.