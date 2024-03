Det var over tre månader hausten 2023 at saka gjekk for Hordaland tingrett.

Eit foreldrepar og deira eldste son er tiltalte for grove overgrep mot dei to yngste barna i familien, ein gut og ei jente.

Desse overgrepa skal ha gått føre seg i fleire år.

Naboen deira, ein mann i 30-åra, er òg tiltalt for grove overgrep mot jenta. I tillegg er han tiltalt for grove overgrep mot sin eigen son.

Alle barna var under ti år gamle då overgrepa mot dei starta.

Alle fire nektar straffskuld.

I dag fall dommen i Hordaland tingrett. Alle fire blei dømde i tråd med aktor sin påstand.

Faren: 21 års forvaring med ei minstetid på 15 år

Mora: 18 år i fengsel

Storebroren: 10 år i fengsel

Naboen: 12 år i fengsel​​

Alle fire er også dømde til kontaktforbod for alltid og må totalt betala 4,1 millionar kroner i oppreisingserstatning til dei tre fornærma barna.

Desse fire er tiltalte i saka.

Dommen blir anka

– Min klient registrer at han ikkje er høyrt på nokon av dei punkta me heldt fram i retten. Han er sjølvsagt veldig skuffa, seier Jan Henrik Høines som forsvarar mannen i 50-åra, også omtalt som faren.

Han seier dei vil bruka dagen på å gå meir grundig gjennom dommen, men at det allereie no er klart for hans klient at dommen vil bli anka.

Også storerbros forsvarar, Alexander Sele, og mors forsvarar, Astrid Aksnes, opplyser at dei vil anka til lagmannsretten.

– Ho visste jo at dette kunne bli resultatet, men ho er overraska over at dei har dømt ho på bakgrunn av dei bevisa som blei førte. Ho meiner ho er uskuldig, så for ho er det skremmande at ho sit her no og er dømd til 18 års fengsel for dette her, seier Aksnes.

Astrid Aksnes forsvarar kvinna i 40-åra, altså mor til to av dei fornærma. Foto: Maria Gunanrsdotter Svedal / NRK

Ankesaka er allereie planlagd i Gulating lagmannsrett, frå september til desember i år.

Asgeir Ohnstad er bistandsadvokat for to av dei fornærma barna han seier han ikkje har fått snakka med klientane sine enno, men at han registrerer at dommen er i tråd med påstanden, og at dei er førebudde på ankesak.

– Eg er førebudd på det og det er vel mine klientar òg. Det var forventa at det kunne bli anka, seier Ohnstad.

Slik vart saka rulla opp Ekspander/minimer faktaboks Hausten 2020 vart «naboen», ein mann i 30-åra arrestert. Barnevernet hadde då fått tre bekymringsmeldingar. To av dei uttrykte uro om relasjonen mellom naboen og dottera i familien. Dei var observert på ein leikeplass og i eit basseng, og meldaren meinte at det var ubehageleg å sjå på forholdet mannen hadde til jenta. Ei anna bekymringsmelding handla om utsegner barna hadde kome med til andre barn. Mellom anna skal eit av barna ha sagt «Når mamma er seint på jobb, må eg kle av pappa».

Under etterforskinga av naboen fatta politiet interesse for foreldreparet i nabolaget hans. Mannen i 50-åra blei pågripen sommaren 2021, kvinna i 40-åra i september same år.

Naboen, mora og faren blei tiltalte i desember 2022.

Seinare blei det også deira eldste son, «storebroren» involvert. I februar i år vart han sett i varetekt og sikta i same sak.

Alle fire er sikta for grov valdtekt av barn under 14 år. Det har ei strafferamme på 21 år i fengsel.

I tiltalen kjem det fram at statsadvokaten vil vurdera å be om forvaring når det gjeld faren i familien.

28. august 2023 starta saka i Hordaland tingrett. Etter planen skal ho vara i ti veker.

