– Livet mitt no er allereie øydelagd. Dei fleste trur på det som står i avisa. Eg har ingen vener igjen. Folk ristar på hovudet når dei ser meg, og eg har i praksis mista jobben. Men eg flyktar ikkje frå bygda for noko eg ikkje har gjort.

Det sa mannen i 20-åra då han starta si forklaring torsdag.

Også foreldra og ein nabo er tiltalte i saka om grove overgrep mot tre born i ein vestlandskommune. Alle fire nektar straffskuld.

Saka starta med at naboen vart pågripen. Seinare har familien blitt pågripne, ein for ein. Først faren, så mora og til slutt den eldste sonen deira.

Dette er dei fire tiltalte. Far, mor og storebror er tiltalte for grove overgrep mot dei to yngste barna i familien, ein gut og ei jente. Naboen er tiltalt for grove overgrep mot jenta og mot sin eigen son.

Den siste tiltalte

I vekevis har storebroren sete på tiltalebenken og observert heile den næraste familien sin i rettssalen.

På ein stor skjerm har han sett veslebroren og veslesøstera fortelja i time etter time om overgrep.

Så har dei tiltalte foreldra hans forklart seg for retten i fleire dagar. Deretter familiens nabo.

Torsdag var det hans tur.

Dårleg samvit

Eldstesonen i familien tok ofte pausar, og forklarte seg gråtkjøvd.

– Politiet har fleire gonger spurt om det var nokon overgrep mot meg. Barnevernet har spurt om det same, men eg har aldri opplevd noko slikt, sa den tiltalte storebroren.

I 2018 blei faren dømd for nedlasting og oppbevaring av overgrepsmateriale.

Eldstesonen skildra dette som forferdeleg og uforståeleg.

Då faren vart pågripen på nytt sommaren 2021, i samband med saka mot naboen, raste verda nok ein gong saman for sonen.

– Når det så gjekk nokre månader, og mor mi også blei pågripen, trudde eg ikkje det var sant. Mamma gjer ikkje sånt! No har eg ikkje fleire tårer igjen, sa han i retten.

Han forklarer at då han fekk vita kva dei to yngre hadde fortalt om naboen og faren i avhøyr, fekk han dårleg samvit.

– Eg følte meg som den dårlegaste storebroren som ikkje hadde klart å beskytta dei. Eg har heile tida sagt til veslebroren min at han ikkje må lyga til politiet, men fortelja alt.

Men etter kvart fortalde veslebroren at også mora hadde vore med på overgrep. Det hadde den eldre broren ikkje tillit til.

Omvelting

Så kom omveltinga i dei tilrettelagde avhøyra. Der kom det fram at storebroren også skulle ha vore med på overgrepa.

I retten seier han at han heilt frå starten har samarbeidd med politiet og gitt dei passord og tilgang til digitale kjelder.

Det politiet har funne så langt, er ein søkehistorikk prega av mykje seksuelle interesser, men ikkje direkte mot born.

– Kva for eit motiv skulle småsøskena dine ha for skuldingane mot deg, spurde aktor i retten.

– Det veit eg ikkje. Dei er kanskje skuffa eller føler seg svikne. Eg veit berre at dette ikkje har skjedd i verkelegheita, seier storebroren.

Alexander Sele er forsvarar for storebroren. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal

Dette er dei fornærma i saka Ekspander/minimer faktaboks Gut – son i familien

Guten skal ha blitt utsett for seksuelle overgrep i fleire år av far, mor og storebror. Overgrepa skal ha starta då guten var under 10 år. Jente – dotter i familien

Jenta skal ha blitt utsett for seksuelle overgrep i fleire år av mor, far, storebror og nabofaren. Overgrepa skal ha starta då ho var rundt eitt år gamal. Gut – nabo til dei to andre fornærma og son av nabofaren

Guten skal ha blitt utsett for overgrep av sin eigen far. Overgrepa skal ha starta då han var under ti år gamal og ha gått føre seg i omtrent eitt år.

Skal ha blitt tvungen

Han er tiltalt for å ha valdteke dei to yngre søskena sine over fleire år.

I dei tilrettelagde avhøyra har søskena forklart at foreldra tvang han til å utføra overgrepa.

– Broren min blei tvinga. Det var mamma og pappa som bestemte, sa veslebroren ifølgje BA.

Veslebroren sa òg at det berre skjedde medan foreldra var til stades.

Foreldra er ikkje til stades i retten medan han forklarar seg. Dei har i dag vore i eit anna rom for å følgje saka.

Forsvararen hans, Alexander Sele, seier grunnen er at storebroren lenge var vitne i saka, heilt til han blei pågripen i februar 2023.

– Han har stått i ein lojalitetskonflikt mellom foreldra og dei yngre søskena. Derfor blir det enklare å forklara seg utan at dei sit der, seier Sele.

Dette har verken mor eller far hatt innvendingar mot.

Vil at veslebroren skal vitna i retten

Sele har òg sendt eit krav til retten der han ber om at veslebroren skal møta i retten. Foreldra har sagt seg einige i det.

Retten skal ta stilling til dette fredag.

I utgangspunktet skal barn sleppa å forklara seg i rettssalen, men fordi guten no er over 16 år, meiner Sele at han har møteplikt.

Både aktor Ellen Cathrine Greve og bistandsadvokat Beate Hamre seier det vil vera belastande for guten å møta i retten. Dei meiner det heller kan gjerast eit nytt tilrettelagt avhøyr.

Ellen Cathrine Greve er aktor i saka. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal

Slik vart saka rulla opp Ekspander/minimer faktaboks Hausten 2020 vart «naboen», ein mann i 30-åra arrestert. Barnevernet hadde då fått tre bekymringsmeldingar. To av dei uttrykte uro om relasjonen mellom naboen og dottera i familien. Dei var observert på ein leikeplass og i eit basseng, og meldaren meinte at det var ubehageleg å sjå på forholdet mannen hadde til jenta. Ei anna bekymringsmelding handla om utsegner barna hadde kome med til andre barn. Mellom anna skal eit av barna ha sagt «Når mamma er seint på jobb, må eg kle av pappa».

Under etterforskinga av naboen fatta politiet interesse for foreldreparet i nabolaget hans. Mannen i 50-åra blei pågripen sommaren 2021, kvinna i 40-åra i september same år.

Naboen, mora og faren blei tiltalte i desember 2022.

Seinare blei det også deira eldste son, «storebroren» involvert. I februar i år vart han sett i varetekt og sikta i same sak.

Alle fire er sikta for grov valdtekt av barn under 14 år. Det har ei strafferamme på 21 år i fengsel.

I tiltalen kjem det fram at statsadvokaten vil vurdera å be om forvaring når det gjeld faren i familien.

28. august 2023 starta saka i Hordaland tingrett. Etter planen skal ho vara i ti veker.

Kalla eldstesonen «verdas snillaste»

Då mora hans forklarte seg kalla ho eldstesonen sin for «verdas snillaste» og sa han «aldri har gjort ein katt fortred».

Faren hans sa i retten at det var «heilt hårreisande» at han og barnemora er skulda for å ha tvunge storebroren til å utføra overgrep mot småsøskena. Også han nekta for at sonen har utført overgrep.

– Det er heilt forferdeleg at han sit i retten, sa faren.

