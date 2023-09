I løpet av 46 dagar hadde mannen i 30-åra over 180 videosamtalar med nabojenta. I tillegg sende dei like mange videomeldingar.

I snitt hadde dei altså kontakt åtte gongar om dagen. I tillegg var jenta så ofte på besøk at han og sambuaren såg på ho som «ei slags ekstra dotter».

– Der og då tenkte eg ikkje over at det blei så mykje, det vart så kvardagsleg, sa mannen i retten.

– Det er svært omfattande kontakt og det er heilt sentralt i saka, seier aktor Ellen Cathrine Greve til NRK.

Naboen er ein av dei tiltalte i rettssaka der fire vaksne frå same nabolag i ein kommune i Hordaland er tiltalte for grove valdtekter mot barn.

Saka har sjokkert kommunen der familiane budde.

Den fornærma jenta har vore i mange tilrettelagde avhøyr. Desse har retten sett.

Eit foreldrepar og deira eldste son er tiltalte for overgrep mot dei to yngste barna i familien, ein gut og ei jente.

Naboen deira, ein mann i 30-åra, er òg tiltalt for overgrep mot jenta. I tillegg er han tiltalt for overgrep mot sin eigen son.

Alle fire nektar straffskuld.

Dette er dei fornærma i saka Ekspander/minimer faktaboks Gut – son i familien

Guten skal ha blitt utsett for seksuelle overgrep i fleire år av far, mor og storebror. Overgrepa skal ha starta då guten var under 10 år. Jente – dotter i familien

Jenta skal ha blitt utsett for seksuelle overgrep i fleire år av mor, far, storebror og nabofaren. Overgrepa skal ha starta då ho var rundt eitt år gamal. Gut – nabo til dei to andre fornærma og son av nabofaren

Guten skal ha blitt utsett for overgrep av sin eigen far. Overgrepa skal ha starta då han var under ti år gamal og ha gått føre seg i omtrent eitt år.

«Forelsket i noen som er 20 år yngre»

Då aktor stilte naboen spørsmål om den tette kontakten mannen hadde med jenta på sosiale medium, hevda han at foreldra til jenta var informerte.

– Eg hadde tett kontakt med mora hennar om det.

– Det var veldig mykje tid du brukte på jenta?

– Det blei veldig mykje.

I tiltalen kjem det fram at mannen skal ha sagt «eg er forelska i deg» til jenta.

I retten nekta han for å ha sagt dette.

Han vedgjekk å ha sagt «glad i deg» til jenta, og forklarte det med at ho vart som ei ekstra dotter i familien.

Også netthistorikken hans vart eit tema. Mellom anna vart to googlesøk trekte fram: «forelsket i noen som er 20 år yngre» og «ikke seksuelt tiltrukket av samboer lengre».

Ifølgje naboen skjedde begge desse googlesøka etter samtalar med kameratar.

Ein kamerat kjende ei med stor aldersforskjell til kjærasten. Naboen hevda han googla for å finna ut om det var normalt.

Vidare fortalde han at ein anna kamerat hadde problem i forholdet og mistenkte at sambuaren hans ikkje likte han lengre.

Slik vart saka rulla opp Ekspander/minimer faktaboks Hausten 2020 vart «naboen», ein mann i 30-åra arrestert. Barnevernet hadde då fått tre bekymringsmeldingar. To av dei uttrykte uro om relasjonen mellom naboen og dottera i familien. Dei var observert på ein leikeplass og i eit basseng, og meldaren meinte at det var ubehageleg å sjå på forholdet mannen hadde til jenta. Ei anna bekymringsmelding handla om utsegner barna hadde kome med til andre barn. Mellom anna skal eit av barna ha sagt «Når mamma er seint på jobb, må eg kle av pappa».

Under etterforskinga av naboen fatta politiet interesse for foreldreparet i nabolaget hans. Kvinna i 40-åra og mannen i 50-åra to blei arresterte sommaren 2021.

Naboen, mora og faren blei tiltalte i desember 2022.

Seinare blei det også deira eldste son, «storebroren» involvert. I februar i år vart han sett i varetekt og sikta i same sak.

Alle fire er sikta for grov valdtekt av barn under 14 år. Det har ei strafferamme på 21 år i fengsel.

I tiltalen kjem det fram at statsadvokaten vil vurdera å be om forvaring når det gjeld faren i familien.

28. august 2023 starta saka i Hordaland tingrett. Etter planen skal ho vara i ti veker.

Kan få 21 år i fengsel

Dei første tre vekene har retten brukt på å sjå alle avhøyra som er gjort med dei fornærma barna, over 50 timar.

Dei neste rettsdagane er sette av til forklaring frå dei andre tiltalte. Torsdag står far for tur. Etter han mor og til slutt storebror.

Det er opp til dei sjølve om dei vil forklara seg.

Etter at alle fire har forklart seg skal barnevernet vitna.

Felles for dei tiltalte er at dei er tiltalte for grov valdtekt av barn under 14 år. Det inneber at dei kan bli dømde til 21 år i fengsel.

Aktor Ellen Cathrine Greve har omtalt alle fire tiltalane som «veldig alvorlege».

Ho seier ho ikkje er overraska over det som har kome fram i forklaringa til naboen.

– Trur du på det han seier?

– Eg har ei anna oppfatning av saka, det er bakgrunnen for tiltalen.

Det kjem også fram i tiltalen at Greve vil vurdera å be om forvaring for far i familien. Det er på grunn av at han er tidlegare domfelt for nedlasting av overgrepsbilete.