Barnas forklaringar heilt sentrale

Barna sine forklaringar har vore heilt sentrale bevis i saka.

Og medan påtalemyndigheita meiner barna sine forklaringar er truverdige og pålitelege, meiner forsvararane det stikk motsette.

I dommen kjem det fram at retten har vore einige med påtalemyndigheita i dette spørsmålet:

«Retten legger etter en helhetlig vurdering av bevisene i saken barnas forklaringer til grunn. Retten har ikke vært i tvil om dette».

I retten bad aktor Ellen Cathrine Greve om følgjande straffer for dei tiltalte:

Faren: 21 års forvaring

Mora: 18 år i fengsel

Storebroren: 10 år i fengsel

Naboen: 12 år i fengsel​​

– Alle sakene har ei strafferamme på 21 år, med andre ord lovas strengaste straff, som for drap, sa ho i retten.

– Eg registrerer at retten har følgt aktoratet sitt syn på saka. Dommen stemmer med aktoratet sin påstand. Elles har eg ikkje fått lese dommen og vil venta med å kommentera meir utover det, seier ho onsdag.

Aktor Ellen Cathrine Greve har omtalt saka som «eit ekstremt grovt og altomfattande regime». Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

Aktor viste også til Alvdal-saka då ho la fram kva påtalemyndigheita er rett straffutmåling i saka.

Dei fire forsvararane bad derimot om full frifinning for dei tiltalte, subsidiært at dei må dømmast på mildast mogleg måte.

– Politiet meiner dei har hatt alternative teoriar til kva som har skjedd i saka. Det er ikkje noko me som forsvararar klarar å sjå att i denne saka, sa Astrid Aksnes som forsvarar mora.

Bistandsadvokatane bad om oppreisingserstatning etter rettens skjønn, men viste til konkrete summar som utgjer mellom 2,4 og 2,6 millionar kroner til dei tre barna.

– Det er snakk om overgrep som er så grove at det er vanskeleg å ta inn over seg at det kan skje, sa bistandsadvokat Beate Hamre.

Dette er dei fornærma i saka Ekspander/minimer faktaboks Gut – son i familien

Guten skal ha blitt utsett for seksuelle overgrep i fleire år av far, mor og storebror. Overgrepa skal ha starta då guten var under 10 år. Jente – dotter i familien

Jenta skal ha blitt utsett for seksuelle overgrep i fleire år av mor, far, storebror og nabofaren. Overgrepa skal ha starta då ho var rundt eitt år gamal. Gut – nabo til dei to andre fornærma og son av nabofaren

Guten skal ha blitt utsett for overgrep av sin eigen far. Overgrepa skal ha starta då han var under ti år gamal og ha gått føre seg i omtrent eitt år.

Alvorleg kritikk mot barnevernet

Saka starta i Hordaland tingrett 28. august. Dei ti vekene som var sette av viste seg å ikkje vera nok.

Retten har mellom anna lytta til over 50 timar med tilrettelagde barneavhøyr og eit tjuetals timar med opptak frå samvær mellom barna.

I Hordaland tingrett har over 50 timar med tilrettelagde barneavhøyr blitt spelte av. Foto: Ane Hem / TV 2

I tillegg har over hundre personar vitna i rettssaka.

Forsvararane peika på at dei meiner det er risiko for at barna har blitt påverka før og mellom avhøyra, slik at dei har gitt uriktige forklaringar.

Saka har sjokkert kommunen i Hordaland der familiane budde. Barnevernet bad sjølve om å bli granska etter alt som har kome fram.

I februar i år kom Statsforvaltaren i Vestland med konklusjonen sin etter å ha ført tilsyn med barnevernet i kommunen.

Dei kom med alvorleg kritikk mot barnevernet og meiner mellom anna at barnevernstenesta ikkje har undersøkt sakene til barna godt nok for å avklara deira omsorgssituasjon.