I Salten og Lofoten tingrett la statsadvokat Thor Erik Høiskar og politiadvokat Maria Skog ned påstand om 20 års forvaring med en minstetid på 13 år.

Aktor la også ned påstand om inndragning av PC, telefon og en harddisk.

Det var via chattetjenester på nett at mannen i 50-årene kom i kontakt med barn ned i 6-årsalderen.

Han skal ha fått barna til å utføre seksuelle handlinger mot seg selv og andre barn på det nå nedlagte nettstedet Omegle.

Det var en Vipps-overføring til ei 12 år gammel jente som førte politiet til ei bygd i Nordland. Det var starten på en av norgeshistoriens største overgrepssaker.

Selv tok han opptak av overgrepene. Totalt er det snakk om 447 egenproduserte videoer med en spilletid på 48 timer og 39 minutter.

Krevende identifiseringsarbeid

Ifølge tiltalen er barna mellom 6 og 14 år.

I flere av sakene skal mannen ha truet med å legge ut opptakene hvis barna ikke gjorde som han sa.

– Du blir en hit på YouTube, skal mannen ha skrevet til ei 12 år gammel jente etter at hun nektet å gjøre som han sa.

Identifiseringsarbeidet har vært utfordrende for politiet å etterforske på grunn av et stort antall fornærmede:

Stort omfang

Foreldre har over flere uker fortalt retten om reaksjoner av sjokk og vantro over at deres egne barn har blitt utsatt for mannen på sosiale medier. Flere foreldre har også gitt uttrykk for at de har sviktet sine barn.

Mannen, som jobbet på en skole, har erkjent straffskyld. Men nekter for at han er seksuelt tiltrukket av barn.

– Jeg vet det er veldig vanskelig å tro på, med tanke med det som har skjedd. Men jeg påstår at jeg ikke er det. Jeg kunne aldri tenkt meg til å gjøre noe sånt. Og jeg har heller aldri gjort det i det vanlige livet, sa mannen da han forklarte seg for retten.

Ifølge politiet er dette en av norgeshistoriens største overgrepssaker på nett.