Rullet opp overgrepsnettverk i familie – nå er også sønnen fengslet for overgrep

NRK har tidligere skrevet om foreldreparet som er tiltalt for å ha forgrepet seg på to av barna sine over flere år i en kommune i Vestland.

Gutten og jenten var under ti år da overgrepene skal ha startet.

Nå er også sønnen siktet i saken. Mannen i 20-årene ble varetektsfengslet i to uker i Hordaland tingrett lørdag, opplyser jourhavende jurist Linn Søfteland til NRK.

– Vi har bedt om at retten avsier en kjennelse på to uker. Av hensyn til etterforskningen kan ikke opplyse om mer enn det, sa påtaleansvarlig Lasse Solheim til NRK etter fengslingsmøte.

Heller ikke mannens forsvarer, advokat Alexander Sæle, vil uttale seg om saken.

Det var Bergens Tidende som omtalte fengslingen i overgrepsssaken først.

Nabo ble tatt først

Også familiens nabo, en mann i 30-årene, er tiltalt for overgrep mot ett av barna og sin egen sønn. Det var under etterforskningen av han at de to foreldrene dukket opp.

– Saken startet da barnevernet politianmeldte mannen i 30-årene. I løpet av etterforskningen ble også foreldreparet involvert, sa statsadvokat Ellen Cathrine Greve da tiltalene ble tatt ut.

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve har tatt ut tiltalte mot foreldreparet og naboen deres for gjentatte overgrep mot barna. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Nekter straffskyld

Foreldreparet, en mann i 50-årene og en kvinne i 40-årene, er tiltalt for grove voldtekter av barna.

«Hun var videre klar over at datteren ble utsatt for overgrep fra sin far (...) og uten å forsøke å hindre at overgrepene fant sted», står det i tiltalen som er tatt ut mot moren til barna.

Strafferammen for grov voldtekt av barn under 14 år er på 21 års fengsel. Alle de tre nekter straffskyld.

Barnas far ble dømt til fengsel i ett og et halvt år for å ha lastet ned overgrepsbilder fra 2013 til 2015, skriver BT.