«Minecraft» inviterer til krig

Russland-ekspert Julie Wilhelmsen tildeles Fritt Ords pris for 2023

Nupi-forsker Julie Wilhelmsen tildeles Fritt Ords pris for 2023. Hun sier det er viktigere enn noen gang at forskere tør å delta i ordskiftet.

Wilhelmsen har fått kritikk for sine analyser av Russlands angrepskrig i Ukraina. Hun sier at det til tider har vært tøft og overraskende slitsomt. Wilhelmsen er brukt som kilde av NTB og en rekke andre medier i dekningen av Russland.

– For egen del er jeg glad og litt overveldet. Det viktige er ikke at det er jeg som får den prisen, men at det er en forsker som får den prisen, sier Wilhelmsen til NTB.

Fritt Ord trekker fram at Wilhelmsen har bidratt med nyanserende faglig kunnskap i et opphetet offentlig ordskifte, før og etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

– Den motstanden Wilhelmsen har fått – saklig og mindre saklig – har hun ikke møtt ved å se seg selv som offer, men ved å tilby flere ytringer, andre perspektiver, mer debatt, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Hun kaller Wilhelmsen et akademisk forbilde