Dei tre alvorlege og omfattande tiltalane er tekne ut av statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

Tre personar, eitt foreldrepar og ein mann i 30-åra, er tiltalte for grove valdtekter mot tre barn.

– Saka starta då barnevernet politimelde mannen i 30-åra. I løpet av etterforskinga vart også foreldreparet involvert, seier statsadvokat Greve til NRK.

Påtalemakta har bedt om at dei tre sakene skal behandlast i same rettssak. Det betyr at dei tiltale må møte saman i Hordaland tingrett i løpet av 2023.

Grove valdtekter av tre barn

Foreldreparet, ein mann i 50-åra og ei kvinne i 40-åra, er tiltalt for valdtekt av deira eigne barn.

Guten og jenta var under ti år då overgrepa skal ha starta. Ifølge tiltalen har valdtektene skjedd over fleire år, i ein kommune i Vestland fylke.

«Hun var videre klar over at datteren ble utsatt for overgrep fra sin far (...) og uten å forsøke å hindre at overgrepene fant sted», står det i tiltalen som er tatt ut mot mora til barna.

I tillegg er ein mann i 30-åra tiltalt for valdtekt av foreldreparets dotter. Han er også tiltalt for valdtekt av sin egen son, også han under ti år då overgrepa starta.

Strafferamma for grov valdtekt av barn under 14 år er på 21 års fengsel.

Nektar straffskuld

– Han nektar straffskuld på alle punkt, seier advokat Kai Inge Gavle til NRK. Han forsvarar mannen i 30-åra.

Advokat Jan Henrik Høines er forsvarar for mannen i 50-åra.

– Min klient avviser at han har utført handlingane som er skildra i tiltalen. Han erkjenner ikkje straffskuld. Han opplever det som ein svært alvorleg tiltale og vil bruka tida framover på å gå gjennom dokumenta i saka, fortel Høines til NRK.

Advokat Astrid Aksnes forsvarar kvinna i 40-åra. Ho har førebels ikkje svara NRK.

Varetektsfengsla

Ifølge statsadvokaten er det berre éin av dei tre tiltalte som er varetektsfengsla. Det er mannen i 50-åra, som har vore i varetekt sidan andre halvdel av 2021.

Her varslar Greve at ho vurderer å legge ned påstand om forvaring som straff for den tiltalte.

Dei tre fornærma barna har vore i lange tilrettelagde avhøyr på Barnehuset. Dei blir i dag følgt opp av barnevernet, opplyser Greve.

Rettssaka i Hordaland tingrett har ikkje fått beramming enno.

Tiltalt for fleire forhold

Mot alle dei tre personane er det tatt ut tiltale for fleire forhold.